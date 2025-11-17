Lộ diện Chúc Anh Đài phiên bản mới, nhan sắc "xé truyện bước ra" đẹp không kém Lương Tiểu Băng và Đổng Khiết

Năm nay, làng giải trí Hoa ngữ chứng kiến không ít dự án làm lại các tác phẩm kinh điển. Từ những tiểu phẩm ngắn như Hoàn Châu đến các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị như Hiên Viên Kiếm: Thiên Chi Hồn, mỗi lần tái hiện đều gây tranh cãi, nhưng vẫn khiến khán giả không ngừng quan tâm. Trong số đó, thông tin về dự án làm lại tác phẩm kinh điển Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài bất ngờ xuất hiện tại buổi giới thiệu dự án của Mango TV, khiến cộng đồng mạng không khỏi háo hức.

Câu chuyện Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài vốn là huyền thoại trong nền điện ảnh Trung Quốc, từ những phiên bản kịch truyền hình đầu tiên cho đến các phim điện ảnh đều để lại nhiều dấu ấn. Phiên bản năm 2007 với Đổng Khiết đảm nhận vai nữ chính từng được đánh giá cao về diễn xuất lẫn nhan sắc, mang đến một Chúc Anh Đài dịu dàng nhưng cũng đầy khí chất.

Trước đó, phiên bản năm 1999 do Lương Tiểu Băng thủ vai cũng được khán giả yêu mến và khen ngợi không chỉ về nhan sắc mà còn về khả năng diễn xuất tự nhiên, lột tả trọn vẹn mối tình bi thương của đôi trẻ. Hai phiên bản này đến nay vẫn được xem là kinh điển, là chuẩn mực để so sánh với các bản làm lại sau này.

Phiên bản 1999 và 2007 được coi là kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ

Phiên bản mới lần này mang tên Lương Chúc: Trần Duyên gây chú ý bởi việc thêm yếu tố xuyên không, hứa hẹn mang đến một góc nhìn mới mẻ và hiện đại cho câu chuyện kinh điển. Theo phần giới thiệu, Chúc Anh Đài sẽ nhờ chiếc vòng tay Gia Nan có khả năng đảo ngược thời gian để bước vào học viện, gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với học trò nghèo Lương Sơn Bá. Trong quá trình chung sống, hai người phát sinh tình cảm nhưng phải đối mặt với rào cản gia thế và âm mưu hãm hại. Dù có sự can thiệp của thời gian, số phận vẫn trêu ngươi, nhưng cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của người khác, đôi tình nhân hóa bướm bay cùng nhau, vượt qua sinh tử, để lại một câu chuyện tình vĩnh cửu.

Điểm nhấn lớn của phiên bản này là diễn viên được dự kiến thủ vai Chúc Anh Đài là Chu Khiết Quỳnh. Nữ diễn viên đã gây ấn tượng qua nhiều dự án trước đó như Tiểu Hạng Nhân Gia và Hoài Thủy Trúc Đình, nơi cô thể hiện sự trưởng thành trong diễn xuất và khả năng biến hóa linh hoạt. Nhan sắc của cô cũng được đánh giá cao, vừa xinh đẹp vừa có khí chất, đặc biệt trong tạo hình cổ trang. Trong phim mới Sơn Hà Chẩm, hình tượng cô gái mặc áo vàng vừa tinh nghịch vừa linh động, khi chuyển sang trang phục hồng lại toát lên vẻ đẹp thanh thoát, lạnh lùng, cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của Chu Khiết Quỳnh. Khán giả kỳ vọng cô sẽ mang đến một Chúc Anh Đài vừa cổ điển vừa hiện đại, hợp với yếu tố xuyên không được thêm vào kịch bản.

Nhan sắc của Chu Khiết Quỳnh được đánh giá cao

Việc tái hiện Chúc Anh Đài với yếu tố xuyên không không chỉ là thử nghiệm về nội dung mà còn là cách làm mới một IP kinh điển vốn đã quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ. Trong bối cảnh hiện nay, các đạo diễn thường thêm các yếu tố "hot" để tạo điểm nhấn, giống như việc Hoàn Châu thêm yếu tố xuyên sách. Dự án lần này hứa hẹn sẽ vừa tôn trọng nguyên tác vừa mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả, đồng thời là cơ hội để Chu Khiết Quỳnh chứng tỏ khả năng diễn xuất và sức hút trên màn ảnh cổ trang.

Nhìn lại các bản kinh điển trước, phiên bản 2007 của Đổng Khiết được khán giả nhớ đến với nhan sắc thanh thoát, diễn xuất tinh tế, khiến Chúc Anh Đào vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ trong tình yêu. Trong khi đó, Lương Tiểu Băng trong bản 1999 lại mang vẻ đẹp tự nhiên, giản dị nhưng đầy cảm xúc, tạo nên một hình tượng khó quên trong lòng người hâm mộ. Việc so sánh với những bản này khiến áp lực đặt lên phiên bản mới càng lớn, nhưng cũng là cơ hội để tạo dấu ấn riêng.

Lương Tiểu Băng ghi dấu ấn với hình ảnh nàng Chúc Anh Đài nhẹ nhàng, đầy cảm xúc

Đổng Khiết được yêu mến khi mang đến hình ảnh Chúc Anh Đài dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ

Đây sẽ là thử thách dành cho Chu Khiết Quỳnh

Với sự kết hợp giữa câu chuyện kinh điển, yếu tố xuyên không và nhan sắc, diễn xuất của Chu Khiết Quỳnh, phiên bản Chúc Anh Đài lần này hứa hẹn sẽ là một dự án đáng mong đợi, thu hút sự quan tâm của cả khán giả trung thành lẫn thế hệ khán giả mới.