Lo ngại về Miss Universe Vietnam

Trong chuyến công tác tại Philippines, ông Nawat đã có những chia sẻ với giới truyền thông về công tác tổ chức sau khi nắm bản quyền Miss Universe tại 5 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Ông Nawat đã bày tỏ sự quan ngại và chia sẻ với giới phóng viên Philippines rằng: "Bản quyền Miss Universe Việt Nam, Indonesia, Malaysia đến nay vẫn chưa có đơn vị nào liên hệ hợp tác".

Ông Nawat chia sẻ với giới truyền thông Philippines.

Ông Nawat cho biết thêm hiện tại điều ông quan tâm không phải là tiền mà là vấn đề thời gian. Chủ tịch MGI đang gặp sức ép rất lớn khi chuẩn bị phải tổ chức Miss Universe Thailand, Miss Grand International, MGI All Stars...

“Miss Universe Vietnam, Indonesia hay Malaysia, tôi còn chưa nghĩ đến. Tôi phải hoàn thành công việc của mình trước đã", ông nói.

Trong khi bản quyền Miss Universe ở Việt Nam, Indonesia, Malaysia chưa có đơn vị nào liên hệ để mua thì ông Nawat cho biết giấy phép hoạt động tại Singapore và Lào đã được cấp.

Trước đó, bản quyền Miss Universe Vietnam thuộc về ông Valentin Trần. Tuy nhiên ngày 16/4, ông Valentin Trần thông báo từ bỏ gia hạn bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ.

"Sau nhiều tháng suy nghĩ, sau kỳ Miss Universe gần nhất tại Bangkok cùng Hoa hậu Hương Giang, và sau các cuộc trao đổi với tổ chức Miss Universe (MUO), tôi đã quyết định rút lui và không tiếp tục năm cuối trong nhiệm kỳ bản quyền của mình. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng tôi tin rằng đó là lựa chọn đúng đắn vì nhiều lý do", ông Valentin Trần cho biết.

Sau khi ông Valentin Trần thông báo từ bỏ gia hạn bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam, ông Nawat đã nhảy vào cuộc chơi. Ông Nawat tuyên bố ngoài Thái Lan sẽ nắm thêm bản quyền Miss Universe của 5 quốc gia khác bao gồm Lào, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore.

Theo đó, công ty MGI của ông Nawat sẽ được cấp độc quyền quản lý, tổ chức và vận hành tất cả hoạt động liên quan đến giấy phép Miss Universe tại 5 quốc gia nêu trên.

Phạm vi bao gồm quyền quản lý các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia tại mỗi nước, quyền tổ chức các hoạt động và dự án liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp, quyền phát triển các cơ hội thương mại và các chương trình liên quan đến thương hiệu, quyền chỉ định người được cấp phép phụ (một người mỗi quốc gia).

Về đối tác tại từng quốc gia, ông Nawat từ chối tiết lộ chi tiết do ràng buộc pháp lý. Ông chia sẻ rằng theo quy định, mỗi quốc gia đều cần có đối tác địa phương, nhưng MGI có quyền tự tổ chức hoặc chỉ định đơn vị phối hợp vận hành.

Ông Nawat cũng bày tỏ tham vọng với nước đi mới sẽ có khả năng mang về một chiếc vương miện Miss Universe cho khu vực ASEAN. Ông chỉ ra rằng trong 5 quốc gia vừa được cấp bản quyền, chưa có quốc gia nào từng đăng quang Miss Universe. Ông cho biết người chiến thắng có thể hợp tác làm việc cùng MGI.

Với việc chưa có đơn vị nào liên hệ với ông Nawat để hợp tác trong vấn đề bản quyền Miss Universe Vietnam, nhiều khán giả cho rằng khả năng cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 sẽ không được tổ chức và ông Nawat sẽ chỉ định người đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tổ chức tại Puerto Rico.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nawat thẳng thắn: "Nếu tôi đảm nhận vai trò này và chọn một cô gái không lọt vào top rồi bị người hâm mộ chỉ trích, thì cũng không sao. Tôi không phải là người hoàn hảo 100%. Tôi có điểm tốt và cả khuyết điểm”.