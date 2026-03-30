Tổng tài Quốc Trường lộ mặt toàn mụn thâm trên sóng trực tiếp

Đêm chung kết Miss World Việt Nam 2025 diễn ra vào tối ngày 29/3 vừa qua đã thu hút sự quan tâm cực lớn từ người hâm mộ nhan sắc. Bên cạnh màn lên ngôi của tân Hoa hậu Phương Oanh, sự xuất hiện của dàn giám khảo quyền lực cũng trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông. Trong đó, nam diễn viên Quốc Trường chiếm trọn spotlight trên hàng ghế nóng với vẻ ngoài bảnh bao quen thuộc.

Quốc Trường lựa chọn một bộ suit với blazer tone xanh navy tinh tế, vừa vặn matching hoàn hảo với sắc xanh biểu trưng của tổ chức Miss World. "Tổng tài Sasin" và chiều cao 1m80 cho thấy vẻ phong độ, lịch lãm đáng ngưỡng mộ ở tuổi 38. Tại sự kiện, nam diễn viên còn có nhiều khoảnh khắc tương tác vô cùng ăn ý với Hoa hậu Tiểu Vy - bạn diễn thân thiết và cũng là mỹ nhân thường xuyên tạo nên những khung hình "gấp đôi visual" bùng nổ mạng xã hội cùng anh thời gian gần đây.

Giám khảo Quốc Trường và màu áo xanh tinh tế đồng điệu với tone màu của Miss World (Ảnh FBNV).

Nam diễn viên vẫn còn giữ được lớp nền mịn màng trong ảnh selfie đầu buổi (Ảnh FBNV).

Một khung hình cam thường từng viral rầm rộ của Quốc Trường và Tiểu Vy (Ảnh TikTok).

Dù xuất hiện với phong thái đĩnh đạc, Quốc Trường vẫn không tránh khỏi ống kính "no filter". Trên sóng trực tiếp của đêm hội nhan sắc, ở những khoảnh khắc ống kính zoom cận cảnh, làn da của nam diễn viên đã lộ rõ tình trạng mệt mỏi với khá nhiều vết thâm mụn và có phần sạm đi. Hình ảnh có phần kém sắc lập tức khiến dân tình bất ngờ khi hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài bóng bẩy, láng mịn thường thấy của anh mỗi khi xuất hiện trước công chúng hay trong các bộ ảnh được căn chỉnh kỹ càng trước đây.

Quốc Trường hiếm khi lộ mặt kém sắc trên sóng như lần này (Ảnh chụp màn hình).

Vì thời lượng của đêm chung kết kéo dài lê thê đến rạng sáng, ngay sau khi trở về từ sự kiện, Quốc Trường đã đăng tải một bức ảnh mộc mạc ghi lại gương mặt lộ rõ sự phờ phạc và đuối sức. Lúc này, dưới phần bình luận, một fangirl đã thẳng thắn để lại nhận xét "sự thật mất lòng" về diện mạo trên sóng trực tiếp của thần tượng rằng: "Hôm nay quên makeup hả anh? Lên sóng mặt hơi đen và mụn nha."

Trước lời góp ý chân tình của khán giả, nam diễn viên phim Về nhà đi con đã có màn "var" cực kỳ khéo léo và thông minh khi phản hồi ngắn gọn: để vậy cho nam tính. Câu trả lời vừa mang tính bông đùa vừa ngầm thừa nhận khuyết điểm đã giúp anh ghi điểm tuyệt đối vì sự tự nhiên và thân thiện.

Nam diễn viên trả lời bình luận góp ý của khán giả (Ảnh chụp màn hình)

Trước tình huống lộ làn da thật kém hoàn hảo của nam thần màn ảnh, cộng đồng mạng cũng lập tức chia làm hai luồng quan điểm. Một số khán giả khó tính cho rằng với tư cách là một người nổi tiếng và đặc biệt lại đang ngồi ở vị trí "cầm cân nảy mực" cho một cuộc thi nhan sắc, Quốc Trường nên có sự chuẩn bị chỉn chu, kỹ lưỡng hơn về mặt ngoại hình để tôn trọng người xem.

Tuy nhiên, phần đông netizen lại bày tỏ sự thông cảm sâu sắc cho nam diễn viên, chỉ ra rằng do thời lượng chương trình quá dài và ánh sáng sân khấu cực kỳ gắt, lớp makeup ban đầu dù dày đến đâu cũng rất dễ bị xuống tone và đổ dầu sau nhiều tiếng đồng hồ.

Thêm vào đó, theo như tiết lộ từ phía nữ CEO của đơn vị Sen Vàng, lịch trình làm việc của dàn ban giám khảo trước thềm chung kết vô cùng căng thẳng. Họ đã phải tham gia các buổi họp liên tục kéo dài nhiều ngày liền, thậm chí đêm hôm trước phải làm việc tới tận 2h30 sáng để thảo luận. Việc thiếu ngủ và áp lực công việc được cho là nguyên nhân trực tiếp khiến làn da của "tổng tài" Quốc Trường biểu tình ngay trên sóng trực tiếp.