Loại cây được vinh danh là “Cây của năm 2026”: Tượng trưng cho tài lộc, lọc không khí cực đỉnh

Khi xu hướng "sống xanh" ngày càng được ưa chuộng, việc lựa chọn cây trồng trong nhà không còn dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ. Tạp chí Real Simple đưa tin, theo công bố mới đây từ 1-800-Flowers.com , danh hiệu "Plant of the Year 2026" (Cây của năm 2026) đã chính thức gọi tên cây kim ngân. Đây là loại cây cảnh rất phổ biến ở Việt Nam.

Cây kim ngân - Biểu tượng của tài lộc, may mắn

Cây kim ngân có ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy (Ảnh minh họa).

Cây kim ngân, có tên khoa học là Pachira aquatica. Điểm nhận diện nổi bật nhất của loài cây này là phần thân được tết bện và tán lá xanh bóng, xòe rộng. Không chỉ ghi điểm về ngoại hình đẹp, cây kim ngân còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc trong văn hóa Đông Á.

Theo quan niệm phong thủy, cây kim ngân tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và hài hòa. Những chiếc lá xẻ năm thùy của cây được cho là đại diện cho năm yếu tố cân bằng trong tự nhiên: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. Các yếu tố này gắn với sinh trưởng, năng lượng, ổn định, sự rõ ràng và dòng chảy dồi dào. Chính vì vậy, cây kim ngân thường được đặt trong nhà ở, văn phòng hay cửa hàng với niềm tin thu hút tài lộc và năng lượng tích cực.

Lý giải về lựa chọn này, bà Mallory Green, trưởng nhóm thiết kế hoa của 1-800-Flowers.com , cho biết cây kim ngân được vinh danh vì "đại diện cho hy vọng, năng lượng tích cực và niềm tin rằng những điều tốt đẹp đang dần nảy nở" . Trong bối cảnh con người tìm kiếm cảm giác an yên và cân bằng, cây kim ngân được xem như một biểu tượng phù hợp cho năm 2026.

Một trong những lý do quan trọng giúp cây kim ngân vượt qua nhiều ứng viên khác là khả năng thích nghi cao và yêu cầu chăm sóc đơn giản. Theo khuyến nghị từ phía đơn vị công bố, cây phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng gián tiếp, không cần tưới nước quá thường xuyên, chỉ tưới khi đất đã khô.

Việc sử dụng đất trồng thoát nước tốt và đặt cây trong môi trường nhiệt độ ổn định (khoảng 16 - 24°C) sẽ giúp hạn chế tình trạng úng rễ. Nhờ đó, cây kim ngân trở thành lựa chọn dễ tiếp cận cho cả người mới chơi cây lẫn những người đã quen chăm sóc cây cảnh trong nhà.

Được NASA công nhận về khả năng làm sạch không khí

Cây kim ngân có khả năng làm sạch không khí rất tốt (Ảnh minh họa).

Bên cạnh yếu tố phong thủy, cây kim ngân còn được nhắc đến trong các nghiên cứu về thực vật và môi trường sống trong nhà. Theo các tài liệu được trích dẫn từ nghiên cứu của NASA, kim ngân là một trong những loại cây có khả năng hấp thụ các hợp chất độc hại phổ biến như benzene, formaldehyde hay trichloroethylene. Đây là những chất thường xuất hiện từ sản phẩm tẩy rửa, đồ nội thất và vật liệu tổng hợp.

Các chuyên gia cho rằng việc đặt kim ngân trong không gian sống của gia đình không chỉ giúp lọc không khí mà còn góp phần giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và giấc ngủ. Dù không phải là "máy lọc không khí" theo nghĩa kỹ thuật, cây kim ngân vẫn được đánh giá là lựa chọn thân thiện, dễ áp dụng cho các gia đình hiện đại.

Từ một loài cây quen thuộc trong đời sống, cây kim ngân được vinh danh ở tầm quốc tế như một biểu tượng cho xu hướng sống cân bằng, bền vững và tích cực. Danh hiệu "Cây của năm 2026" không chỉ là sự ghi nhận về mặt thẩm mỹ, mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng rõ nét của con người: tìm kiếm sự an yên, may mắn và kết nối với thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Nguồn: Today, Real Simple





