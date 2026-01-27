Theo thông tin từ Bộ công an, tại thời điểm kiểm tra cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất Natri Silicate (thường gọi là “thủy tinh lỏng”).

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc.

Ảnh: Bộ công an

Ảnh: Bộ công an

Ảnh: Bộ công an

Ảnh: Bộ công an

Ảnh: Bộ công an

Ảnh: Bộ công an

Ảnh: Bộ công an

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự xác định tất cả các mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate - hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Đây là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Huỳnh Văn Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, ông Trường tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất với quy mô cực lớn, đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu.

Huỳnh Văn Trường đã bị bắt giữ để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"

Ông Trường đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, bất chấp sức khỏe, tính mạng người dân.

Ngày 27/1, Công an TPHCM cho biết đã bắt Huỳnh Văn Trường (SN 1979, quê Cần Thơ) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".