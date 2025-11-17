Lộ ảnh hiếm hoi của Khánh Thi trong bệnh viện, xuống sắc khó nhận ra, chính chủ xem lại còn thấy "sợ"

Mới đây, Khánh Thi bất ngờ chia sẻ một khoảnh khắc hiếm hoi được chụp trong phòng bệnh, kèm dòng tâm sự: "Nghĩ lại vẫn thấy hơi sợ. Mà giờ đã ổn hơn rất nhiều. Hình này lâu rồi". Chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ cho thấy hành trình đi nước ngoài điều trị bệnh mà cô phải trải qua không hề đơn giản.

Bức ảnh được đăng tải chụp khoảnh khắc Khánh Thi đang nằm trên giường trong phòng điều trị, bên cạnh là hai nhân viên y tế mặc đồ phẫu thuật, đeo khẩu trang và găng tay. Khánh Thi lúc này có vẻ đang chuẩn bị trải qua một thủ thuật y khoa, phần miệng, mũi được cố định bằng băng dán chuyên dụng, ngay phía sau là hệ thống máy móc theo dõi tình trạng sức khỏe.

Khánh Thi nhìn lại quá trình chữa bệnh của mình

Dù Khánh Thi chỉ để lộ nửa gương mặt và cố gắng mỉm cười, trấn an tinh thần trong khoảnh khắc đầy áp lực ấy nhưng netizen vẫn không khỏi lo lắng cho nữ hoàng dancesport vì dáng vẻ tiều tuỵ khó nhận ra. Nhân viên y tế đứng cạnh đều tạo dáng vui vẻ, Khánh Thi còn dùng hiệu ứng sticker che mặt, khiến bức hình bớt căng thẳng hơn nhưng vẫn không giấu được không khí lo lắng đặc trưng của phòng thủ thuật.

Việc Khánh Thi chia sẻ lại hình ảnh này cho thấy cô đã trải qua một thời điểm sức khỏe không hề dễ dàng. Dù không nói rõ bệnh tình, nhưng qua cách bày tỏ, người hâm mộ hiểu rằng đó từng là một trải nghiệm khiến cô nhớ mãi - đến mức giờ nhìn lại vẫn còn thấy "hơi sợ".

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hiện tại nữ kiện tướng dancesport cho biết sức khỏe đã ổn hơn rất nhiều. Người hâm mộ nhanh chóng gửi lời động viên, mong cô tiếp tục hồi phục tốt để sớm quay lại với công việc và cuộc sống thường ngày.



