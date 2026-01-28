Như Báo Người Lao Động thông tin, Công an TPHCM đã bắt Huỳnh Văn Trường (47 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ốc bươu bị ngâm hóa chất.

Trường bị cáo buộc đã ngâm tổng cộng 4,6 tấn ốc bươu vào chất natri silicate (thuỷ tinh lỏng).

Đây là hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng và tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Chất này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bạn đọc Báo Người Lao Động thắc mắc các hàng quán, người tiêu dùng có thể kiện, đòi lại tiền khi đã tiêu thụ ốc bươu bị ngâm "thuỷ tinh lỏng" không?

Có thể xử phạt hàng quán

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết theo khoản 1 điều 2 và điều 8 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 (sửa đổi bổ sung 2018), cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm dù nhỏ lẻ vẫn phải bảo đảm điều kiện an toàn, nguồn gốc nguyên liệu; thực phẩm đưa ra thị trường phải có thông tin tối thiểu về xuất xứ, hạn sử dụng.



Đối với ai đã tiêu thụ số ốc bươu trên, trách nhiệm pháp lý được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Nếu các cơ sở kinh doanh biết rõ hoặc có căn cứ để biết thực phẩm không bảo đảm an toàn nhưng vẫn mua bán, chế biến, cung cấp cho người tiêu dùng, thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trường hợp các cơ sở kinh doanh không biết và không có căn cứ để biết về hành vi ngâm hóa chất, thì vẫn có thể bị xử phạt hành chính do vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm; đồng thời, các cơ sở này có quyền yêu cầu bên cung cấp bồi thường thiệt hại phát sinh theo quy định của pháp luật dân sự.

Có thể yêu cầu đòi lại tiền

Về quyền lợi người tiêu dùng, theo điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, người tiêu dùng có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe và tài sản khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp.

Về trách nhiệm dân sự, khoản 1 điều 584 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo điều 585 và điều 590 Bộ Luật Dân sự năm 2015, trên nguyên tắc thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, người yêu cầu bồi thường thiệt hại phải nêu rõ từng khoản thiệt hại thực tế đã xảy ra, mức yêu cầu bồi thường và các tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ.