Choo Ja Hyun sinh năm 1979, được mệnh danh là "bom sex xứ Hàn" khi sẵn sàng đóng cảnh nóng, chụp ảnh khỏa thân. Đóng không ít phim, nhưng Choo Ja Hyun vẫn là gương mặt vô danh trong showbiz Hàn. Phải đến khi chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, sự nghiệp của nữ diễn viên mới có bước đột phá nhờ loạt phim ăn khách Sở Lưu Hương, Hoa hồng có gai, Mộc phủ phong vân, Hồ tiên... Đến năm 2009, Choo Ja Hyun trở về Hàn Quốc đóng phim, và vào đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh. Tuy nhiên, Choo Ja Hyun không thể bám trụ ở ngành giải trí xứ kim chi, thậm chí bị khán giả quê nhà hắt hủi vì lộ 50 bức khỏa thân, cũng như hình ảnh tạo dáng lả lơi trong trang phục truyền thống Hanbok.

Sau khi vướng scandal rò rỉ ảnh nhạy cảm, Choo Ja Hyun chuyển hẳn sang Trung Quốc sinh sống và làm việc. Đến năm 2015, người đẹp gợi cảm công khai hẹn hò nam diễn viên Vu Hiểu Quang, kém cô 2 tuổi. Họ đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 1/2017 nhưng phải tới giữa năm 2019 mới tổ chức đám cưới. Thế nhưng đến năm 2021, hôn nhân của Choo Ja Hyun gặp phải sóng gió lớn khi chồng cô dính phốt ngoại tình ầm ĩ Cbiz.

Choo Ja Hyun là "bom sex" đình đám xứ Trung

Chồng "bom sex xứ Hàn" bị tung clip thân mật với gái lạ

Sáng 15/7/2021, dư luận Trung Quốc chấn động trước video Vu Hiểu Quang ôm ấp 1 cô gái trên xe ô tô. Theo đó, vào tối 14/7/2021, nam diễn viên đã đến quán bar vui chơi cùng bạn bè. Sau cuộc vui, anh cùng 1 cô gái trong nhóm bạn rời đi trước. Đáng chú ý, ngay khi vừa vào trong xe, Vu Hiểu Quang đã kéo cô gái ngồi lên đùi mình, ôm ấp và cười đùa vui vẻ.

Đoạn clip thân mật với gái lạ khiến Vu Hiểu Quang vướng nghi vấn phản bội vợ minh tinh. Anh bị dư luận chỉ trích dữ dội. Đáng nói đây không phải lần đầu Vu Hiểu Quang bị gièm pha phản bội Choo Ja Hyun. Năm 2016, anh từng bị truyền thông chụp ảnh được tay trong tay với 1 cô gái trên phố, nhưng không phải bạn gái Choo Ja Hyun.

Vu Hiểu Quang bị paparazzi bắt gọn thân mật với cô gái lạ trong xe sau khi đi bar

Nam diễn viên cho cô gái lạ ngồi trên đùi của mình

Ngay lập tức, truyền thông Hàn Quốc đã truy ra danh tính của "tiểu tam" vừa lộ clip đi bar và có hành động thân mật quá mức với Vu Hiểu Quang. Cô gái đó chính là nữ diễn viên 29 tuổi Thẩm Dao, từng hợp tác với Vu Hiểu Quang vào năm 2019.

"Tiểu tam ngồi lên đùi Vu Hiểu Quang", chen chân vào hôn nhân của Choo Ja Hyun được cho biết là nữ diễn viên Thẩm Dao

Trước nghi vấn ngoại tình sau lưng vợ, Vu Hiểu Quang phủ nhận. Nam diễn viên chia sẻ cô gái lạ ngồi lên đùi anh là người thân quen với gia đình. Tài tử xin lỗi vì sự đùa giỡn quá trớn trong lúc say đã gây ra hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, lời giải thích của Vu Hiểu Quang bị đánh giá thiếu thuyết phục, lấp liếm cho qua chuyện. Về phía Choo Ja Hyun, cô hoàn toàn im lặng về scandal của chồng, đồng thời tiếp tục duy trì hôn nhân với Vu Hiểu Quang.

Trên mạng xã hội, công chúng Trung Quốc và Hàn Quốc đều bày tỏ sự tức giận với hành vi vừa ngoại tình, vừa dối trá của Vu Hiểu Quang. Đồng thời, nhiều khán giả thể hiện sự thương cảm cho cuộc đời sóng gió của Choo Ja Hyun.

Khán giả không khỏi thương cảm cho số phận bi kịch của Choo Ja Hyun

Mỹ nữ có cuộc đời đáng thương nhất showbiz

Theo tờ Sohu, Choo Ja Hyun có tuổi thơ bất hạnh, chịu nhiều đau buồn. Cô lớn lên trong gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng mẹ lại chỉ sinh được 2 con gái. Do đó, Choo Ja Hyun và em gái chịu đựng sự hắt hủi từ chính ông bà lẫn cha mẹ.

Bi kịch lớn xảy ra khi em gái Choo Ja Hyun không may chết đuối. Vụ việc thương tâm này khiến mẹ của nữ diễn viên bị đả kích nặng nề, tinh thần trở nên bất ổn. Bà đổ lỗi cho Choo Ja Hyun gây ra cái chết của em gái, biến cô thành nơi trút giận, chửi rủa và thậm chí buông lời cay nghiệt rằng Choo Ja Hyun lẽ ra nên là người chết đi.

Đến khi Choo Ja Hyun lên cấp 3, cha mẹ cô ly hôn. Tuy nhiên, không 1 ai muốn nhận trách nhiệm nuôi dưỡng cô. Choo Ja Hyun bị người nhà ghẻ lạnh và bị đưa về cho bà ngoại nuôi. Tuy nhiên, ngay cả bà ngoại cũng từ chối chăm lo cho cô. Thời niên thiếu, để có tiền đóng học phí, Choo Ja Hyun nhận làm người mẫu bán thời gian. Dù đã rất cố gắng, song cuối cùng nữ diễn viên phải bỏ học giữa chừng vì không có đủ tiền đóng học phí.

Choo Ja Hyun có 1 tuổi thơ bất hạnh vì ông bà và cha mẹ đều mang tư tưởng trọng nam khinh nữ

Do có tuổi thơ buồn tủi, Choo Ja Hyun luôn khao khát gia đình riêng được trọn vẹn hạnh phúc. Cô cô gắng sinh con ở tuổi 39 bất chấp rủi ro tính mạng để Vu Hiểu Quang hoàn thành nghĩa vụ nối dõi tông đường. Trong quá trình sinh con, người đẹp Sở Lưu Hương bị co giật, hôn mê, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt thời gian dài vì là sản phụ cao tuổi. Sau khi có con, nữ diễn viên chấp nhận giảm bớt khối lượng công việc để vun vén tổ ấm, nuôi dạy con trai. Thế nhưng, Vu Hiểu Quang đã phụ lại những hy sinh của Choo Ja Hyun khi ra ngoài vụng trộm với gái trẻ.

Theo các nguồn tin, Choo Ja Hyun đã vô cùng thất vọng khi chồng lộ clip ngoại tình. Tuy nhiên, do sinh ra trong 1 gia đình thiếu thốn tình cảm nên Choo Ja Hyun luôn muốn cho con trai 1 cuộc sống trọn vẹn đủ cha đủ mẹ. Để con không rơi vào bi kịch như mình, cô mới bao dung không ly hôn với Vu Hiểu Quang. Hiện, Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang đã hàn gắn tình cảm với nhau. Năm 2023, cô tham gia show Đạp Gió rồi sau đó là Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny. Nữ diễn viên được khen nuôi con khéo. Quý tử nhà Choo Ja Hyun 7 tuổi đã nói thông thạo 4 thứ tiếng là Hoa, Hàn, Anh, Nhật.

Choo Ja Hyun không ly hôn người chồng bội bạc vì muốn con trai có gia đình trọn vẹn

