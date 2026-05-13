Không thể chấp nhận kết phim Bước Chân Vào Đời

Bộ phim truyền hình Bước Chân Vào Đời kết thúc ở tập 36, tuy nhiên không đem lại sự thích thú thỏa mãn cho khán giả mà khiến người xem bày tỏ sự tức giận khắp các trang MXH.

Trong tập này, bà cháu Thương (Quỳnh Kool) nghe tin có người muốn mua nhà vì vậy nhanh chóng về quê. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy người khách này, Thương đã rất sốc. Bởi vì anh ta chính là Bờm (Phan Thắng) - người chuyên cho vay nặng lãi từng có ý định xấu với cô.

Bờm - kẻ từng suýt cưỡng hiếp Thương tới muốn mua lại căn nhà

Thương lo lắng vì hắn là tay anh chị liều lĩnh

Bờm định mua nhà để xây dựng thành khu nhà nghỉ, đồng thời không quên buông lời trêu đùa Thương: "Nếu mà Thương không chê, hay là chúng mình thành một đôi đi. Rồi bà Thương cũng như bà anh, các em của Thương cũng là các em của anh". Rồi anh ta lại nói với bà ngoại Thương cứ ở lại trong căn nhà cũ.

Lúc này, Lâm (Mạnh Trường) lại một lần nữa xuất hiện như ông Bụt giải cứu Thương. Anh bước vào và cho biết nếu bà có ý định bán nhà thì anh sẽ mua lại để dập tắt ý định của Bờm. Lâm có thể nói là nhân vật tử tế nhất phim khi anh bỏ công bỏ sức, luôn có mặt lúc Thương cần. Thậm chí, khán giả còn đùa rằng "chưa thấy tổng tài nào rảnh vậy" khi thấy Lâm luôn đi theo từng bước chân của Thương để kịp thời giải quyết rắc rối cho cô.

Lâm đứng ra bảo vệ bà cháu Thương

Thế nhưng Thương lại đối xử khách sáo lịch sự với Lâm

Chính vì Lâm đã bỏ rất nhiều công sức cho mối quan hệ với Thương, nên nhiều khán giả mong Lâm và Thương sẽ thành một đôi. Đặc biệt là khi mẹ của Lâm, cô Hạnh vừa là hiệu trưởng tại trường của Thương, vừa là người tốt tính rất yêu mến cô. Tuy nhiên, đoàn phim Bước Chân Vào Đời lại đem đến một cái kết mở khiến nhiều người tức giận.

Trong đoạn kết, Lâm tới đón Thương và muốn xin cô một suất cơm. Câu nói của anh như một lời ngầm tỏ tình, nhưng Thương lại từ chối. Cô chia sẻ bản thân rất khó quên một người từng đối xử tốt, mang lại sự ấm áp cho mình, ngụ ý cô vẫn còn nhớ tới Quân.

Khán giả đặt câu hỏi: Thương không có tình cảm với Lâm, tại sao lại thoải mái nhận sự giúp đỡ của anh hết lần này tới lần khác

Lâm thẳng thắn hỏi Thương: "Bước chân vào đời không có đúng hay sai. Trong tình yêu cũng vậy. Giờ muốn bước tiếp hay dừng lại?". Thương đáp lại: "Rất khó để quên đi một người đã cho mình cảm giác yêu thương và trân trọng. Thật khó để quên!".

Sau đó, khán giả bất ngờ khi Lâm nói: "Nếu như không thể quên được thì tại sao không cố gắng cùng nhau bước tiếp?" và Quân - người đã bỏ đi du học một thời gian bất ngờ xuất hiện và chạy về phía Thương. Ánh mắt Thương cũng sáng lên niềm vui, hạnh phúc, gợi mở một cái kết hạnh phúc cho cặp đôi Thương - Quân.

Cái kết này khiến người xem không hài lòng, trên MXH của VTV, video kết phim chỉ đăng tải 30 phút đã có gần 1000 bình luận, trong đó 80% nội dung chỉ trích kết phim gây thất vọng, lãng xẹt.

Lâm trở thành ông mai, giữ lời hứa chăm sóc Thương

Quân trở về khiến khán giả sốc nặng

Khán giả tức giận với kết phim Bước Chân Vào Đời:

- Quân thanh niên số hưởng thế, khó khăn thì anh Lâm giải quyết, hết khó khăn thì Quân về hưởng trọn

- Kết dị quá

- Làm từ sáng đến tối về mắt ríu lại cũng ráng mở mắt xem. Và cái kết. Thôi, không bao giờ coi phim nữa.

- Chỉ có thể trên phim

- Kết như dở, xem mà hụt hẫng

- Mất công coi đến đoạn này

- Biết ngay mà, nhà đài đã làm chúng tôi thất vọng từ cặp Tú - Hiếu rồi. Giờ lại Lâm - Thương

- Không thích kết như vậy

- Kết lãng xẹt quá trời

- Kết lãng xẹt, khiên cưỡng

- Quân về làm cái gì không biết

- Như trò hề

- Đang hay thì rơi cái rụp

- Nếu mà biết cái kết lãng xẹt như thế này thì không xem phim từ đầu đến cuối, hụt hẫng

- Hết phim vẫn không biết sao yêu nhau sâu đậm đến thế

- Nhìn cái kết thấy hối hận khi xem cả bộ phim

- Tưởng Lâm tỏ tình, cuối cùng lại thành ông mai à

- Đạo diễn, biên kịch tên gì để lần sau biết còn né

- Đi lánh nạn, ở nhà có ông anh gánh cả. Êm xuôi thì quay về hưởng kết ngọt. Chả ra làm sao.