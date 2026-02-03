Lo cho tiểu thư Harper: David Beckham và Victoria đang đặt con gái vào một canh bạc quá rủi ro

Khi nói về mâu thuẫn trong gia đình Beckham phải nhìn từ cả hai phía. Nhưng nếu xét tổng thể, công chúng vẫn đang nghiêng về phía David và Victoria. Là con của hai biểu tượng toàn cầu, lớn lên dưới sự kiểm soát chặt chẽ và áp lực hình ảnh, chắc chắn không phải điều dễ dàng - đặc biệt với Brooklyn. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn rằng đây là chàng trai sẽ không bao giờ phải lo thiếu thốn bất cứ thứ gì, và trong bối cảnh nhiều người trẻ đang chật vật mưu sinh, đó là một lợi thế không hề nhỏ.

Nếu Brooklyn có đủ lý trí và khả năng tự nhận thức, anh sẽ hiểu rằng những đặc quyền mình sở hữu vượt xa mọi bất lợi. Thay vì dành thời gian tận hưởng cuộc sống xa hoa và phàn nàn về cha mẹ, có lẽ Brooklyn nên tìm cho mình một mục tiêu rõ ràng hơn. Trên thực tế, không thiếu những "nepo baby" (con nhà sao) có hoàn cảnh gia đình phức tạp hơn nhiều nhưng vẫn trưởng thành và tự xây dựng con đường riêng mà không gây ồn ào.

Brooklyn đang ở giai đoạn mâu thuẫn căng thẳng với gia đình ruột thịt, nhưng vẫn tận hưởng điều kiện sống xa hoa cùng vợ - Nicola (Ảnh: IGNV)

Rocco Ritchie - con trai Madonna - là một ví dụ. Madonna nổi tiếng là người mẹ mạnh mẽ, áp đảo và không hề kín tiếng trong đời sống cá nhân. Thế nhưng Rocco, bằng tuổi Brooklyn, vẫn xoay xở tốt: xây dựng sự nghiệp nghệ thuật độc lập, cư xử chừng mực trước truyền thông và không công khai than vãn về gia đình. Tương tự là Lila Moss, con gái Kate Moss, hay Lily Collins, Lily-Rose Depp, Zoë Kravitz, Dakota Johnson… Tất cả đều là "con của người nổi tiếng", tận dụng lợi thế xuất phát điểm nhưng vẫn cho thấy sự tỉnh táo trong cách đi đường dài.

Tuy nhiên, có một điểm trong câu chuyện gia đình Beckham mà Brooklyn không hoàn toàn sai: đó là "Thương hiệu Beckham". Và người thực sự đáng lo không phải Brooklyn, mà là Harper - cô con gái út mới 14 tuổi.

Harper mới là người đáng lo trong gia đình Beckham (Ảnh: IGNV)

Victoria và David dường như đang dần đưa Harper bước vào con đường mà Blue Ivy, con gái Beyoncé và Jay-Z, từng đi. Blue Ivy xuất hiện trên sân khấu cùng mẹ từ năm 11 tuổi, đối mặt với những lời nhận xét tàn nhẫn đến mức đau lòng. Điều đó từng khiến nhiều người đặt câu hỏi: tại sao những bậc phụ huynh quyền lực và giàu có ấy lại chấp nhận thương mại hóa tuổi thơ của con, khi họ chẳng hề cần tiền?

Và giờ đây, điều tương tự đang manh nha xảy ra với Harper. Cô bé xuất hiện ngày càng nhiều tại các sự kiện lớn, đứng ở vị trí trung tâm trong các buổi ra mắt, tham dự Tuần lễ Thời trang, được mẹ đăng tải hình ảnh trang điểm, ăn mặc như một "phiên bản mini Victoria Beckham". Những bộ đồ hàng hiệu ấy có thể đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với lứa tuổi.

Vấn đề không nằm ở chuyện Harper dự vài sự kiện cùng gia đình - điều đó là bình thường. Điều đáng lo là tần suất và cách cô bé bị đẩy ra ánh đèn sân khấu, khi bản thân vẫn chưa đủ lớn để hiểu mình là ai và muốn trở thành người thế nào. Trẻ em cần không gian để lớn lên cùng bạn bè đồng trang lứa, trong một môi trường an toàn giúp các em hình thành bản sắc riêng.

Điều này càng đáng lo hơn khi Harper là một bé gái. Thực tế đáng buồn là các bé gái luôn bị soi mói ngoại hình khắc nghiệt hơn, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội. Victoria - hơn ai hết - hẳn phải hiểu điều này. Chính bà từng chia sẻ trong phim tài liệu Netflix rằng việc bị chỉ trích ngoại hình thời trẻ đã dẫn đến chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm trong im lặng. Bà cũng nói mình luôn cố gắng xây dựng hình ảnh cơ thể tích cực cho con gái - điều đó rất đáng trân trọng.

Harper được định hướng hình ảnh như một Victoria bản mini (Ảnh: Netflix)

Nhưng dù những lời dạy ở nhà có tích cực đến đâu, việc liên tục đưa Harper ra trước công chúng ở độ tuổi quá non nớt vẫn đồng nghĩa với việc đặt cô bé vào áp lực mà chính Victoria từng chịu đựng. Harper đã trở thành chủ đề của vô số video và bài đăng trên TikTok, nhiều trong số đó mang tính khai thác. Dù hiện tại cô bé chưa có mạng xã hội, nhưng đến một ngày nào đó, Harper sẽ đối diện với thực tế rằng hình ảnh của mình đã bị người lạ sử dụng từ rất lâu.

Bằng cách đó, gia đình Beckham không chỉ vô tình đánh đổi quyền riêng tư của Harper, mà còn ảnh hưởng đến quyền được tự khám phá và định hình bản thân của cô bé. Harper có thể chưa nhận ra điều này vì còn quá nhỏ. Nhưng tương lai thì không ai biết trước được.

Harper lớn lên dưới ống kính truyền thông, ở độ tuổi chưa tự định hình được con người tương lai mình muốn trở thành (Ảnh: GC Images)

Nếu câu chuyện của Brooklyn để lại bài học gì, thì có lẽ đó chính là lời cảnh báo. Brooklyn có thể cư xử bốc đồng và ích kỷ, nhưng điều đó không có nghĩa những gì cậu nói về việc "Thương hiệu Beckham được đặt lên trên hết" hay "tình yêu gia đình gắn liền với việc xuất hiện trên mạng xã hội" là hoàn toàn vô căn cứ.

Victoria và David đã chọn sống cả đời dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng Harper thì chưa. Và với vai trò là cha mẹ, trách nhiệm của họ không phải là quyết định thay cô bé sẽ trở thành ai, mà là tạo điều kiện để con tự tìm ra câu trả lời ấy - khi con thực sự sẵn sàng.

Theo Mail Online.