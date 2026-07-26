Trong làng bóng đá Việt Nam, Quang Hải và Chu Thanh Huyền luôn được nhắc đến như một trong những cặp đôi sở hữu khối tài sản đáng chú ý. Bên cạnh sự nghiệp thành công của nam cầu thủ, cả hai liên tục cập nhật danh mục tài sản của mình. Mới đây, khi Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tại ASEAN Cup 2026 và có chiến thắng đầu tiên đầy ấn tượng, Chu Thanh Huyền cũng bất ngờ chia sẻ một tin vui của gia đình.

Trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hai vợ chồng bế con trai Lido đi nhận nhà mới. Trong bức ảnh, cả Quang Hải và bà xã đều rạng rỡ cầm chiếc chìa khóa tượng trưng, đánh dấu cột mốc đặc biệt.

Nhà mới của vợ chồng Quang Hải (Ảnh: FBNV)

Ngay dưới phần bình luận, Chu Thanh Huyền cho biết căn nhà thực chất đã được gia đình mua từ mùa đông năm ngoái nhưng đến nay mới quyết định chia sẻ với mọi người. Nàng WAG cũng hứa hẹn với bạn bè người thân rằng sẽ sớm làm tiệc tân gia để khao mọi người.

Theo tìm hiểu, bất động sản mới của vợ chồng Quang Hải là một căn biệt thự song lập thuộc dự án Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội). Đây cũng là khu vực gần nhà bố mẹ đẻ của Quang Hải, thuận tiện để gia đình thường xuyên qua lại và chăm sóc lẫn nhau.

Biệt thự song lập (Duplex Villa) là loại hình biệt thự gồm hai căn nhà nằm trên cùng một khối kiến trúc, được xây dựng đối xứng qua trục trái hoặc phải và chung một bức tường, tạo nên một tổng thể cân bằng và thẩm mỹ khi nhìn từ bên ngoài.

Dù chính chủ không tiết lộ giá trị cụ thể của căn biệt thự nhưng nhiều người cho rằng con số không nhỏ. Theo khảo sát trên các website bất động sản, những căn biệt thự song lập tại dự án này có quy mô 4 tầng, diện tích đất từ khoảng 125,6 - 153m², với mức giá trên thị trường hiện không dưới 40 tỷ đồng, tùy vị trí và tiến độ hoàn thiện.

Phối cảnh biệt thự song lập mà vợ chồng Quang Hải vừa mua (Ảnh: Vinhomes Market)

Trước đó, sau khi kết hôn, cả hai sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Căn hộ này do Quang Hải mua từ năm 2020. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng, nâu và xám đen làm chủ đạo, mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Căn hộ sử dụng thiết kế mở, phòng khách và khu bếp được kết nối liền mạch, giúp không gian rộng rãi và thông thoáng hơn.

Một điểm nhấn trong ngôi nhà là nhiều chậu cây xanh được bố trí ở các góc phòng. Chi tiết này không chỉ tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên mà còn giúp tổng thể không gian trở nên tươi mát, giàu sức sống.

(Ảnh: FBNV)

Căn chung cư cao cấp mà gia đình Quang Hải đang ở (Nguồn: @quynhtrandaily)

Thời gian qua, bên cạnh việc thi đấu, Quang Hải và Chu Thanh Huyền cũng được xem là cặp đôi có cuộc sống khá viên mãn. Nam cầu thủ tập trung cho sự nghiệp sân cỏ, trong khi bà xã kinh doanh riêng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình lên mạng xã hội.