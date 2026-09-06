Lộ diện Tân hoa hậu Miss Galaxy Vietnam 2026

Tối 5/9, tại Quảng trường 8/5 (Mộc Châu, Sơn La), thí sinh Dương Phương Thảo mang số báo danh 196 đến từ Hà Nội đã đăng quang Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026). Cô đồng thời giành thêm giải phụ Người đẹp hình thể. Tân hoa hậu sinh năm 2006, hiện là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chiếc vương miện trao cho Phương Thảo mang tên "Ngân hà Uyển mỹ", lấy hoa mẫu đơn làm điểm nhấn trung tâm kết hợp với những đường nét mô phỏng mạng lưới công nghệ, tạo tổng thể rực rỡ như dải ngân hà. Theo ban tổ chức, thiết kế này gửi gắm thông điệp về vẻ đẹp trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Dương Ngọc Trâm (SBD 636) đến từ Cần Thơ, người đồng thời nhận giải Người đẹp Tài năng Nghệ thuật. Á hậu 2 là Trần Thị Bảo Nhi (SBD 505) đến từ Đồng Tháp, kèm giải Người đẹp Nhân ái. Á hậu 3 gọi tên Nguyễn Thị Thanh Thảo (SBD 866) đến từ Nghệ An với giải Người đẹp Du lịch, và Á hậu 4 là Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên (SBD 102) đến từ Cần Thơ, nhận giải Người đẹp AI Avatar.

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Đêm chung kết diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi Mộc Châu đổ mưa khá lớn, nhưng đông đảo người dân và du khách vẫn đội mưa nán lại theo dõi đến phút cuối. Màn mưa dày vô tình trở thành chất xúc tác đặc biệt cho các phần trình diễn của Top 30, làm nổi bật tinh thần nỗ lực của từng thí sinh trên sân khấu.

Điểm khiến Miss Galaxy Vietnam 2026 khác biệt so với nhiều cuộc thi nhan sắc là dấu ấn công nghệ được lồng ghép xuyên suốt. Khán giả thích thú với màn đồng diễn của Top 30 cùng robot hình người, sự xuất hiện của MC robot Mornine đồng hành với MC Danh Tùng, cùng thiết kế sân khấu theo ngôn ngữ thị giác hiện đại với nhiều họa tiết đậm chất công nghệ.

Đáng chú ý nhất là phần thi ứng xử của Top 5 khi toàn bộ câu hỏi đều xoay quanh chủ đề công nghệ và vai trò của công nghệ trong đời sống. Cả năm thí sinh đều chọn trả lời bằng tiếng Việt kết hợp tiếng Anh, riêng Nguyễn Thị Thanh Thảo gây ấn tượng mạnh khi sử dụng ba ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung, nhận tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Á hậu 1 Dương Ngọc Trâm

Tân hoa hậu Dương Phương Thảo nhận câu hỏi về việc sử dụng AI thế nào để không trở nên phụ thuộc. Cô chia sẻ bản thân vẫn dùng AI như một trợ lý hỗ trợ công việc, nhưng khẳng định người tạo nên giá trị sáng tạo cuối cùng vẫn phải là con người.

Á hậu 1 Dương Ngọc Trâm được hỏi sẽ dùng công nghệ hỗ trợ nhóm người nào trong xã hội. Xuất phát từ chính câu chuyện gia đình khi có người thân từng là nạn nhân của lừa đảo công nghệ, chịu tổn thất cả vật chất lẫn tinh thần, cô bày tỏ mong muốn dùng sức ảnh hưởng của danh hiệu để bảo vệ những người yếu thế trên môi trường số.

Á hậu 2 là Trần Thị Bảo Nhi (SBD 505)

Á hậu 4 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên trả lời câu hỏi về các ứng dụng chỉnh ảnh và áp lực ngoại hình. Cô cho rằng đây là con dao hai lưỡi, và nhấn mạnh: "Công nghệ là để giúp chúng ta tỏa sáng chứ không phải để che giấu chính mình. Bộ lọc có thể làm đẹp một bức ảnh, nhưng đừng để nó trở thành bộ lọc cho những giá trị của chính bản thân mình".

Top 5 cuộc thi

Trước phần ứng xử, Top 30 đã lần lượt tranh tài qua ba phần trình diễn gồm bộ sưu tập áo dài của NTK Cao Thu Vân, bikini và trang phục dạ hội, trước khi ban tổ chức công bố Top 20, Top 10 và Top 5.

Góp phần tạo không khí cho đêm chung kết là sự xuất hiện của Đức Phúc, Phạm Anh Khoa, Gemma, Huyền Anh Yoko cùng ca sĩ, Á vương Du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tuấn.

Ban giám khảo cuộc thi do NSND Lan Hương giữ vai trò Trưởng ban, cùng các thành viên gồm nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ Hữu nghị vì Hòa bình Saleem Hammad, Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh và Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, Thạc sĩ Đinh Như Phương.

Đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026 và cũng là sự kiện khép lại chuỗi hoạt động của tuần lễ năm nay.

Ngoài các danh hiệu chính, cuộc thi còn trao nhiều giải phụ: Người đẹp trí tuệ số (Đinh Minh Anh), Người đẹp truyền cảm hứng (Phạm Thị Thu Ngọc), Người đẹp công nghệ (Nguyễn Thị Phương Như), Người đẹp ấn tượng (Lê Nguyễn Trà My), Người đẹp có gương mặt đẹp (Triệu Thúy Hằng), Người đẹp áo dài (Đàm Tố Uyên), Người đẹp Sơn La (Đặng Thị Vui) và Người đẹp được yêu thích nhất (Nguyễn Mai San Trang).