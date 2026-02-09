Chiều 9-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, họa sĩ Phan Vĩnh Nguyên – Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhân (phường Quy Nhơn), đơn vị thiết kế và thi công cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành – cho biết hình tượng chú ngựa "mặt cộc" cầm điện thoại được xây dựng theo phong cách trẻ trung, pha chút hài hước nhằm tạo sự khác biệt so với các mẫu linh vật truyền thống mỗi dịp Tết.

Linh vật ngựa “mặt cộc” cầm iPhone ở Quy Nhơn gây bão mạng xã hội dù cụm linh vật chưa được khai trương

Theo họa sĩ Nguyên, trong không gian rộng mở của quảng trường bên bờ biển Quy Nhơn, chú ngựa "mặt cộc" ngồi trên phao, tay cầm điện thoại – được cư dân mạng ví như iPhone 17 Pro Max – lấy cảm hứng từ nhịp sống hiện đại. Hình ảnh này gợi cảm giác một du khách đang thong dong tận hưởng không khí biển Quy Nhơn, gần gũi với đời sống số quen thuộc, đặc biệt là giới trẻ.

"Chúng tôi muốn mang đến cảm giác vui vẻ, mới lạ, để người xem không chỉ đến ngắm mà còn muốn chụp ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa tự nhiên" - họa sĩ chia sẻ.

Theo đơn vị thiết kế, định hướng của lãnh đạo tỉnh Gia Lai là cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ phục vụ trang trí Tết mà còn mang tính thời sự, dễ tiếp cận với công chúng. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh địa phương trong năm đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Trước đó, sáng cùng ngày, dù chưa chính thức khánh thành, khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh khi các hạng mục cuối cùng đang được hoàn thiện.

Ngoài chú ngựa "mặt cộc" gây chú ý, cụm trang trí còn có nhiều tạo hình đa dạng như ngựa tóc vàng xoăn với biểu cảm nghiêm nghị, ngựa phong cách siêu anh hùng, phi hành gia hay "ngựa nghỉ dưỡng" với trang phục đi biển, tạo nên tổng thể trẻ trung và sinh động.

Linh vật chính Xuân Bính Ngọ 2026 ở Gia Lai được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, truyền tải thông điệp "Đất võ – Đại ngàn"

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết linh vật chính Xuân Bính Ngọ 2026 được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, truyền tải thông điệp "Đất võ – Đại ngàn", thể hiện tinh thần mạnh mẽ cùng khát vọng phát triển của địa phương.

Bên cạnh hệ thống linh vật, khu vực quảng trường còn được bố trí thảm hoa và nhiều tiểu cảnh nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách trong dịp Tết.

Sau đây là một số hình ảnh về cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 dự kiến sẽ được khánh thành vào chiều tối 9-2 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai:



