Cặp vợ chồng chi 2 tỷ đồng mua nhà nghỉ hưu ở quê nhưng 1 năm sau đã “quay xe” về thành phố: “Lỗ 800 triệu vẫn thấy nhẹ nhõm”

Ông Keiichi Kawada (66 tuổi, Nhật Bản) từng làm việc tại một doanh nghiệp ở Tokyo trước khi nghỉ hưu. Bước sang tuổi ngoài 60, ông cùng vợ là bà Masako (63 tuổi) quyết định rời thành phố, dựa vào tiền tiết kiệm hưu trí và lương hưu để bắt đầu cuộc sống mới ở nông thôn.

“Từ khi còn trẻ, tôi đã mơ được sống ở vùng quê. Sửa nhà cũ, làm đồ thủ công, trồng rau mỗi ngày, đó là cuộc sống chậm rãi mà tôi không thể có ở Tokyo”, ông Keiichi chia sẻ.

Hai vợ chồng chọn một ngôi làng miền núi thuộc tỉnh Nagano. Họ mua một căn nhà gỗ 90 năm tuổi với giá 11 triệu yên (1,8 tỷ đồng) và dùng số tiền tiết kiệm còn lại để cải tạo. Ban đầu, việc trồng rau và tự sửa nhà mang lại cảm giác mới mẻ. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, sự yên bình nhanh chóng nhường chỗ cho mệt mỏi. “Ngày nào cũng phải cắt cỏ, xúc tuyết, vá mái nhà dột… Ban đầu là niềm vui, nhưng dần dần tôi cảm thấy sức khỏe xuống rõ rệt”. ông Keiichi nói.

Mặc dù phong cảnh xung quanh ngôi nhà rất thơ mộng nhưng họ phải đối diện với ác mộng cỏ dại mọc um tùm vào mùa hè và tuyết dày vào mùa đông, gây hư hại nhà. Trong khi đó, khu vực này gần như không có thợ mộc hay thợ sửa chữa chuyên nghiệp.

“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tự xoay xở. Nhưng thành thật mà nói, ở tuổi ngoài 60, đó là một việc quá sức”, bà Masako thừa nhận.

Khó khăn không dừng lại ở chuyện nhà cửa. Việc di chuyển đến bệnh viện hoặc đi mua sắm tại vùng quê cũng trở thành nỗi lo thường trực. Mỗi tháng, bà Masako phải di chuyển hơn một tiếng mỗi chiều để khám bệnh.

“Tôi mắc bệnh mãn tính nhưng không có bệnh viện chuyên khoa nào gần đây... Nếu một ngày nào đó cả hai chúng tôi không còn lái xe được nữa, chúng tôi sẽ hoàn toàn bị mắc kẹt”, bà nói.

Cặp vợ chồng này cũng gặp rắc rối với các mối quan hệ cộng đồng. Người dân tại vùng quê này khá thân thiện nhưng có quá nhiều nguyên tắc khiến ông bà Keiichi chưa thể làm quen trong thời gian ngắn. Nếu thường xuyên từ chối tham gia các sự kiện cộng đồng, họ sẽ rơi vào tình huống khó xử. Thế nhưng ngay cả khi tham gia, người mới chuyển đến vẫn cảm thấy bị giữ khoảng cách.

“Có người nói thẳng rằng với chúng tôi rằng người từ thành phố chuyển đến rồi cũng sớm quay lại thôi”, bà Masako chia sẻ.

Bên cạnh đó, họ phải đối diện với thực tế là nhà tại vùng nông thôn này có tính thanh khoản thấp, giá sẽ thấp dần theo thời gian ở. Vậy nên, chưa đầy một năm rưỡi sau khi chuyển đến, hai vợ chồng quyết định bán căn nhà cũ với giá 9 triệu yên - thấp hơn giá mua. Tính cả chi phí sửa chữa, họ lỗ hơn 5 triệu yên (hơn 800 triệu đồng).

Cuối cùng, gia đình Kawada quay lại thuê nhà gần Tokyo. Dù mất tiền, bà Masako thừa nhận cảm giác nhẹ nhõm. “Có bệnh viện gần nhà, ra ngoài thuận tiện, tôi không còn cảm thấy cô lập. Tôi chưa từng nghĩ rằng việc sống gần người khác lại mang đến cảm giác an toàn đến vậy”, bà nói.

Với ông bà Keiichi, chuyển về nông thôn để nghỉ hưu không phải là lựa chọn sai. Nhưng đó là quyết định có thể “thay đổi hoàn toàn cuộc sống”, đòi hỏi các cặp đôi cao tuổi phải sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe, tài chính và thấu hiểu, hoà hợp với văn hóa địa phương.