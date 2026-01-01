3 loại cây đặt tại phòng khách giúp năm mới Bính Ngọ may mắn, tiền – tài đều có

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, phòng khách là nơi hội tụ sinh khí, đón tài lộc và ảnh hưởng trực tiếp đến vận may của gia chủ. Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, việc lựa chọn cây xanh đặt trong phòng khách không chỉ giúp không gian thêm hài hòa, tươi mát mà còn được tin là góp phần kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút may mắn và tài lộc.

Theo các chuyên gia phong thủy, dưới đây là 3 loại cây đặc biệt phù hợp để đặt trong phòng khách năm Bính Ngọ, vừa đẹp mắt, dễ chăm sóc, vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Cây kim tiền

Cây kim tiền (còn gọi là cây phát tài) từ lâu đã được xem là "quốc dân" trong các loại cây phong thủy phòng khách. Với thân mập khỏe, lá xanh bóng, mọc đối xứng và hướng lên trên, cây tượng trưng cho sự phát triển bền vững, tiền bạc sinh sôi và vận may tăng tiến.

Trong năm Bính Ngọ – năm mang năng lượng dương mạnh mẽ, cây kim tiền được cho là đặc biệt phù hợp để cân bằng khí vận trong không gian sống, nhất là với những gia đình làm kinh doanh, buôn bán hoặc mong cầu tài chính ổn định.

Cây kim tiền.

Vị trí lý tưởng để đặt cây kim tiền là góc phòng khách, gần cửa ra vào hoặc nơi đón ánh sáng tự nhiên. Tránh đặt cây ở nơi ẩm thấp, thiếu sáng để không làm suy giảm sinh khí.

Cây kim ngân

Kim ngân là loại cây phong thủy được nhiều gia đình lựa chọn trong những dịp đầu năm mới. Đặc trưng của cây là thân xoắn, tán lá xanh mướt, tượng trưng cho sự khéo léo, bền bỉ và khả năng tích lũy tài sản.

Theo quan niệm phong thủy, kim ngân giúp hút tài khí, giữ tiền của, đồng thời mang lại cảm giác bình an, thư thái cho không gian phòng khách. Trong năm Bính Ngọ – năm của hành Hỏa, sắc xanh của kim ngân được xem là yếu tố giúp cân bằng ngũ hành, tạo sự hài hòa về năng lượng.

Gia chủ nên đặt kim ngân ở bên trái phòng khách (tính từ trong nhà nhìn ra) được cho là nơi thu hút vận may và cơ hội tốt. Cây cũng phù hợp với những ngôi nhà có thiết kế hiện đại, tối giản.

Cây lưỡi hổ

Không chỉ nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí, cây lưỡi hổ còn được xem là "lá chắn phong thủy" cho ngôi nhà. Với dáng lá vươn thẳng, cứng cáp, cây tượng trưng cho sự mạnh mẽ, quyết đoán và bảo vệ gia chủ khỏi năng lượng tiêu cực.

Trong năm Bính Ngọ, cây lưỡi hổ được cho là phù hợp với những gia đình mong cầu sức khỏe, sự ổn định và bình an.

Cây nên được đặt ở gần cửa ra vào phòng khách hoặc sát tường, vừa giúp cân bằng dòng khí, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Lưỡi hổ là loại cây dễ sống, không cần chăm sóc cầu kỳ, phù hợp với nhịp sống bận rộn hiện nay.

Lưu ý khi đặt cây trong phòng khách

Dù lựa chọn loại cây nào, gia chủ cũng nên chú ý giữ cây luôn xanh tốt, tránh để cây héo úa hoặc lá vàng vì theo phong thủy, cây chết mang ý nghĩa không may. Không nên đặt quá nhiều cây lớn trong phòng khách để tránh làm không gian bí bách, cản trở dòng khí lưu thông.

Phong thủy chỉ phát huy tác dụng tốt nhất khi đi cùng không gian sống gọn gàng, sạch sẽ và tinh thần tích cực của các thành viên trong gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.