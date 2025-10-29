Lộ diện vợ bí ẩn yêu 10 năm của rapper Bình Gold, còn có con chung?

Rapper Bình Gold tên thật là Vũ Xuân Bình, được khán giả biết tới qua những ca khúc như Bốc bát họ, Ông bà già tao lo hết, Lái máy bay... Tháng 10/2025, Bình Gold bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng 21 ngày để điều tra vì có hành vi cướp tài sản. Trong quá trình làm việc với cán bộ điều tra, Bình Gold có biểu hiện "ngáo đá". Xét nghiệm ma túy cho thấy anh dương tính với cần sa và ketamine.

Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, chuyện đời tư của Bình Gold cũng nhận được sự quan tâm của netizen. Từ khi hoạt động showbiz, nam rapper sinh năm 1997 rất kín tiếng và chưa từng công khai danh tính bạn gái với công chúng.

Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng xôn xao trước tài khoản TikTok có tên H.T liên tục đăng tải hình ảnh thân thiết bên Bình Gold và nhận anh là chồng của mình. Trong một clip, H.T còn đưa ra tin nhắn tình cảm được gửi đến từ tài khoản có ava là Bình Gold.

Bình Gold bị bắt tạm giam 3 tháng 21 ngày vì có hành vi cướp tài sản

Xét nghiệm ma túy cho thấy anh dương tính với cần sa và ketamine

Tài khoản H.T gây xôn xao khi liên tục đăng tải hình ảnh tình cảm bên rapper Bình Gold

Cô gái này cho biết đã đồng hành bên anh từ năm 2015

Trên kênh TikTok, cô còn chia sẻ bức hình của một em bé, nghi ngờ là con chung với rapper sinh năm 1997. Một netizen còn để lại bình luận hỏi về câu chuyện yêu đương gắn bó 10 năm của cả hai: "Em muốn nghe chị chia sẻ về cách yêu của 2 anh chị trong 10 năm nay ạ. Em thấy ở chị có lòng bao dung cũng như có cá tính độc lập, mạnh mẽ". Người này đã lên tiếng phản hồi: "Nhẫn - nhịn - nhường - cảm thông - thấu hiểu - tin tưởng - bao dung. Đó là cách yêu của chị và anh suốt 10 năm qua".

Tài khoản H.T cũng chia sẻ lý do giấu kín chuyện tình cảm trong thời gian qua vì không muốn bị soi mói. Cô cho hay: "Các bạn thắc mắc tại sao trước không công khai mà giờ mới công khai. Thứ nhất là anh muốn bảo vệ mình, không muốn cộng đồng mạng soi mói đời tư. Thứ 2 là mình muốn anh phát triển sự nghiệp, còn bây giờ mình công khai là vì mình muốn bảo vệ anh.

Dù ai quay lưng với anh thì vẫn còn mình ở bên cạnh. Cũng mong sau những chuyện xảy ra. Fan của anh, những ai yêu quý anh đừng vì biết anh có gia đình mà không làm fan, không nghe nhạc anh nữa. Mình mong mọi người luôn ủng hộ anh ạ".

Sau khi H.T công khai các thông tin trên MXH, netizen bán tín bán nghi về độ xác thực. Hiện tại rất khó để xác minh những thông tin một chiều do tài khoản H.T đưa ra, bởi Bình Gold hiện đang trong thời gian bị bắt tạm giam. Netizen cần tỉnh táo khi tiếp nhận những thông tin này.

Bình Gold và cô gái này còn vướng nghi vấn đã bí mật có con chung

Tài khoản H.T cho biết cả hai quyết định giấu kín chuyện tình cảm vì né tránh sự soi mói, muốn Bình Gold tập trung vào công việc

Trước khi nổi tiếng, Bình Gold là một thợ xăm có tiếng. Vì có đam mê với âm nhạc nên Bình Gold gia nhập cộng đồng underground, thử sức với rap. Bình Gold sở hữu trang cá nhân có hơn 500.000 người theo dõi. Nam rapper bắt đầu nổi lên với những rap "diss", từng cà khịa những rapper có tiếng như: B Ray, Wowy, Karik, HIEUTHUHAI...

Trước khi nổi tiếng, Bình Gold là một thợ xăm có tiếng