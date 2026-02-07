Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) và Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe Anh (MHRA) cho biết nguy cơ lây nhiễm vẫn tồn tại nếu tiếp tục sử dụng một số loại khăn ướt làm sạch da không chứa cồn và không vô trùng. Các sản phẩm này có thể bị nhiễm vi khuẩn Burkholderia stabilis, thường được viết tắt là B. stabilis.

Dù các lô hàng liên quan đã bị thu hồi khỏi thị trường, cơ quan chức năng cảnh báo một số sản phẩm có thể vẫn còn trong tủ thuốc gia đình.

Burkholderia stabilis là vi khuẩn tồn tại tự nhiên trong đất và nước. Với phần lớn người khỏe mạnh, chúng không gây hại. Tuy nhiên, ở một số nhóm nguy cơ, vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Theo thống kê, từ tháng 1/2018 đến ngày 3/2 năm nay, Anh ghi nhận 59 trường hợp nhiễm liên quan đến đợt bùng phát, tăng thêm 8 ca so với báo cáo hồi tháng 8 năm ngoái. Trong số đó có nhiều ca nhiễm trùng nặng phải nhập viện điều trị và một trường hợp tử vong được xác định liên quan trực tiếp đến nhiễm Burkholderia stabilis.

Tiến sĩ James Elston, chuyên gia dịch tễ học và y tế công cộng của UKHSA, nhấn mạnh người dân không được sử dụng và cần loại bỏ ngay các loại khăn ướt không vô trùng, không chứa cồn đã được xác định có liên quan đến ổ dịch. Ông cho biết nguy cơ chung với cộng đồng vẫn ở mức thấp do sản phẩm đã bị thu hồi, nhưng cơ quan y tế vẫn ghi nhận thêm một số ca ở nhóm bệnh nhân dễ tổn thương, và đã có một ca tử vong liên quan.

Các chuyên gia cũng lưu ý, mọi loại khăn ướt không vô trùng, không chứa cồn, bất kể thương hiệu nào, đều không nên dùng để xử lý vết thương hở, vùng da tổn thương hoặc để vệ sinh dây truyền tĩnh mạch.

Bốn sản phẩm được yêu cầu tuyệt đối không sử dụng gồm ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes, Microsafe Moist Wipe Alcohol Free, Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes và Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes. Trong đó, riêng Reliwipe được phát hiện nhiễm một chủng Burkholderia khác, không liên quan trực tiếp đến ổ dịch hiện tại.

Các sản phẩm này không chứa cồn và không được ghi nhãn “sterile”, tức là không vô trùng hoàn toàn. Nguy cơ nhiễm khuẩn được đánh giá là thấp, nhưng vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể nếu khăn được dùng trên vùng da trầy xước, tổn thương hoặc để làm sạch thiết bị y tế như đường truyền tĩnh mạch.

Trong trường hợp nặng, nhiễm Burkholderia stabilis có thể dẫn tới nhiễm trùng huyết. Đây là phản ứng miễn dịch quá mức của cơ thể trước nhiễm trùng, có thể gây tổn thương mô, suy đa cơ quan và tử vong.

MHRA đã phát cảnh báo tới nhà bán lẻ, nhân viên y tế và bệnh nhân từ tháng 6 năm ngoái và các sản phẩm liên quan đã bị rút khỏi kệ hàng. Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyến cáo kiểm tra lại tủ thuốc gia đình. Nếu còn bất kỳ sản phẩm nào nêu trên, cần ngừng sử dụng ngay và bỏ đi để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bà Alison Cave, Giám đốc An toàn của MHRA, lưu ý thêm: trước khi sử dụng khăn ướt cho vùng da tổn thương, cần kiểm tra kỹ nhãn “sterile”. Người có đặt đường truyền tĩnh mạch tại nhà cần tuân thủ hướng dẫn chăm sóc của bác sĩ hoặc điều dưỡng.

Triệu chứng nhiễm Burkholderia stabilis có thể khác nhau tùy vị trí và mức độ nhiễm. Với vết thương, dấu hiệu thường là đỏ, sưng, đau tăng, vùng da quanh vết cắt ấm nóng, có mủ hoặc dịch tiết. Nếu liên quan đến đường truyền tĩnh mạch, có thể xuất hiện đỏ, sưng, đau quanh vị trí đặt kim, kèm sốt hoặc ớn lạnh.

Trong trường hợp nặng hơn, người bệnh có thể xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng huyết như da nhợt nhạt, nổi ban không mất khi ấn kính, khó thở.

Những người có nguy cơ cao bị biến chứng nặng gồm người suy giảm miễn dịch, bệnh nhân xơ nang và người đang sử dụng đường truyền tĩnh mạch tại nhà.

Sự việc một lần nữa cho thấy các sản phẩm chăm sóc cá nhân tưởng chừng đơn giản cũng tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng sai mục đích. Việc đọc kỹ nhãn mác và dùng đúng chỉ định, đặc biệt với vùng da tổn thương, là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Nguồn và ảnh: The Sun