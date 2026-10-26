Kể từ khi công khai mối quan hệ vào tháng 7/2026, NSƯT Việt Anh và chị đẹp Quỳnh Nga ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm. Chuyện tình từng khiến dân tình liên tục “đẩy thuyền” suốt nhiều năm nay cũng có thêm những diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là kế hoạch xây dựng tổ ấm chung của cặp đôi.

NSƯT Việt Anh và chị đẹp Quỳnh Nga

Mới đây, Quỳnh Nga tiếp tục thu hút sự quan tâm khi hé lộ bản thiết kế 3D của căn biệt thự mà cô và bạn trai đang cùng hoàn thiện, đồng thời chia sẻ những dự định liên quan đến em bé trong tương lai.

Theo đó, căn biệt thự mang phong cách tân cổ điển với tông màu kem, trắng và vàng champagne làm chủ đạo. Trần nhà được thiết kế nhiều lớp, kết hợp đèn hắt và đèn chùm trang trí, tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Khu vực sinh hoạt chung có thiết kế rộng rãi, kết nối với hệ cửa kính lớn hướng ra bên ngoài, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên. Phòng khách nổi bật với bộ sofa tông màu sáng, ghế bành màu nâu cam cùng bàn trà đặt trên thảm họa tiết. Khu vực bếp và bàn ăn cũng đi theo bảng màu kem - vàng, với hệ tủ kịch trần, tủ trưng bày có đèn chiếu sáng và bàn ăn dài phù hợp cho những buổi sum họp gia đình.

Theo Quỳnh Nga, bản thiết kế là kết quả sau một thời gian dài cô và Việt Anh trao đổi với đơn vị thiết kế để tìm ra phương án phù hợp với sở thích của cả hai. Căn nhà nằm trong khu biệt thự liền kề tại Hà Nội, có nhiều tầng với diện tích mỗi sàn gần 100m². Trước đó, cặp đôi từng chia sẻ hình ảnh công trình còn ở giai đoạn hoàn thiện phần thô và dự kiến cố gắng dọn về nhà mới vào đầu năm 2027.

Phòng khách

Bàn ăn

Bếp

Phòng ngủ master

Phòng thay đồ

Phòng ngủ em bé

Ngay khi bản thiết kế được đăng tải, nhiều người dành lời khen cho không gian sống của cặp đôi. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, một số cư dân mạng cũng góp ý về cách bố trí nội thất, đặc biệt là hệ thống đèn chùm và thiết kế giường tầng trong phòng trẻ em.

Một tài khoản bình luận khá chi tiết: “Phòng nào cũng đèn chùm như này thì khó vệ sinh và bảo trì, làm trần có vẻ bị thấp và rối mắt, đèn chùm giá cũng cao nữa. Càng không nên để đèn chùm ở phòng ngủ chị nhé! Cảm giác lơ lửng trên đầu muốn rơi lắm luôn.

Cân nhắc phòng giường tầng cho bé nữa chị ạ! Giường tầng không còn chuộng nữa và có nhiều nhược điểm, các con thích lúc đầu tiên thôi ạ. Nhà chật mới phải giường tầng. Người ở trên cựa, hay va vào tủ đầu giường, người ở dưới cũng nghe vang thùm thụp”.

Trước góp ý này, Quỳnh Nga phản hồi khá cởi mở. Nữ diễn viên cho biết cô sẽ lưu ý, đồng thời giải thích việc sử dụng nhiều đèn chùm xuất phát từ sở thích cá nhân. Cô chia sẻ: “Mình sẽ lưu ý về vấn đề này nha. Tại nhà đang ở cũng sử dụng đèn chùm nhiều. Mà căn bản cá nhân mình thích bật đèn chùm nên cũng cho vào theo đúng sở thích. Up lên cái có người vào góp ý cho còn rút kinh nghiệm cũng vui”.

Với thiết kế phòng cho em bé, Quỳnh Nga cũng nói rõ rằng giường tầng chủ yếu được lựa chọn vì yếu tố trang trí, giúp không gian trông đáng yêu hơn. Cô dự định: “Giường tầng mình thích để trang trí thôi. Cũng chỉ định có 1 em bé nên tầng trên chủ yếu trang trí trông phòng đáng yêu hơn. Khi nào bé lớn mình lại thay đổi thiết kế được mà”.

“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga cũng cân nhắc lại phương án bố trí đèn và quạt trần trong phòng ngủ. “Còn chắc mình sẽ giảm đèn chùm ít đi. Vì khi thấy để phòng ngủ đèn chùm mình cũng hơi lấn cấn. Tại thích quạt trần hơn vì nhiều khi không bật điều hoà thì có quạt cũng tiện. Mà quạt để trên giường ngủ mọi người cũng bảo không nên. Chắc bỏ cả hai luôn á. Cảm ơn nàng. Mình sẽ trao đổi thêm với KTS nha”, cô phản hồi.

Cách Quỳnh Nga tiếp nhận ý kiến của cư dân mạng khiến câu chuyện về căn biệt thự trở nên gần gũi hơn. Thay vì chỉ chia sẻ hình ảnh nhà đẹp, nữ diễn viên cũng thoải mái trao đổi về những chi tiết chưa hoàn thiện và sẵn sàng cân nhắc điều chỉnh trước khi công trình chính thức đi vào sử dụng.

Phòng ngủ cho khách

Ban công

Khu giặt sấy

Phòng thờ

Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc với các tác phẩm như Chạy Án, Người Phán Xử, Sinh Tử, Hướng Dương Ngược Nắng,... Quỳnh Nga sinh năm 1988, được khán giả biết đến rộng rãi qua nickname “Cá sấu chúa” trong phim Lập Trình Cho Trái Tim, sau đó tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình và giải trí.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai mối quan hệ vào giữa tháng 7/2026, sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện và những buổi gặp gỡ bạn bè, nhưng trước đó vẫn giữ kín chuyện tình cảm. Sau khi xác nhận mối quan hệ, cặp đôi dần chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống chung. Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cả Việt Anh và Quỳnh Nga đều có công việc kinh doanh riêng.

(Ảnh: FBNV)