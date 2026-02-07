Trà sữa hiện diện dày đặc trong đời sống học sinh, sinh viên nhờ hương vị ngọt béo, dễ uống. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe khẳng định rằng: phía sau một ly trà sữa tưởng chừng vô hại là hàng loạt nguy cơ sức khỏe, đặc biệt khi đồ uống này được pha chế từ nguyên liệu kém chất lượng hoặc sử dụng sai cách.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thành phần

Trà là nền tảng của trà sữa, thường là trà đen, trà xanh, trà trắng hoặc trà ô long. Khi được chế biến từ lá trà đạt chuẩn, loại đồ uống này có thể cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ chống viêm và bảo vệ tế bào. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít cơ sở kinh doanh lại dùng hương liệu tổng hợp để tạo mùi thay vì trà tự nhiên. Một số chất tạo hương không rõ nguồn gốc có thể chứa hợp chất hữu cơ độc hại, nếu tích tụ lâu dài có nguy cơ gây tổn thương gan và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể.

Thành phần tiếp theo là sữa. Thay vì dùng sữa tươi hoặc sữa đặc, nhiều quán nhỏ lẻ sử dụng kem béo thực vật – sản phẩm được tạo ra từ dầu thực vật hydro hóa. Loại nguyên liệu này hầu như không cung cấp protein, canxi hay vitamin tan trong dầu, nhưng lại giàu chất béo trans, làm tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt và gây hại cho hệ tim mạch.

Trân châu – yếu tố làm nên sức hấp dẫn của trà sữa – thực chất chủ yếu là tinh bột sắn hoặc tinh bột lọc, chiếm tới khoảng 80%. Thành phần này gần như không có chất xơ hay protein. Trung bình, mỗi viên trân châu cung cấp 5–14 kcal, và chỉ vài thìa nhỏ đã tương đương 100 kcal. Khi cộng thêm đường và sữa, tổng năng lượng của một ly trà sữa có thể lên tới hơn 300 kcal.

Bên cạnh đó, một ly trà sữa thông thường chứa khoảng 50 g đường, tương đương 200 kcal. Các loại topping như pudding trứng, kem phô mai hay thạch trái cây càng làm lượng calo tăng cao. Việc nạp quá nhiều đường trong thời gian dài khiến cơ thể dư thừa năng lượng, làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và đái tháo đường type 2.

Ảnh hưởng đặc biệt với lứa tuổi học sinh

Theo các chuyên gia, học sinh – sinh viên đang trong giai đoạn phát triển, cần được cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất. Việc thay thế sữa, bữa phụ lành mạnh bằng trà sữa có thể dẫn đến thiếu hụt dưỡng chất quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí não.

Đáng lo ngại hơn, một số cơ sở vì lợi nhuận sử dụng bột pha sẵn, phẩm màu thay cho trà thật. Dù mùi vị không khác biệt nhiều, nhưng thực chất đây là hỗn hợp hóa chất tổng hợp, tiềm ẩn nguy cơ gây hại gan và thận khi sử dụng thường xuyên.

Ngoài ra, dầu thực vật hydro hóa – thành phần phổ biến trong kem béo – là dạng chất béo trans, có thể tác động tiêu cực đến hormone sinh dục nam, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Nếu tự pha trà sữa tại nhà nhưng thiếu hiểu biết, việc kết hợp sai giữa trà và sữa còn có thể làm mất đi các hợp chất có lợi vốn có trong trà.

Uống trà sữa thế nào để hạn chế rủi ro?

Chia sẻ với VOV, TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho rằng trà sữa không cần phải loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn, nhưng cần sử dụng có chọn lọc. Người tiêu dùng nên ưu tiên những cửa hàng uy tín, nguyên liệu rõ nguồn gốc, dùng trà thật và sữa tươi thay cho kem béo, đồng thời giảm lượng đường hoặc chọn loại không đường.

“Trà sữa không phải là đồ uống độc hại nếu dùng thỉnh thoảng. Nhưng khi trở thành thói quen hằng ngày, nó có thể âm thầm gây tổn hại cho gan, thận và hệ tim mạch”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

(Tổng hợp)