Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt

Nấm bào ngư là một nguyên liệu phổ biến trong nhiều món ăn ngon, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại nấm này ngày càng được nhiều người ưa chuộng vì giá trị dinh dưỡng cao. Chúng có sẵn nhiều ở chợ Việt, giá bán từ 30.000 - 160.000 đồng, tùy loại nấm bào ngư trắng hay bào ngư xám tươi. Nấm bào ngư được nhiều chị em nội trợ dùng để lên thực đơn cho bữa ăn gia đình.

Loại nấm tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch

Nấm bào ngư là một nguồn cung cấp tuyệt vời của beta-glucans – một loại polysaccharide có khả năng kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể. Beta-glucans giúp tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch, như đại thực bào và tế bào lympho, từ đó giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Ăn nấm bào ngư thường xuyên có thể giúp bạn ít bị cảm cúm, ốm vặt hơn và duy trì sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol

Nấm bào ngư có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL cholesterol) trong máu, nhờ chứa lovastatin – một hợp chất tự nhiên có tác dụng tương tự như một số loại thuốc giảm cholesterol. Đồng thời, hàm lượng chất xơ và kali trong nấm cũng góp phần ổn định huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như xơ vữa động mạch, đột quỵ và đau tim.

Giàu chất chống oxy hóa, chống lão hóa

Nấm bào ngư chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như ergothioneine và selenium. Các chất này đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Gốc tự do là nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào, dẫn đến quá trình lão hóa sớm và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư. Bổ sung nấm bào ngư vào chế độ ăn giúp bảo vệ tế bào, làm chậm quá trình lão hóa và duy trì vẻ tươi trẻ.

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Với hàm lượng chất xơ đáng kể, nấm bào ngư góp phần thúc đẩy chức năng tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn mà còn duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể và tăng cường sức đề kháng.

Cung cấp protein thực vật cho người ăn chay/thuần chay

Với những người ăn chay, thuần chay hoặc muốn giảm lượng thịt, nấm bào ngư là một nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời. Protein là dưỡng chất thiết yếu cho việc xây dựng và sửa chữa các mô cơ, sản xuất enzyme và hormone. Nấm bào ngư cung cấp một lượng protein đáng kể, giúp bạn duy trì đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết mà không cần phụ thuộc vào nguồn đạm động vật.

Cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu đa dạng

Nấm bào ngư không chỉ là một nguồn thực phẩm ít calo mà còn là một "kho báu" chứa đựng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Chúng cung cấp đầy đủ các vitamin nhóm B quan trọng như B1 (thiamine), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantothenic acid), B9 (folate), đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển hóa năng lượng và chức năng thần kinh.

Ngoài ra, nấm bào ngư còn là một trong số ít thực phẩm tự nhiên cung cấp vitamin D, rất cần thiết cho sức khỏe xương và hệ miễn dịch. Các khoáng chất như kali, đồng, sắt và kẽm cũng có mặt với hàm lượng đáng kể, hỗ trợ từ việc hình thành tế bào hồng cầu đến duy trì chức năng miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Món ngon với nấm bào ngư:

Nấm bào ngư xào sả ớt: Món ăn này không chỉ có vị ngon đậm đà, thấm vị của nấm bào ngư mà còn có màu bắt mắt của nghệ và ớt cùng hương thơm hấp dẫn của sả. Chế biến không hề khó, chỉ với các nguyên liệu đơn giản như nấm bào ngư, nghệ, sả là đã có ngay món ngon thay đổi thực đơn hằng ngày.

Nấm bào ngư có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon bổ dưỡng.

Nấm bào ngư kho chay: Món ngon này đặc biệt phù hợp với các tín đồ ăn chay. Hương vị thơm từ tiêu, mềm dai của nấm ăn cùng cơm trắng rất ngon. Ngoài ra, mọi người có thể kho cùng với thịt cũng rất ngon.

Nấm bào ngư chiên giòn: Món ăn này chế biến nhanh, không tốn nhiều thời gian. Khi ăn, nấm bào ngư giòn, tươi và có vị mặn vừa ăn, chấm chung với tương xí muội chua ngọt rất ngon và hợp miệng.

Canh nấm bào ngư: Nấm bào ngư còn được sử dụng để cho vào các món canh như: canh chua, canh thịt băm. Sau khi món canh gần hoàn thành, bạn thả nấm bào ngư vào, đun vài phút là được.

Những lưu ý khi ăn nấm bào ngư:

Nấm bào ngư là một loại thực phẩm bổ dưỡng, giàu vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của nấm, bạn cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng khi chế biến và sử dụng.

Nấu chín kỹ trước khi ăn: Nấm bào ngư cần được nấu chín hoàn toàn để loại bỏ enzyme tự nhiên và vi khuẩn có hại. Quá trình này không chỉ giúp nấm an toàn hơn khi ăn mà còn giúp giải phóng nhiều dưỡng chất như beta-glucan, vitamin và khoáng chất. Việc ăn nấm chưa chín có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Tránh dùng quá nhiều dầu mỡ: Để giữ được hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng của nấm, bạn nên sử dụng lượng dầu ăn vừa phải hoặc ưu tiên các phương pháp chế biến lành mạnh như hấp, luộc hoặc xào nhanh.

Không sử dụng nồi nhôm để nấu nấm: Không nên dùng nồi nhôm để nấu nấm bào ngư vì nấm có thể bị thâm đen, mất đi vẻ ngoài hấp dẫn. Nguyên nhân là do phản ứng giữa nhôm và các hợp chất tự nhiên trong nấm. Thay vào đó, bạn nên sử dụng nồi inox, nồi đất hoặc nồi thủy tinh để giữ được màu sắc và hương vị nguyên bản của nấm.

Tránh ăn quá nhiều trong một lần: Dù nấm bào ngư rất bổ dưỡng, nhưng nếu ăn quá nhiều trong một lần có thể gây đầy bụng, khó tiêu do lượng chất xơ chitin cao trong nấm.

Không ăn khi có dấu hiệu dị ứng: Nếu sau khi ăn nấm bào ngư, bạn cảm thấy ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ hoặc khó thở, có thể bạn đã bị dị ứng với nấm. Trong trường hợp này, bạn cần ngừng ăn ngay lập tức. Nếu có tiền sử dị ứng với thực phẩm, bạn nên thử một lượng nhỏ trước khi ăn nhiều hơn hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.

