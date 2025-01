Lộ diện linh vật rắn đang gây sốt mạng ở Quảng Trị

Từ sáng 7/1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh mô hình linh vật rắn do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (sinh năm 1991, làm nghề điêu khắc ở thôn An Dạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) làm ra. Linh vật rắn này được đánh giá là đẹp và có vẻ nữ tính với màu cam đất, đôi mắt long lanh, được chế tác đội chiếc mũ điệu đà.

Linh vật rắn do nghệ nhân Đinh Văn Tâm làm đang được vận chuyển đến để trang trí tại một khu du lịch ở xã Hướng Tân (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: MXH)

Linh vật rắn màu cam đất kể trên là tác phẩm của một khu du lịch ở xã Hướng Tân (huyện Hướng Hoá) đặt hàng nghệ nhân Đinh Văn Tâm để trang trí nhân dịp chào mừng năm mới Ất Tỵ 2025.

Linh vật rắn này cao 1,7 mét, rộng 1,7 mét và chiều dài 2,5 mét được làm chủ yếu bằng xi măng, sau khi tạo hình sẽ phủ sơn màu lên. Để làm ra linh vật rắn này, nghệ nhân Đinh Văn Tâm phải mất 10 ngày đề hoàn thiện tác phẩm với các ý tưởng do anh Tâm sáng tạo và có tham khảo thêm một số chi tiết trên mạng.

Theo nghệ nhân Đinh Văn Tâm, quá trình làm linh vật khó nhất là tạo hình phần đầu con rắn. Chỉ riêng chi tiết này anh Tâm làm mất khoảng hai ngày bởi phần mặt và mắt là tạo hình khó nhất, đòi sự tỉ mỉ và tập trung làm sao cho ra được bức tượng có hồn.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm nổi tiếng với tác phẩm linh vật mèo đặt tại quảng trường thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) dịp Tết Quý Mão 2023.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm những năm gần đây khá nổi tiếng với những linh vật do anh làm ra. Bắt đầu anh Tâm được mọi người chú ý đến chính là linh vật mèo năm Quý Mão 2023. Năm đó, linh vật mèo do anh Tâm tạo ra gây sốt trên mạng xã hội suốt thời gian dài. Thậm chí linh vật mèo năm đó do anh Đinh Văn Tâm làm ra còn được cư dân mạng phong là "hoa hậu".

Năm ngoái linh vật rồng của nghệ nhân Đinh Văn Tâm cũng nhận được nhiều lời khen. (Ảnh: L.H.T)

Năm ngoái linh vật rồng do anh Đinh Văn Tâm làm ra và để trưng bày ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá) cũng tiếp tục gây sốt. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nơi đặt linh vật rồng ở thị trấn Lao Bảo thu hút hơn 100.000 lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo thị trấn Lao Bảo cho biết, năm nay thị trấn cũng làm linh vật rắn với kích thước lớn hơn linh vật rắn đặt tại khu du lịch ở xã Hướng Tân (huyện Hướng Hoá). Hiện nay linh vật đang được hoàn thiện và sớm ra mắt trong ít ngày tới.