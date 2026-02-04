Bức tranh linh vật ngựa cho năm Bính Ngọ hot nhất MXH lúc này

Không phải tranh sơn dầu, cũng chẳng phải tác phẩm kỹ thuật số cầu kỳ, bức tranh linh vật ngựa đang gây sốt mạng xã hội những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 lại là một bức tranh được vẽ hoàn toàn bằng phấn màu trên bảng đen lớp học. Trên nền bảng quen thuộc của học sinh, tám chú ngựa hiện lên sống động, mạnh mẽ, tung vó giữa không gian rực sắc xuân, tái hiện lại bức tranh "Mã đáo thành công" nổi tiếng. Điều khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng là tác phẩm này không phải của nghệ nhân đình đám nào mà chỉ là tác phẩm của một cô giáo mỹ thuật THCS.

Bức tranh "Mã đáo thành công" đang gây chú ý trên MXH (Ảnh: NVCC)

Chủ nhân của bức tranh là cô Vũ Mặc Khuê Trâm, giáo viên Mỹ thuật Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) (Ảnh: NVCC)

Được biết, chủ nhân của bức tranh là cô Vũ Mặc Khuê Trâm, giáo viên Mỹ thuật Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), người đã gắn bó với bục giảng gần 15 năm. Đây không phải năm đầu cô Trâm vẽ trang trí bảng dịp Tết. Từ năm 2023 đến nay, mỗi dịp xuân về, bảng phấn lớp học lại khoác lên mình một linh vật khác: năm Mèo, năm Rồng, năm Rắn,… và đến Tết 2026 là ngựa.

Từ năm 2023 đến nay, mỗi dịp xuân về, bảng phấn lớp học lại khoác lên mình một linh vật. (Ảnh: NVCC)

"Tôi nghĩ nếu chỉ vẽ một con ngựa thì hơi đơn điệu, chưa đủ ý nghĩa. Hơn nữa, trường vừa được xây mới khang trang hơn nên tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt", cô Trâm chia sẻ.

Từ suy nghĩ ấy, bức tranh 8 con ngựa với thông điệp "Mã đáo thành công" ra đời như một lời chúc đầu năm gửi tới nhà trường, thầy cô và học sinh luôn thuận lợi, vững vàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Khác với những bức vẽ trang trí bảng thông thường, tác phẩm năm nay được cô Trâm đánh giá là khó và tốn nhiều công sức nhất từ trước đến nay.

Bức tranh được hoàn thiện trong 4 ngày, tranh thủ vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và những lúc trống tiết dạy. Thử thách lớn nhất không chỉ là số lượng con vật, mà còn là việc làm sao để mỗi chú ngựa có thần thái riêng, chuyển động chân linh hoạt, bố cục hài hòa trên một không gian bảng phấn có giới hạn.

"Mỗi con ngựa tôi phải chồng từ 4-5 lớp màu phấn để tạo sáng - tối, đậm - nhạt. Phải làm sao để con ngựa nhìn có chiều sâu, có sức sống chứ không bị 'phẳng' như tranh minh họa", cô Trâm nói.

Tác phẩm năm nay được cô Trâm đánh giá là khó và tốn nhiều công sức nhất từ trước đến nay. (Ảnh: NVCC)

Chính sự tỉ mỉ ấy đã khiến bức tranh, dù chỉ vẽ bằng phấn, vẫn mang lại cảm giác sinh động không thua kém các chất liệu hội họa khác. Xuất thân từ chuyên ngành hội họa, cô Trâm từng làm việc với nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, lụa… Nhưng với cô, bảng phấn và lớp học vẫn là không gian đặc biệt nhất.

"Vẽ tranh sơn dầu hay vẽ trang trí bảng đều xuất phát từ đam mê. Ở trường, cứ có dịp cần vẽ là tôi sẵn sàng làm, từ bảng chào cờ sáng thứ Hai, họp phụ huynh đến trang trí Tết", cô chia sẻ. Có lẽ cũng vì thế, mỗi bức tranh trên bảng phấn không chỉ là tác phẩm mỹ thuật, mà còn là cách cô giáo mang nghệ thuật đến gần hơn với học sinh theo cách rất nhẹ nhàng, tự nhiên và đầy cảm hứng.

Mỗi con ngựa phải chồng từ 4-5 lớp màu phấn để tạo sáng - tối, đậm - nhạt. (Ảnh: NVCC)

Bước sang năm mới, cô Trâm bày tỏ niềm vui khi trường được đầu tư xây dựng mới, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, tạo điều kiện tốt hơn cho việc dạy và học. Thông qua bức tranh linh vật ngựa, cô gửi gắm lời chúc tới đồng nghiệp và học trò: sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi, luôn nỗ lực để gặt hái thành công.

"Chúc mọi người một năm mới thật nhiều may mắn, mọi việc hanh thông và mã đáo thành công", cô Trâm nói.

Giữa vô vàn hình ảnh Tết rực rỡ trên mạng xã hội, bức tranh ngựa trên bảng đen ấy vẫn khiến người xem chú ý không chỉ vì đẹp, mà bởi phía sau đó là tình yêu nghề, yêu học trò và sự tận tâm thầm lặng của một cô giáo mỹ thuật.