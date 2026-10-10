Lộ diện 16 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc 2026: Địch Lệ Nhiệt Ba thua nữ streamer triệu view, 1 nữ thần sexy vô đối

Thời gian gần đây, cuộc bầu chọn Nữ thần Hupu đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo Sohu, đây là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Hupu - diễn đàn lớn bậc nhất Trung Quốc. Cuộc thi diễn ra theo thể thức vòng sơ tuyển, sau đó đến vòng bảng và các vòng loại trực tiếp. Mới đây nhất, vòng bảng đã chính thức khép lại. Hiện tại, Hupu đã công bố kết quả, 16 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc 2026 lộ diện để cạnh tranh cho ngôi Nữ thần Hupu.

16 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc 2026 theo kết quả bầu chọn từ sự kiện Nữ thần Hupu đã lộ diện.

Bảng A là Karina (aespa) và Dương Mịch.

Bảng B là Điền Hi Vi và Cao Viên Viên.

Bảng C là Lưu Diệc Phi và Châu Dã.

Bảng D là Vương Sở Nhiên và Trần Dao

Bảng E là Tống Vũ Kỳ (i-dle) và Winter (aespa)

Bảng F là Tiểu A Thanh Angle và Lưu Hạo Tồn

Bảng G là Lý Nhất Đồng và Jang Wonyoung (IVE)

Bảng H là Chương Nhược Nam và Trương Tịnh Nghi

Vòng bảng diễn ra theo thể thức đấu vòng tròn tính điểm (thắng 3 điểm - hòa 1 điểm - thua 0 điểm, phân định bằng lượt vote). Bất ngờ lớn nhất có lẽ nằm ở bảng F, khi mà Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị loại.

Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân nức tiếng Cbiz, thế nhưng cô đã bất ngờ bị loại.

Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu đã là biểu tượng nhan sắc của showbiz Trung Quốc, không chỉ là nữ hoàng thảm đỏ, mà còn ghi dấu ấn qua các bộ phim như Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Liệt Hỏa Như Ca, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Người Tình Kim Cương hay Bạch Nhật Đề Đăng. Được biết, cô bị loại sau khi để thua trước streamer triệu view của nền tảng Douyu là Tiểu A Thanh Angle ở trận thứ 2.

Tiểu A Thanh Angel, hot streamer trên nền tảng Douyu.

Ngoài ra, 2 mỹ nhân nức tiếng khác là Cúc Tịnh Y và Trình Tiêu cũng bị loại đáng tiếc sau lượt bầu chọn cuối cùng. Cúc Tịnh Y chỉ kém Trần Dao 8 phiếu, trong khi Trình Tiêu thua Châu Dã 145 phiếu.

Ở cuộc bầu chọn Nữ thần Hupu 2026, Karina và Điền Hi Vi vẫn được xem là những ứng viên mạnh nhất cho hạng mục Nữ thần Người thật. Tại vòng sơ loại, cả hai có được số phiếu áp đảo phần còn lại, mỗi người đều có thế mạnh riêng.

Điền Hi Vi là búp bê cổ trang nức tiếng trong showbiz Trung Quốc.

Tiếng vang lớn của Trục Ngọc chắc chắn giúp cô có thêm nhiều fan hâm mộ, qua đó tạo thêm lợi thế ở cuộc đua Nữ thần Hupu 2026.

Điền Hi Vi nổi tiếng với gương mặt đẹp như búp bê. Thực tế, cô được mệnh danh là búp bê cổ trang của màn ảnh Trung Quốc, được yêu mến qua các bộ phim cổ trang như Khanh Khanh Nhật Thường, Đại Phụng Đả Canh Nhân, Điền Canh Kỷ và mới đây nhất là Trục Ngọc. Tại thị trường Trung Quốc, cô đang là một trong những gương mặt trẻ được yêu thích bậc nhất. Thêm vào đó, tiếng vang của Trục Ngọc chắc chắn cũng đã giúp Điền Hi Vi có thêm nhiều fan hâm mộ mới.

Karina là hiện thân cho vẻ đẹp quyến rũ.

Trong khi đó, Karina lại ghi điểm nhờ thần hình sexy vô đối, 3 vòng tuyệt đẹp và thần thái cực đỉnh trên sân khấu. KPOP cũng rất được yêu thích tại Trung Quốc, vì thế dù Điền Hi Vi có lợi thế sân nhà, Karina lại là ứng viên hàng đầu. Ở vòng sơ loại, cô mới chính là người dẫn đầu, Điền Hi Vi xếp thứ 2.

Nói thêm về cuộc bầu chọn Nữ thần Hupu 2026, đây là năm thứ 11 sự kiện được tổ chức trên diễn đàn Hupu. Cuộc thi năm nay còn mở rộng phạm vi bình chọn thông qua việc liên kết với nhiều nền tảng khác, gồm Douyu (nền tảng livestream nổi tiếng về game và thể thao điện tử), Bilibili (nền tảng chia sẻ video tương tự YouTube) và TapTap (nền tảng phân phối trò chơi điện tử và cộng đồng game thủ).