Ngày 20/5, Công an xã Bình Hưng cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã lấy lời khai với Lâm Đào Hiếu (SN 2004, ngụ phường Phú Định), Đặng Nguyễn Tường V. (SN 2010, ngụ phường Phú Định, là bạn gái đi chung với Hiếu), Phạm Thế An (SN 1969, ngụ phường Vườn Lài) để điều tra làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai xe máy xảy ra va chạm, sau đó 2 người điều khiển lao vào xô xát ngay giữa đường phố đông đúc. Theo clip camera hành trình của ô tô lưu thông chiều ngược lại, xe tay ga chở 2 nam thanh niên và xe máy do người đàn ông điều khiển, phía sau chở thùng bia, đang chạy song song trên đường Phạm Hùng.

Phạm Thế An

Lâm Đào Hiếu

Trong lúc di chuyển, 2 bên liên tục vung tay, chân qua lại. Khi người đàn ông chở bia dừng xe thì bị nam thanh niên ngồi trên xe tay ga bất ngờ đạp vào người. Sau đó, nam thanh niên ngồi sau xe tay ga lao tới đấm liên tiếp vào mặt khiến người đàn ông loạng choạng, chiếc xe máy cùng thùng bia ngã đổ xuống đường.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã chạy tới can ngăn. Tuy nhiên, 2 bên tiếp tục xô đẩy khiến người đàn ông té ngã giữa đường.

Qua xác minh sự việc diễn ra vào 17h58 phút ngày 17/5 tại trước địa chỉ C7/23 đường Phạm Hùng, ấp 41, xã Bình Hưng, TP.HCM. Công an truy xét, mời Lâm Đào Hiếu, Đặng Nguyễn Tường V. là bạn gái đi chung với Hiếu và Phạm Thế An đến làm việc. Công an cũng tạm giữ 2 xe máy hiệu Honda Vario, màu đen, biển số: 59LA-273.95 và xe biển số 51U1-1527.

Ảnh cắt từ clip

Tại công an, Lâm Đào Hiếu thừa nhận chính là người đã điều khiển xe máy trực tiếp đánh người trong đoạn clip. Mâu thuẫn ban đầu xuất phát từ việc người đàn ông mặc áo trắng điều khiển xe máy có hành động dùng tay níu vào vai của V. kéo lại trong lúc đang chạy xe. Sau đó, Hiếu mới điều khiển xe máy đuổi theo dùng tay đánh vào đầu người đàn ông. Sau đó, cả 2 dừng lại khi đang điều khiển xe máy giữa đường và đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Hiện Công an đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc.