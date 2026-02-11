Lộ diện nữ diễn viên giàu nhất showbiz, nhan sắc ăn đứt cả "Hoa hậu của các hoa hậu"

Dù chỉ hoạt động trong showbiz một thời gian ngắn nhưng Hà Siêu Quỳnh - cô con gái xinh đẹp và tài năng nhất của "trùm sòng bạc" Hà Hồng Sân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Sở hữu visual hoàn hảo và khí chất ngút ngàn, thiên kim tiểu thư đình đám nhất đất Macau - Hong Kong (Trung Quốc) vượt mặt nhiều mỹ nhân đình đám lúc bấy giờ. Thậm chí, bố cô - tỷ phú Hà Hồng Sân còn tự hào tuyên bố: "Con gái tôi xinh đẹp hơn Lý Gia Hân nhiều".

Phải biết rằng, Lý Gia Hân là nữ thần sắc đẹp xứ Cảng nức tiếng một thời, tên tuổi gắn liền với những danh hiệu mỹ miều như "Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất", "Hoa hậu của các hoa hậu". Thế nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh với Hà Siêu Quỳnh, khán giả phải thừa nhận rằng nữ diễn viên Thiên Thần Sa Ngã quả thực có phần "thua chị kém em" về thần thái, khí chất. Tình cờ là giữa Hà Siêu Quỳnh và Lý Gia Hân còn có mối duyên nợ đặc biệt, là tình địch của nhau khi nàng Hoa hậu họ Lý chen chân vào cuộc hôn nhân nghìn tỷ của Hà Siêu Quỳnh.

Hà Siêu Quỳnh đẹp hơn cả "Hoa hậu của các hoa hậu" Lý Gia Hân (Ảnh: Sohu).

Nét đẹp, thần thái đúng chuẩn hào môn khiến netizen phải xuýt xoa không thôi (Ảnh: Sina).

Hà Siêu Quỳnh là con gái của trùm sòng bạc Hà Hồng Sân và bà hai Lam Quỳnh Anh. Năm 1962, sau khi Hà Siêu Quỳnh ra đời, tỷ phú họ Hà lấy được giấy phép đặc quyền kinh doanh hợp pháp sòng bạc, bước lên đỉnh cao mới của sự nghiệp. Chính vì lý do này, Hà Hồng Sân thường xuyên khen ngợi Hà Siêu Quỳnh "trời sinh phú quý", có thể mang lại vận may cho mình. Chưa kể, Hà Siêu Quỳnh còn bộc lộ tài năng trong lĩnh vực kinh doanh từ rất sớm, khiến trùm sòng bạc càng thêm yêu quý cô.

Hà Siêu Quỳnh từng thử tiến quân vào showbiz, làm ca sĩ kiêm diễn viên và kết bạn với nhiều ngôi sao đình đám lúc bấy giờ. Năm 19 tuổi, cô rơi vào lưới tình với nam ca sĩ đình đám Trần Bách Cường. Họ nhanh chóng trở thành cặp kim đồng ngọc nữ được công chúng vô cùng yêu thích trong thập niên 80. Hà Siêu Quỳnh - Trần Bách Cường chẳng ngại ngần dành những lời có cánh, thể hiện tình cảm cho nhau trước truyền thông. Đặc biệt, trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 của nam ca sĩ, Hà Siêu Quỳnh đã có mặt và ngồi vào vị trí dành cho "nữ chủ nhân". Điều này khiến ai cũng nghĩ nam tài tử họ Trần sẽ trở thành "phò mã" nhà trùm sòng bạc.

Thiên kim tiểu thư họ Hà khiến "Hoàng tử âm nhạc" Trần Bách Cường say đắm không thôi (Ảnh: Sina).

Nam ca sĩ họ Trần từng tuyên bố Hà Siêu Quỳnh là "hồng nhan tri kỷ" của mình (Ảnh: 163).

Thế nhưng lúc này, biến cố lớn xảy ra với gia tộc họ Hà. Trưởng nam Hà Du Quang - "thái tử" của gia tộc họ Hà bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông, Hà Siêu Quỳnh bỗng nhiên trở thành người nối nghiệp được Hà Hồng Sân coi trọng.

Bản thân Trần Bách Cường cũng xuất thân từ gia đình giàu có nhưng chẳng thể bì được với gia tộc nhà họ Hà. "Trùm sòng bạc" phản đối mối tình của con gái và nhanh chóng sắp xếp cho Hà Siêu Quỳnh một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Dưới sức ép của bố tỷ phú, Hà Siêu Quỳnh đành ngậm ngùi chia tay với người thương, chấp nhận lên xe hoa với chàng thiếu gia có tính trăng hoa Hứa Tấn Hanh.

Năm 1991, cuộc hôn lễ nghìn tỷ giữa Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh diễn ra rất long trọng suốt 3 ngày. Cả xứ Cảng phải trầm trồ với độ xa hoa của hôn lễ và sính lễ siêu to khổng lồ lên tới 1 tỷ HKD (3.316 tỷ đồng) của ái nữ trùm sòng bạc. Tuy nhiên, ai cũng thấy được đây là cuộc liên hôn giữa hai gia tộc chứ cô dâu - chú rể chẳng hề có tình cảm với nhau.

Cuộc hôn nhân "đồng sàng dị mộng" của Hà Siêu Quỳnh - Hứa Tấn Hanh (Ảnh: Sohu).

Ngày ấy, Trần Bách Cường cũng tới tiễn Hà Siêu Quỳnh lên xe hoa với danh nghĩa bạn bè. Tuy nhiên, sau đó, đối thủ của Trương Quốc Vinh lại xuất bản 1 đĩa nhạc với giai điệu hết sức u oán Chờ Đợi Em như thay lời muốn nói với người đẹp họ Hà.

Vào năm thứ 2 sau khi Hà Siêu Quỳnh thành vợ người ta, Trần Bách Cường rời khỏi làng giải trí và chìm trong men say để quên đi nỗi sầu. Tháng 5/1992, nam tài tử có hành động dại dột khiến công chúng vô cùng bàng hoàng. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng Trần Bách Cường rơi vào tình trạng hôn mê sâu vì bị tổn thương não nghiêm trọng. Sau 17 tháng điều trị, danh ca xứ Cảng đã rời xa nhân thế ở tuổi 35.

Thông tin này khiến Hà Siêu Quỳnh đau đớn đến tột độ. Cô tới tham dự lễ tang và khóc đến lịm đi trong vòng tay của mẹ Trần Bách Cường, thậm chí không màng đến tục lệ, khiêng linh cữu cho tình cũ. Có nhiều người cho rằng cái chết của Trần Bách Cường đã khiến tình cảm giữa Hà Siêu Quỳnh và trùm sòng bạc rạn nứt, dẫn đến việc cặp cha con này có quãng thời gian đối đầu cực gắt.

Hà Siêu Quỳnh đau khổ tột đột trong tang lễ của Trần Bách Cường (Ảnh: Sohu).

Năm 2000, Hà Siêu Quỳnh đơn phương tuyên bố ly hôn với Hứa Tấn Hanh, thế nhưng vì gia tộc 2 bên, đến tận năm 2008 thủ tục ly hôn mới chính thức hoàn thành. Trong lúc này, Hứa Tấn Hanh mập mờ với nhiều sao nữ, trong đó nổi bật nhất là nàng Hoa hậu Lý Gia Hân.

Vốn dĩ Lý Gia Hân nuôi mộng làm phu nhân hào môn từ lâu nhưng các mối tình trước đó đều đứt gánh nên cô quyết tâm phải giữ Hứa Tấn Hanh bằng được. Nàng hậu công khai xuất hiện tình tứ bên Hứa Tấn Hanh, muốn tận dụng truyền thông và báo chí để ép chính thất "thoái vị", thậm chí nhiều lần cả gan "cà khịa" Hà Siêu Quỳnh kể cả khi đã thành công gả vào hào môn. Dù vậy, ái nữ trùm sòng bạc chưa từng công khai lên tiếng về tình nhân của chồng mà lặng lẽ chọn cách trả thù cao tay hơn rất nhiều.

Theo truyền thông Hong Kong, Hà Siêu Quỳnh đã khuyên nhủ bố mẹ chồng cũ rằng, thay vì để lại toàn bộ gia sản cho Hứa Tấn Hanh thì hãy gửi vào quỹ tín thác, tránh việc tài sản bị tiêu xài hoang phí.

Bố mẹ chống vốn vô cùng yêu quý Hà Siêu Quỳnh và không ưa Lý Gia Hân bởi đời tư ồn ào và tham vọng công khai của cô. Cộng thêm việc Hứa Tấn Hanh chỉ lo ăn chơi mà không tu chí làm ăn nên đề nghị này của Hà Siêu Quỳnh đã được chấp nhận. Khi tỷ phú Hứa Thế Huân qua đời, khối tài sản 42 tỷ HKD (khoảng 143.000 tỷ đồng) được chuyển toàn bộ vào quỹ tín thác, Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân mỗi tháng chỉ được trích ra 2 triệu HKD (khoảng 6,8 tỷ đồng) để chi tiêu, nếu muốn nhiều hơn thì họ phải tự làm việc kiếm tiền.

Với người bình thường, con số này là cả một giấc mơ nhưng với một hoa hậu quen sống xa hoa và một công tử chỉ biết hưởng thụ, đây chẳng khác nào xiềng xích. Chỉ sau một đêm, Lý Gia Hân lại trở thành trò cười cho cả Hong Kong.

Hà Siêu Quỳnh trả thù cực cao tay, biến Lý Gia Hân thành trò cười trong giới hào môn (Ảnh: Sohu).

Suốt nhiều năm qua, Hà Siêu Quỳnh dồn thời gian, tâm huyết để chinh chiến trên thương trường, trở thành nữ tỷ phú thành công nhất nhì Hong Kong - Macau (Trung Quốc). Đến khi trùm sòng bạc qua đời, cô kế thừa đế chế của người cha giàu có, trở thành bà hoàng quyền lực đất Macau (Trung Quốc), khiến các đối thủ cạnh tranh khác trong gia tộc phải tâm phục khẩu phục.

Dưới bàn tay điều hành của Hà Siêu Quỳnh, nhiều dự án lớn của gia tộc Hà phát triển mạnh mẽ. Đến năm 2020, Hà Siêu Quỳnh với khối tài sản cá nhân ước tính 32 tỷ HKD (khoảng 109.000 tỷ đồng) đã chính thức vượt mặt cha mình, trở thành một trong những nữ tỷ phú giàu có và quyền lực bậc nhất châu Á.

Hà Siêu Quỳnh (bên phải) đã vượt mặt cả bố mình (Ảnh: 163).

Về đời tư, cho đến tận bây giờ, Hà Siêu Quỳnh vẫn chưa bước thêm bước nữa, cũng chưa có người kế thừa nhan sắc, quyền lực. Nhiều người cho rằng cô vẫn chưa buông bỏ được mối tình với nam ca sĩ quá cố Trần Bách Cường. Bằng chứng là Hà Siêu Quỳnh vẫn giữ đôi bông tai ngọc trai mà Trần Bách Cường tặng vào dịp Tết Nguyên đán năm 1986.

Hơn nữa, năm 2020, tại lễ truy điệu trùm sòng bạc, Hà Siêu Quỳnh đã trưng bày một bức ảnh đặc biệt, ám chỉ nam ca sĩ là con rể của nhà họ Hà (bức ảnh Hà Siêu Quỳnh và Trần Bách Cường chụp chung nhiều năm trước, trong ảnh, nam ca sĩ chỉ lộ nửa gương mặt. Theo tiếng lóng của người Hong Kong, 'con trai nửa mặt' có nghĩa là 'con rể'). Netizen tin chắc tài tử họ Trần chính là tình yêu đích thực của nữ tỷ phú họ Hà, khiến cô nhung nhớ suốt bao năm qua.

Hà Siêu Quỳnh vẫn giữ tín vật tình yêu của Trần Bách Cường (Ảnh: Sohu).

Nguồn: QQ, 163