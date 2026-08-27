Lộ diện người đẹp đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026

Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 khép lại với chiến thắng của thí sinh mang số báo danh 241, Đinh Thị Thường, Giám đốc Tổng đại lý Bảo hiểm Nhân thọ AIA tại Phú Thọ. Cô nhận vương miện, quyền trượng, dải băng danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận từ Trưởng ban tổ chức Nguyễn Hạnh Nguyên cùng Trưởng ban giám khảo Ngọc Sơn.

Vương miện năm nay làm theo tông ánh bạc, các dải đá xếp đối xứng ôm quanh viên đá giọt nước ở trung tâm, phần chóp tạo hình như những tiểu vương miện nhỏ.

Ở phần thi ứng xử, Đinh Thị Thường nhận câu hỏi chung của ban giám khảo: "Theo bạn vẻ đẹp quan trọng nhất của một người phụ nữ hiện đại là gì?".

Cô trả lời: "Với tôi, vẻ đẹp hiện đại của người phụ nữ không chỉ nằm ở diện mạo, mà còn được làm nên bởi bản lĩnh: dám đối diện khó khăn, bước qua thử thách, rời khỏi vùng an toàn và chịu trách nhiệm đến cùng với mọi lựa chọn của mình".

Chia sẻ với báo chí ngay sau đêm thi, tân hoa hậu cho biết cô là mẹ của ba người con, tất cả đều đã được học hành đầy đủ. Cô xem danh hiệu như một sự ghi nhận cho quãng đường đã đi, đồng thời là thông điệp gửi các con: "Dù đạt được thành quả, chúng ta không nên tự mãn hay bằng lòng, mà phải tiếp tục hoàn thiện mình và chinh phục mục tiêu mới".

Người con trai đồng hành cùng cô qua các hoạt động của cuộc thi cho đến đêm chung kết, theo lời cô là điểm tựa tinh thần giúp cô giữ được sự bình tĩnh trước áp lực. Ở công việc, cô điều hành hoạt động kinh doanh, xây dựng đội ngũ và tư vấn khách hàng các giải pháp bảo vệ tài chính.

Đêm chung kết mở màn bằng màn đồng diễn của Top 19 trong áo dài đỏ sao vàng, trên nền ca khúc "Việt Nam tinh hoa" qua phần trình bày của Dương Minh Ngọc, Sang Nakun và N Ly.

Phần thi trang phục công sở do Thân Hoàng Bích Thủy mở đầu, với các bộ suit đen, trắng và hồng fuchsia phom đứng, vai dựng. Tiếp đó, Top 19 trình diễn áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm trên sân khấu mô phỏng dáng Tháp Nghinh Phong, chất liệu satin, tay ống rộng, họa tiết đính kết tỏa tia. Phần dạ hội khép lại đêm thi với thiết kế của Tommy Nguyễn, tông vàng champagne, hồng fuchsia và xanh băng, dựng corset và cúp ngực trên nền lưới xuyên thấu.

Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Phượng Liên (SBD 179, Đồng Tháp), đồng thời nhận giải Người đẹp có làn da đẹp. Á hậu 2 là Sơn Thị Trà My (SBD 368, Đồng Tháp). Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Ngô Thị Thảo (SBD 199, Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thư (SBD 278, Đắk Lắk), cùng nhận giải Người đẹp Gương mặt khả ái.

Hoàng Thị Thanh Tuyền (SBD 293, Quảng Ninh) giành danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng hai giải Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng. Nguyễn Ngọc Linh Chi (SBD 786, Thanh Hóa) là Hoa hậu Trí tuệ kèm giải Người đẹp Dạ hội. Trần Thị Quỳnh Thơm (SBD 119, Đắk Lắk) nhận danh hiệu Hoa hậu Đại sứ.

Các giải phụ còn lại gồm Nguyễn Thị Thùy Linh (SBD 258, Đồng Nai) với Người đẹp Truyền thông, Hoàng Thị Ngọc (SBD 168, Hải Phòng) với Người đẹp Áo dài, Phạm Thị Minh Thủy (SBD 081, Đắk Lắk) với Người đẹp Nụ cười đẹp và Trần Thị Hà (SBD 686, Hà Tĩnh) với Người đẹp được yêu thích nhất.