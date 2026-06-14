Lọ Lem lần đầu lộ diện sau tin đồn sang Mỹ với thiếu gia

Những ngày qua, Lọ Lem (Mai Thảo Linh) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi vướng nghi vấn sang Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của một thiếu gia được cho là bạn trai tin đồn. Giữa lúc bàn tán, con gái lớn nhà MC Quyền Linh gây chú ý khi lộ diện trong một dịp đặc biệt của gia đình.

Cụ thể, trên trang cá nhân, doanh nhân Dạ Thảo - bà xã MC Quyền Linh - đã chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc con gái út Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc) tham dự lễ tốt nghiệp THPT. Kèm theo bộ ảnh, doanh nhân Dạ Thảo xúc động viết:

"Có những lúc mẹ vẫn nghĩ ngày này còn xa lắm. Vậy mà hôm nay Hạt Dẻ đã tốt nghiệp Trung học phổ thông rồi. Nhìn con trong bộ lễ phục tốt nghiệp, mẹ không khỏi bồi hồi và xúc động. Chúc mừng con gái. Mẹ mong con luôn mạnh khỏe, bình an và vững vàng".

Gia đình MC Quyền Linh dự lễ tốt nghiệp cấp 3 của Hạt Dẻ

Bên cạnh nhân vật chính là Hạt Dẻ, sự xuất hiện của Lọ Lem nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trong những khung hình được chia sẻ, ái nữ nhà MC Quyền Linh diện trang phục tông xanh - trắng thanh lịch, để tóc dài suôn mượt và trang điểm nhẹ nhàng.

Dù chỉ xuất hiện với vai trò chúc mừng em gái, Lọ Lem vẫn trở thành tâm điểm bởi visual nổi bật cùng khí chất dịu dàng vốn đã quen thuộc. Đáng chú ý hơn cả, đây cũng là lần đầu tiên Lọ Lem xuất hiện công khai sau khi vướng tin đồn sang Mỹ cùng bạn trai tin đồn.

Lọ Lem lộ diện tươi tắn, chúc mừng em gái trong cột mốc đặc biệt

Trước đó, mạng xã hội rầm rộ lan truyền thông tin con gái MC Quyền Linh được cho là đã có mặt tại Mỹ để tham dự lễ tốt nghiệp đại học của thiếu gia Tây Ninh.

Nguồn cơn xuất phát từ việc Tài Sầm đăng tải bài viết đầu tiên với loạt ảnh tốt nghiệp tại Đại học Washington (University of Washington - UW, Mỹ). Ngay dưới bài đăng, Lọ Lem nhanh chóng thả tim và em gái cô - Hạt Dẻ cũng có động thái tương tự.

Trong khi đó, cách đây ít ngày, Lọ Lem cũng chia sẻ một số khoảnh khắc du lịch nước ngoài. Từ những hint này mà cư dân mạng đặt nhiều giả thuyết xoay quanh Lọ Lem và Tài Sầm. Đến hiện tại, cả Lọ Lem lẫn Tài Sầm đều chưa lên tiếng về mục đích chuyến đi của cô hay những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ giữa hai người.

Những ngày qua mạng xã hội xôn xao tin đồn Lọ Lem sang Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của thiếu gia Tài Sầm

Lọ Lem là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Sinh năm 2006, cô được xem là một trong những ái nữ nổi tiếng nhất showbiz Việt nhờ ngoại hình nổi bật, thành tích học tập tốt cùng hình ảnh tích cực. Không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng mỗi lần xuất hiện, Lọ Lem đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Thời gian gần đây, Lọ Lem liên tục được cư dân mạng nhắc tên khi vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt với một thiếu gia Tây Ninh. Dù những đồn đoán xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn, con gái MC Quyền Linh chưa từng lên tiếng phản hồi hay thể hiện bất kỳ động thái nào liên quan đến câu chuyện này.

Thay vì quan tâm đến những lời bàn tán về đời tư, Lọ Lem vẫn duy trì nhịp sống quen thuộc. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, chia sẻ về công việc, học tập cũng như các dấu mốc cá nhân đáng nhớ.

Hình ảnh được cho là Lọ Lem xuất hiện cùng thiếu gia Tây Ninh, từ đó dấy lên nghi vấn tình cảm giữa cả hai

Ảnh: FBNV, Tổng hợp