LNGSHOT khiến Mỹ Đình nóng như “chảo lửa”, fanchant rợp trời sĩ tận quốc tế

Vừa qua, đại nhạc hội K-PULSE HANOI 2026 đã chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hàn Quốc như PSY, Jay Park, Sandara Park, Wendy (Red Velvet), BamBam (GOT7)... Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ của các ngôi sao hàng đầu, một trong những cái tên gây bất ngờ nhất đêm nhạc lại là LNGSHOT - nhóm nhạc tân binh trực thuộc MORE VISION của Jay Park.

Dù chỉ mới debut được khoảng 5 tháng, 4 chàng trai vẫn khiến SVĐ Mỹ Đình nhiều lần nóng như “chảo lửa”. Thậm chí, không ít khán giả còn nhận xét LNGSHOT là một trong những nghệ sĩ tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt nhất tại K-PULSE HANOI 2026.

Xuất hiện trên sân khấu với loạt ca khúc như Moonwalkin', Backseat, Never Let Go, FaceTime, Are You Ready, MOYA hay Saucin', LNGSHOT liên tục đẩy cảm xúc của khán giả lên “đỉnh nóc”. Mỗi lần “lên nhạc”, hàng chục nghìn khán giả lại đồng loạt hò reo, hát theo và tạo nên những màn fanchant vang dội khắp SVĐ Mỹ Đình.

Clip màn trình diễn của LNGSHOT

Điều khiến nhiều người bất ngờ đó chính là dù chỉ mới ra mắt chưa lâu, lượng người hâm mộ thuộc lời bài hát và tên các thành viên tại Việt Nam lại đông đảo hơn dự đoán. Từ khu vực khán đài cho đến sân đứng, tiếng fanchant xuất hiện liên tục trong suốt phần trình diễn của nhóm. Thậm chí, chính các thành viên LNGSHOT cũng không giấu được sự ngỡ ngàng trước tình cảm mà khán giả Việt Nam dành cho mình khi liên tục dừng lại để lắng nghe những tiếng cổ vũ vang lên từ khắp SVĐ Mỹ Đình.

Clip ghi lại khoảnh khắc fanchant của fan Việt dành cho LNGSHOT

Không chỉ tạo hiệu ứng tại K-PULSE HANOI 2026, sức nóng của LNGSHOT còn nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Trên nền tảng X/Thread, nhiều fan quốc tế đã chia sẻ các đoạn video ghi lại màn fanchant của khán giả Việt Nam và bày tỏ sự bất ngờ trước độ cuồng nhiệt mà nhóm nhận được. Không ít bình luận cho rằng nếu chỉ nghe âm thanh từ các video được đăng tải, họ sẽ nghĩ đây là concert riêng của LNGSHOT thay vì một đại nhạc hội quy tụ hàng loạt ngôi sao Kpop đình đám.

Một trong những bài đăng của fan quốc tế ngỡ ngàng vì sự hò reo phấn khích của đám đông tại Việt Nam dành cho LNGSHOT

Bên cạnh những sân khấu bùng nổ, LNGSHOT còn ghi điểm tuyệt đối nhờ những màn giao lưu gần gũi và đáng yêu với người hâm mộ Việt Nam. Trong phần trò chuyện với khán giả, các thành viên liên tục sử dụng những câu tiếng Việt như "cưng ơi", "vợ iu", khiến cả sân vận động nhiều lần vỡ òa trong tiếng la hét phấn khích.

Đặc biệt, một trong những phân đoạn gây sốt nhất đêm diễn chính là màn kết hợp giữa LNGSHOT và Jay Park trên nền nhạc See Tình (Hoàng Thùy Linh) cho thấy độ chiều fan tuyệt đối của “5 bố con”. Sau chương trình, Jay Park cũng khiến người hâm mộ Việt Nam thích thú khi có những chia sẻ đầy ẩn ý trên mạng xã hội về việc sẽ sớm đưa LNGSHOT quay trở lại Việt Nam trong tương lai. Dù chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào được công bố, động thái này vẫn khiến nhiều fan không khỏi háo hức và kỳ vọng vào một lần tái ngộ gần nhất.

Clip Jay Park và LNGSHOT nhảy cover See Tình

Có thể nói chỉ mới debut khoảng 5 tháng, LNGSHOT đã có màn chào sân tại Việt Nam vượt ngoài mong đợi. Từ những sân khấu tràn đầy năng lượng, những màn fanchant áp đảo cho đến các khoảnh khắc giao lưu gần gũi cùng người hâm mộ, 4 chàng trai Ohyul, Ryul, Woojin và Louis đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình. Giữa một đêm nhạc quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn của Kpop, LNGSHOT vẫn tạo được màu sắc riêng và trở thành một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất tại K-PULSE HANOI 2026.