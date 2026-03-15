Nói đến Rebel Wilson, khán giả thường nghĩ ngay tới cô nàng Amy "mập" hài hước và thẳng thắn trong bộ phim hài Pitch Perfect. Thế nhưng ít ai biết, diễn viên hài này lại dính tới vụ bê bối đang làm chấn động cả Hollywood trong những ngày gần đây.

Trang Sohu cho biết, một đoạn ghi âm tuyệt mật và nhiều thông tin nội bộ khác đã được trình lên tòa án, trở thành những bằng chứng không thể chối cãi cho thấy Rebel Wilson chính là chủ mưu trong một âm mưu thao túng dư luận để đè bẹp đối thủ là ca sĩ, nhà làm phim Amanda Ghost. Rebel Wilson trực tiếp chỉ đạo ekip của mình thực hiện những hành động bôi đen, nói xấu Amanda Ghost trên MXH trong thời gian qua. Trang Sohu đánh giá rằng, đây là một trong những ví dụ điển hình nhất cho việc các ngôi sao thao tác dư luận “đen” để nhằm vào ai đó với mục đích hạ bệ.

Cô nàng Amy "mập" đã giảm cân thành công (Ảnh: 163).

Amanda Ghost (bên phải) là đối tượng bị Rebel Wilson nhằm vào, tìm cách hạ bệ (Ảnh: Sohu).

Được biết, Amanda Ghost là một nữ doanh nhân hết sức thành công, từng đứng đầu hãng đĩa nổi tiếng Epic Records. Tuy nhiên, sau đó, Amanda đã chuyển hướng sang ngành công nghiệp điện ảnh và từng hợp tác với Rebel Wilson trong bộ phim Debut - tác phẩm đầu tay do Rebel Wilson làm đạo diễn.

Trong quá trình chế tác phim, Rebel Wilson và Amanda Ghost đã nảy sinh những bất đồng nghiêm trọng và còn dẫn đến tranh chấp về pháp lý. Để hoàn toàn đánh bại đối thủ về mặt dư luận lẫn kiện tụng, Rebel Wilson đã vẽ ra một kế hoạch vô cùng hiểm độc, đó là tung tin bôi xấu, muốn gán ghép Amanda với những hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Cụ thể, Rebel Wilson và đồng bọn đã sáng lập một trang web riêng, bịa đặt rằng Amanda không thể trụ nổi ở làng nhạc nên đổi nghề làm “tú bà”, tìm kiếm những cô gái trẻ để “dắt mối” cho Ryan Blavatnik, vị tỷ phú sở hữu công ty chế tác AI Film.

Rebel Wilson tung tin Amanda là "tú bà" chuyên đi "dắt mối" cho tỷ phú (Ảnh: Sohu).

Theo nguồn tin từ tòa án thì chiến dịch bôi đen ác ý này bắt nguồn từ công ty của chính Rebel Wilson. Thậm chí, nữ diễn viên còn từng đích thân gửi tin ngắn thúc giục ekip của mình đẩy nhanh tiến độ chèn ép đối thủ qua MXH, đồng thời chỉ trích họ vì làm việc chậm và thiếu hiệu quả trong việc tung tin bôi đen Amanda.

Hiện tại, phía Rebel Wilson đang tìm mọi cách để phủ nhận cáo buộc nhưng hình ảnh của cô đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt công chúng. Hóa ra nữ diễn viên này chẳng hề dễ mến như nhân vật mà cô thể hiện trên màn ảnh, trái lại có quá nhiều âm mưu đáng sợ phía sau.

Hình ảnh của Rebel Wilson sụp đổ trong mắt công chúng (Ảnh: Sina).

Nguồn: Sohu