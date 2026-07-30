Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lọ Lem (Mai Thảo Linh, SN 2006) bất ngờ "xả kho" loạt ảnh trong chuyến đi đến New York (Mỹ) cùng mẹ.

Những khoảnh khắc dạo phố tưởng như khá đơn giản lại nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý bởi visual ngày càng thăng hạng, của ái nữ nhà MC Quyền Linh.

Trong loạt ảnh mới, Lọ Lem lựa chọn những trang phục mang phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng. Cách trang điểm cũng thiên về tông ngọt ngào, tự nhiên, giúp cô nàng giữ được vẻ trong trẻo nhưng không kém phần trưởng thành. Thần thái trước ống kính của Lọ Lem cũng được nhận xét có nhiều thay đổi so với trước đây, ngày càng tự tin và cuốn hút hơn.

Bên cạnh visual, những món đồ Lọ Lem mang theo trong chuyến đi cũng nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng.

Trong loạt ảnh, cô nàng xuất hiện cùng nhiều mẫu túi hiệu, trong đó có Chanel Medium Classic Handbag và Lady Dior, tay thì đeo Van Cleef,...

Chiếc túi Lady Dior Micro Bag màu đen được chế tác từ da lambskin, nổi bật với họa tiết Cannage đặc trưng và charm D.I.O.R. bằng kim loại. Thiết kế này có giá theo website Dior khoảng 4.000 USD, tính đến thời điểm hiện tại (khoảng 105 triệu đồng).

Mẫu túi thứ hai cô dùng trong chuyến đi lần này là Chanel Medium Classic Double Flap - một trong những thiết kế biểu tượng của nhà mốt Pháp. Hiện tại không tìm thấy mẫu có màu sắc này trên website.

Theo trang Sotheby's - công ty đấu giá nghệ thuật lâu đời và lớn hàng đầu thế giới thì mẫu túi này có giá 6,700 USD (khoảng 177 triệu đồng), tính đến thời điểm hiện tại. Song giá túi sẽ thay đổi thường xuyên tùy thuộc vào độ hiếm, nhu cầu thị trường,... Cô nàng từng xách túi này trong lễ tốt nghiệp của em gái - Hạt Dẻ vào hôm 14/6 vừa qua.

Ở phần bình luận, mẹ Lọ Lem - doanh nhân Dạ Thảo cũng đăng tải thêm một bức ảnh chụp bóng lưng con gái. Nhiều người cho rằng khoảnh khắc này có thể do chính mẹ cô chụp trong chuyến đi.

Dưới bài đăng, cư dân mạng liên tục dành lời khen cho Lọ Lem: "Bé nó đẹp như truyện tranh bước ra luôn", "Bé này càng ngày càng đẹp luôn ấy", "Visual cứ gọi là sáng bừng", "Tuổi 23 của cô, đi Mỹ, dạo phố và tay xách túi Dior", "Xinh, giỏi lại giàu, thích mê chị ơi"...

Trên thực tế, chuyến đi New York này thực tế đã diễn ra từ hơn 1 tháng trước. Cụ thể, vào ngày 13/6, Lọ Lem từng đăng tải một đoạn clip mới trên mạng xã hội, trong đó vị trí hiển thị là New York (Mỹ). Tuy nhiên, cô không chia sẻ thêm nhiều thông tin về chuyến đi cũng như lịch trình tại đây.

Thời điểm Lọ Lem xuất hiện tại Mỹ cũng trùng với khoảng thời gian Tài Sầm - người yêu tin đồn của cô đang có mặt tại nước này. Tài Sầm khi đó đăng tải hình ảnh tốt nghiệp tại University of Washington (UW, Mỹ). Ngay dưới bài đăng, Lọ Lem nhanh chóng thả tim, trong khi em gái cô - Hạt Dẻ cũng có động thái tương tự.

Những chi tiết này từng khiến cư dân mạng đặt nghi vấn chuyến đi Mỹ của Lọ Lem có liên quan đến Tài Sầm. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán từ cộng đồng mạng. Cả Lọ Lem và Tài Sầm đều chưa từng lên tiếng xác nhận mục đích chuyến đi hay mối quan hệ giữa hai người.

Ở tuổi 20, Lọ Lem hiện theo đuổi nhiều hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, quảng cáo và thời trang. Cô cũng thường xuyên xuất hiện cùng gia đình tại các sự kiện giải trí, thời trang và hoạt động thiện nguyện.

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái lớn của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Hiện cô theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại RMIT University Vietnam. Trước đó, Lọ Lem từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London nhưng quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi định hướng riêng.

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Lọ Lem còn gây ấn tượng với khả năng tự lập từ khá sớm. Cô từng chia sẻ đã kiếm được hơn 1 tỷ đồng từ các hoạt động quảng cáo và làm đại sứ thương hiệu khi mới 16 tuổi. Người đẹp cũng cho biết bản thân tự đóng học phí và cùng gia đình góp tiền mua ô tô.

Thời gian gần đây, Lọ Lem và Tài Sầm liên tục được cư dân mạng "đẩy thuyền" khi xuất hiện một số chi tiết được cho là "hint" về mối quan hệ đặc biệt. Dù vậy, cả hai vẫn giữ im lặng và chưa công khai chuyện tình cảm.

Hiện Lọ Lem sở hữu 750N người theo dõi trên Instagram và khoảng 2 triệu người theo dõi trên TikTok. Mỗi lần xuất hiện, cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến phong cách sống, thời trang và cuộc sống đời thường.