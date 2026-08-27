Tối ngày 26/8, trong không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã chính thức nâng cao cúp vô địch ASEAN Cup 2026 với thắng lợi 4-2 chung cuộc sau hai lượt trận. Đây là cột mốc lịch sử khi bóng đá Việt Nam có hai lần liên tiếp xưng vương tại đấu trường khu vực.

Trên khán đài, ống kính truyền hình liên tục lướt qua để ghi nhận biểu cảm của Madam Pang - nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Vẫn là vẻ điềm tĩnh, quý phái thường thấy nhưng lần này có thêm nụ cười tiếc nuối của "bông hồng thép" khi chứng kiến cầu thủ đội nhà bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trên chấm 11m.

Trước đó, khi đáp chuyến bay đến Hà Nội để tiếp lửa cho các học trò, Madam Pang đã khiến công chúng đặc biệt để mắt đến với thời trang sân bay tối giản nhưng vô cùng đắt giá. Điểm nhấn trên tay nữ tỷ phú là chiếc Hermès Birkin 35 cm Black có giá khoảng 24.500 Euro (hơn 745 triệu đồng) trên thị trường thứ cấp.

Với "yêu nữ hàng hiệu" đời thực như Madam Pang, đây chỉ là một mảnh ghép khiêm tốn trong bộ sưu tập túi xa xỉ khổng lồ. Bà được biết đến là một trong những tay chơi Hermès hàng đầu châu Á, sở hữu hàng trăm thiết kế quý hiếm, trong đó đáng chú ý nhất là bộ sưu tập 5 mẫu Faubourg Birkin có tổng trị giá ước tính khoảng 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).

Khác với hình ảnh năng động trên sân cỏ hay khán đài, Madam Pang khi xuất hiện tại các sự kiện trang trọng luôn tỏa ra thần thái của một nữ doanh nhân quyền lực với "cả cây" đồ hiệu từ đầu đến chân. Vị thế lớn của người phụ nữ này trong ngành thời trang xa xỉ xứ Chùa Vàng đến từ việc bà chính là người sáng lập Saint Honoré (Bangkok) từ năm 1997 - đơn vị giữ quyền nhập khẩu và phân phối độc quyền thương hiệu Hermès tại Thái Lan.

Bên cạnh Hermès, công ty của Madam Pang còn phân phối hàng loạt thương hiệu cao cấp quốc tế khác như Emporio Armani, Tod's, Chloé, Rodo, Christofle và Blumarine. Dưới sự định hướng của bà, doanh nghiệp không chỉ đưa được nhiều thương hiệu quốc tế về Thái Lan mà còn góp phần khiến quốc gia này thành một trong những thị trường xa xỉ phát triển hàng đầu Đông Nam Á.

Dù đã bước sang tuổi 60, Madam Pang vẫn giữ được vóc dáng cân đối nhờ chế độ ăn uống eat clean nghiêm ngặt, duy trì phong độ nhan sắc. Với chiều cao gần 1,70m cùng gu thẩm mỹ tinh tế, bà ưu tiên chọn các trang phục nhã nhặn về màu sắc, gọn gàng với cơ thể nhưng không hề đơn điệu. Đằng sau diện mạo trẻ trung hơn tuổi thật là trò chơi phối màu tài tình giữa trang phục và các dòng túi Hermès Birkin hay Kelly đủ mọi kích cỡ, sắc thái.

Thần thái sang trọng và sự chịu chơi của Madam Pang bắt nguồn từ gia thế "trâm anh thế phiệt" thuộc hàng đỉnh cấp. Sinh năm 1966, bà là nhà thừa kế thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam - dòng họ người Thái gốc Hoa sở hữu Ngân hàng Kasikornbank và tập đoàn bảo hiểm Muang Thai Insurance. Gia tộc Lamsam giàu có và quyền lực với khối tài sản lên đến hơn 100 tỷ USD, tại Thái Lan, "lamsam" được cho là tiếng lóng của người dân để chỉ sự giàu sang, phú quý.

Trên thương trường lẫn sân cỏ, Madam Pang nổi tiếng với phong cách quản lý đậm chất "chị đại". Bà từng được ví như vị cứu tinh của bóng đá nữ Thái Lan khi tự bỏ tiền túi 100 triệu baht (khoảng 80 tỷ đồng) để đầu tư và đảm bảo đời sống cho các cầu thủ nữ.

Đặc biệt, Madam Pang rất biết cách khích lệ tinh thần các "Voi Chiến" khi nhiều lần tự bỏ tiền túi vung đồ hiệu đắt đỏ để tăng sĩ khí. Tiêu biểu nhất là trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 gặp Đội tuyển Việt Nam, nữ tỷ phú đã tung "chiêu độc" khi mua tặng dàn cầu thủ hàng loạt quà tặng xa xỉ như iPhone đời mới nhất, đồng hồ Rolex và nhiều món đồ hiệu đến từ Hermès, Chanel, Dior, Prada...

Nữ tỷ phú từng có lần bộc bạch: "Tôi là người mới trong vai trò này, đó là lý do tại sao tôi phải tạo nên sự khác biệt. Tôi phải quan tâm không chỉ đến tình trạng thể chất mà còn cả trái tim và tinh thần của họ".

Dù chuyến đi sang Hà Nội tham dự chung kết ASEAN Cup 2026 chưa thể mang cúp vô địch về xứ Chùa Vàng, nhưng với Madam Pang, bóng đá là niềm đam mê và sự cống hiến. Khép lại một trận đấu đầy cảm xúc tại Mỹ Đình, nữ tỷ phú lại thong dong xách túi Birkin về nước, tiếp tục điều hành đế chế xa xỉ phẩm và bán Hermès cho cả Thái Lan.

Ảnh: IGNV, Internet