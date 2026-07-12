Lộ diện "tình mới mỹ nam" của IU, đàng trai vừa sang Phú Quốc du lịch

IU đang là cái tên nhận được sự chú ý từ công chúng. Cô vừa xác nhận chia tay tài tử Lee Jong Suk sau 4 năm hẹn hò vào ngày 10/7. Theo nguồn tin thân cận, cặp sao "đường ai nấy đi" vì lịch trình bận rộn khiến họ ngày càng ít cơ hội gặp gỡ, mối quan hệ dần trở nên xa cách. Đến ngày 11/7, tờ KoreaBoo gây xôn xao khi đăng tải bài viết có dòng tiêu đề: "Vừa chia tay Lee Jong Suk, IU đã có động thái mới bên nam diễn viên đình đám". Và mỹ nam đó chính là Heo Nam Joon. Ngay lập tức, dân tình xôn xao bàn tán, nghi vấn Heo Nam Joon chính là bạn trai mới của IU.

Theo KoreaBoo, Heo Nam Joon quả thật sẽ là bạn trai của IU, nhưng cả hai không hẹn hò ngoài đời thật mà là trong sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ. Cụ thể, tài tử này sẽ trở thành nam chính trong MV ca khúc chủ đề thuộc album mới của IU, dự kiến phát hành vào tháng 9. Quá trình ghi hình sẽ được tiến hành vào đầu tháng 8 tới đây. Do đó, nhiều người đã hài hước gọi Heo Nam Joon là "tình mới" của nữ ca sĩ, dù thực chất cả hai chỉ hợp tác trong một dự án nghệ thuật.

1 ngày sau khi tuyên bố chia tay Lee Jong Suk, IU liền thông báo sẽ thành đôi với nam diễn viên Heo Joon Nam trong sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: X.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu IU và Heo Nam Joon hợp tác. Nam diễn viên từng xuất hiện trong MV Never Ending Story vào năm 2025 của nữ ca sĩ khi anh vẫn chưa phải là gương mặt nổi tiếng. Chính vì vậy, không ít người hâm mộ cho rằng IU luôn có con mắt nhìn người rất tốt và sớm nhận ra tiềm năng của Heo Nam Joon.

Bên cạnh đó, việc đóng cặp với Heo Nam Joon cũng khiến IU nhận ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng IU thường lựa chọn những nam diễn viên đang có sức hút lớn trên thị trường để đóng MV nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Heo Nam Joon đang là cái tên nổi như cồn nhờ vai nam chính trong phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Anh ghi điểm với vẻ đẹp nam tính, kết hợp cực kỳ ăn ý với Lim Ji Yeon. Vào ngày 8/7, Heo Nam Joon, Lim Ji Yeon và đoàn làm phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi đã đến Phú Quốc du lịch để ăn mừng thành công vang dội của bộ phim.

Heo Nam Joon từng đóng chính trong MV Never Ending Story của IU vào năm 2025. Ản: X.

Nam diễn viên này đang cùng Lim Ji Yeon và đoàn làm phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi đã đến Phú Quốc du lịch. Ảnh: X.

Heo Nam Joon sinh năm 1993, ban đầu từng mơ ước hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Suốt những năm tháng cấp 3, anh chuẩn bị thi đại học với mục tiêu theo học chuyên ngành âm nhạc ứng dụng. Nhưng sau đó, Heo Nam Joon nhận ra âm nhạc không phải lựa chọn phù hợp với mình và chuyển hướng sang diễn xuất. Anh quyết định theo học Khoa diễn xuất ở Đại học Sungkyunkwan. Sau khi ra trường, Heo Nam Joon chính thức ra mắt với tư cách diễn viên hồi năm 2019.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, anh chủ yếu đóng vai phụ ở các phim như Missing: The Other Side, Snowdrop, Sweet Home,... Bước ngoặt xảy ra vào năm 2024 sau khi nam nghệ sĩ có màn thể hiện ấn tượng ở bộ phim gây sốt toàn cầu When The Phone Rings. Nhờ vai diễn này, Heo Nam Joon đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất. Và tới năm nay, anh chính thức vụt nổi tiếng, gây bão trên diện rộng nhờ thành công vang dội của Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi.

Heo Nam Joon nổi đình nổi đám nhờ thành công vang dội của bộ phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Ảnh: X.

Vẻ đẹp nam tính, gương mặt góc cạnh của Heo Nam Joon. Ảnh: Instagram.

Nguồn: KoreaBoo