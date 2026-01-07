Loài cây này là "cây của năm 2026": Trồng 1 chậu trong nhà, gia chủ lên hương, có của ăn của để

Xu hướng cây cảnh năm 2026 cho thấy người trồng không còn chọn cây chỉ vì đẹp. Thứ được quan tâm nhiều hơn là cảm giác sống chung với cây mỗi ngày: dễ chịu, bền bỉ và không tạo áp lực chăm sóc. Những loài cây lá lớn, xanh lâu, dáng khỏe, mang hơi thở nhiệt đới vì thế ngày càng được ưa chuộng. Chúng vừa tạo điểm nhấn cho không gian sống, vừa góp phần cân bằng tâm lý và môi trường trong nhà.

Trong nhóm này, có 3 loại cây được dự đoán sẽ tiếp tục giữ sức hút trong năm 2026. Không chỉ phù hợp với không gian sống hiện đại, những loại cây này còn giúp căn nhà trông thoáng đãng, sinh động hơn, đồng thời được nhiều người tin rằng mang lại năng lượng tích cực và tài lộc cho gia chủ.

Trầu bà

Trầu bà thực chất là một nhóm cây rất rộng trong họ Ráy, nổi bật nhờ bộ lá lớn, khỏe, khả năng thích nghi cao và hình thái đa dạng. Đây là lý do vì sao trầu bà gần như không bao giờ lỗi mốt. Những dòng trầu bà lá tim, trầu bà đế vương, trầu bà lá xẻ hay các giống lá nhung, lá bạc vẫn được ưa chuộng vì dễ trồng, ít sâu bệnh và càng trồng lâu cây càng đẹp. Lá trầu bà thường dày, xanh đậm, sinh trưởng liên tục nên tạo cảm giác không gian luôn có sức sống.

Về mặt sinh thái, trầu bà giúp tăng độ ẩm không khí, hạn chế cảm giác khô bí trong phòng kín. Về phong thủy, cây tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển ổn định. Lá càng lớn, càng đều, càng được xem là biểu hiện của tài khí bền, không lên nhanh nhưng cũng không tụt dốc. Đây là loại cây phù hợp với người bận rộn, người mới chơi cây hoặc những gia đình muốn trồng cây lâu dài thay vì thay chậu liên tục.

Đuôi công

Đuôi công thuộc nhóm cây lá trang trí cao cấp, nổi bật nhờ hoa văn trên lá và chuyển động tự nhiên theo chu kỳ ngày đêm. Ban ngày lá xòe rộng, ban đêm khép lại, tạo cảm giác cây có nhịp sống riêng. Điểm mạnh của loài cây này là cómàu sắc lá đa dạng nhưng không gắt, từ xanh đậm, tím rượu cho đến vàng chanh, phù hợp với không gian nội thất hiện đại. Cây ưa bóng râm, ánh sáng gián tiếp và không cần chăm sóc quá cầu kỳ nếu độ ẩm ổn định.

Trong quan niệm phong thủy, đuôi công đại diện cho sự tròn đầy và cân bằng. Lá xòe đều, đối xứng được xem là biểu tượng của tài lộc đến từ nhiều hướng, không tập trung vào may mắn ngắn hạn mà thiên về sự ổn định, hài hòa. Đây là loại cây phù hợp đặt trong phòng khách, phòng làm việc hoặc những không gian cần tạo cảm giác thư giãn, dịu mắt.

Dương xỉ tổ chim lá xoắn

Dương xỉ tổ chim là đại diện tiêu biểu của nhóm cây nhiệt đới, sống bền bỉ và ít thay đổi hình dáng theo thời gian. Dòng lá xoắn được ưa chuộng hơn nhờ dáng lá mềm, chuyển động tự nhiên và tạo cảm giác sinh động. Lá cây mọc tụ vào tâm, xòe dần ra ngoài như một chiếc tổ, vừa gọn gàng vừa có chiều sâu thị giác. Cây không cần ánh nắng mạnh, thích hợp với ban công râm mát, gần cửa sổ hoặc khu vực nhiều gió.

Xét theo phong thủy, hình dáng tổ chim tượng trưng cho sự che chở và gắn kết. Cây thường được trồng với mong muốn giữ hòa khí trong gia đình, giúp tinh thần ổn định và giảm căng thẳng trong sinh hoạt hằng ngày. Dương xỉ tổ chim đặc biệt phù hợp với những người thích không gian xanh nhưng không muốn chăm sóc cầu kỳ.