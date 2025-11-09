Phim mới chiếu 37 phút đã chiếm top 1 rating cả nước, nữ chính chỉ rơi một giọt lệ cũng đẹp tựa tuyệt tác trần gian

Vị trí số 1 toàn quốc sau bốn tập đầu tiên

Năm 2025, màn ảnh nhỏ Trung Quốc chứng kiến cuộc đua gay gắt giữa loạt phim cổ trang và trinh thám, từ Tàng Hải Truyện đến Dĩ Pháp Chi Danh, Trầm Mặc Chi Quang... Nhưng ít ai ngờ rằng, tác phẩm gây chấn động toàn quốc trong tháng 11 lại thuộc thể loại phim đô thị đời thường, không có tổng tài, không tiểu tam, cũng chẳng có ánh đèn hào nhoáng.

Chỉ sau ba tập đầu tiên, bộ phim Tứ Hỷ do Đồng Dao, Tưởng Hân và Hoàng Minh Hạo đóng chính đã vươn lên vị trí số 1 toàn quốc, trở thành hiện tượng hiếm có của truyền hình Trung Quốc năm nay.

Tứ Hỷ chính thức lên sóng vào ngày 7/11/2025 trên CCTV8 và nền tảng Tencent Video, gồm 36 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết Có Chuyện Vui của tác giả Thanh Dương Uyển Hề. Phim do Thẩm Nghiêm (từng làm Nửa đời trước của tôi, Thiên Thịnh Trường Ca, Lưu Kim Tuế Nguyệt) làm tổng đạo diễn, Thẩm Dương đạo diễn và Lam Tiểu Tịch biên kịch.

Không trailer rầm rộ, không chiến dịch truyền thông trước giờ lên sóng, nhưng chỉ sau 37 phút, phim đã vượt mốc 3% rating, chính thức vươn lên vị trí số 1 toàn quốc sau bốn tập đầu tiên trên CCTV-8. Đây là con số mà nhiều bom tấn truyền hình năm nay kể cả cổ trang đầu tư lớn chưa đạt tới.

Dàn diễn viên thực lực, bảo chứng rating

Khác với xu hướng phim ngôn tình hoặc nữ chủ doanh nghiệp, Tứ Hỷ đi sâu vào đời sống dân sinh khắc họa những người phụ nữ bình thường, đối diện với mất mát và trách nhiệm.

Nhân vật trung tâm Thẩm Minh Châu (Đồng Dao) là cô gái hiền lành sống cùng cha mẹ nuôi trong khu phố cổ Nam Khê. Người yêu cô, Phùng Kiến Kỳ (Phó Tân Bác), sinh ra trong gia đình giàu có. Hai người yêu nhau say đắm và quyết định kết hôn khi Minh Châu phát hiện mang thai dù bị nhà trai kịch liệt phản đối vì chênh lệch gia cảnh.

Nhưng hạnh phúc chưa kịp đến thì bi kịch ập xuống: Phùng Kiến Kỳ qua đời trong một lần cứu người, để lại Minh Châu bơ vơ giữa hai bên gia đình. Gia đình nhà chồng khẩn cầu cô giữ lại đứa bé để nối dõi. Cùng lúc, cha mẹ ruột của cô xuất hiện hé lộ sự thật rằng cô chỉ là đứa trẻ bị thất lạc năm xưa.

Từ đó, Minh Châu bị cuốn vào mối dây ràng buộc giữa gia đình ruột, gia đình nuôi, gia đình chồng, ba mối quan hệ, ba áp lực, ba nỗi đau cùng lúc. Song thay vì gục ngã, cô lựa chọn đối mặt và đứng dậy, trở thành hình tượng người phụ nữ kiên cường mà khán giả dành nhiều tình cảm.

Bên cạnh Minh Châu, Tứ Hỷ còn xoay quanh ba người phụ nữ khác, cùng thuộc một đại gia đình, mỗi người một nỗi niềm nhưng đều chạm đến trái tim người xem. Hứa Tri Hạ (Tưởng Hân) là người chị cả gồng gánh cả nhà, vừa mang thai vừa lo cho người mẹ đau buồn, phải đối mặt với người chồng thiếu chí tiến thủ. Bích Thần (Vương Thụy Hân) là cô em dâu trẻ mâu thuẫn với chồng trong việc tổ chức đám cưới, khiến hôn nhân rạn nứt. Mỹ Kỳ là em gái của Phùng Kiến Kỳ, mang thai ngoài ý muốn và rơi vào khủng hoảng khi phải lựa chọn giữa tình yêu và tương lai.

Bốn người phụ nữ, bốn câu chuyện, bốn nỗi đau, cùng dệt nên bức tranh đa tầng về cuộc sống hiện đại: có nước mắt, có tranh cãi, có tình thân và cả nghị lực để bước tiếp.

Những cái tên như Đồng Đao, Tưởng Hân, Hứa Đệ, Nhạc Hồng, Hầu Nham Tùng, Phó Tân Bác, Hoàng Minh Hạo, Vương Cúc... mỗi người một phong cách, nhưng đều mang đến sự chân thật, đời và cảm xúc.

Bộ phim mới chiếu 3 tập nhưng nhận được phản ứng vô cùng tích cực: "Rất thích xem loại phim đô thị gia đình náo nhiệt thế này, có cãi vã, có xung đột, nhưng cuối cùng ai cũng vì nhau", "Đồng Dao diễn quá hay, cô khóc mà tôi cũng khóc theo. Cái đau không tiếng ấy còn day dứt hơn mọi lời than”, "Đồng Dao khóc đẹp quá, dù bi thương cỡ nào vẫn thấy đẹp".