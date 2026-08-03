Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Vũ Quý vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng với V.Q.H. (sinh năm 2006, trú tại xã Kiến Xương) do sử dụng TikTok để livestream cổ suý hành vi đi xe máy bốc đầu.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Vũ Quý phát hiện tài khoản Tiktok “Vu Quang Huy” do V.Q.H. quản lý có hành vi phát trực tiếp (livestream) cảnh nam thanh niên đi xe máy bằng một bánh (bốc đầu xe) và không đội mũ bảo hiểm tại đường 458 thuộc địa phận xã Vũ Quý.

Sau khi xác minh, Công an xã Vũ Quý mời H. đến trụ sở để làm rõ nội dung chia sẻ và hành vi vi phạm. H. thừa nhận việc sử dụng tài khoản Tiktok cá nhân để livestream nhằm mục đích “câu view”, tăng tương tác. Tại cơ quan công an, thanh niên này cũng cho biết bản thân đã nhận thức rõ hành vi chia sẻ thông tin kể trên là cổ suý cho tệ nạn xã hội, vi phạm quy định của pháp luật.

Căn cứ theo điểm b, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174 ngày 15/5/2026 của Chính phủ, Công an xã Vũ Quý ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.Q.H., mức phạt 12,5 triệu đồng.

Đơn vị cũng tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp trực tiếp đi xe máy bốc đầu trong phiên livestream kể trên.