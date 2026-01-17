Linh Trương nói về clip nhạy cảm và mục đích đăng ảnh sang chảnh lên MXH

Những ngày gần đây, cái tên Linh Trương liên tục xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, bị réo gọi trong hàng loạt chủ đề bàn tán xoay quanh đời tư tình cảm và cuộc sống cá nhân. Từ những hình ảnh sang chảnh trên mạng xã hội, các chuyến đi nước ngoài cho đến những câu chuyện bị thêu dệt ngoài tầm kiểm soát, Linh Trương trở thành tâm điểm của không ít suy đoán, tranh cãi trái chiều như cặp kè đại gia cho đến bị réo tên vào những hình ảnh nhạy cảm. Trước làn sóng bàn tán ngày càng lan rộng, mỹ nhân The Face đã chính thức lên tiếng.

Cụ thể, vào chiều 16/1, trên trang cá nhân, Linh Trương đăng tải tâm thư dài, trong đó khẳng định cuộc sống hiện tại không hào nhoáng, giàu có đến mức có xe sang hay villa chục tỷ đồng như nhiều người vẫn suy đoán. Những hình ảnh sang trọng xuất hiện trên mạng xã hội là kết quả của định hướng hình ảnh cá nhân, sự hỗ trợ từ nhãn hàng, stylist và các dự án hợp tác công việc.

"Mình không sở hữu Porsche hay villa vài chục tỷ như nhiều người suy đoán, nhưng mình kiếm được tiền để đi du lịch, mua những món đồ mình thích và tận hưởng cuộc sống. Hình ảnh trên mạng xã hội là định hướng hình ảnh cá nhân mình chủ động xây dựng. Nó đến từ trang phục, không gian và trải nghiệm luxury, nhờ sự đồng hành của các nhãn hàng, stylist mà mình luôn trân trọng. Mình hiểu với nhiều người dùng mạng xã hội để giải trí, họ mặc định rằng hình ảnh nào xuất hiện thì người đó sở hữu tất cả. vì thế mình bị nghĩ 'rất giàu', và họ mặc định mình không xứng đáng giàu như cách họ nghĩ nhưng thứ mình giàu nhất đó là trải nghiệm", Linh Trương viết.

Linh Trương khẳng định những hình ảnh trên mạng xã hội là định hướng cá nhân, được hỗ trợ từ stylist, nhãn hàng khi làm việc chung. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Linh Trương cũng thẳng thắn cho biết bản thân làm việc rõ ràng, tự kiếm được tiền và yêu thích việc du lịch. Bắt đầu từ 2025, Linh Trương mới có những chuyến đi đầu tiên đến châu Âu hay Nhật Bản. Thế nên mỹ nhân sinh năm 2001 khẳng định những tin đồn cô đi tour nhạy cảm từ năm 2021 là sai sự thật. Ngoài ra, Linh Trương cũng lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các hình ảnh, clip nhạy cảm bị phát tán trên một số trang web đen, khẳng định đó đều là sản phẩm bịa đặt, không phải mình.

"Trên mạng xã hội tràn lan ở nhiều web đen những nội dung, hình ảnh, clip nhạy cảm hoàn toàn không phải mình vậy mà trớ trêu thay những con người không rõ trắng đen lại dùng nó để tấn công bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của mình.

Cụ thể từ những năm 2021 đến nay có rất nhiều cá nhân, fanpage đưa thông tin mình nhận đi tour công việc nhạy cảm xuyên quốc gia như Hàn, Nhật, Trung, Malaysia, châu Âu nhưng sự thật thì phải đến 2025 mình mới có chuyến đi như Nhật hay EU đầu tiên trong đời theo phương diện làm việc cho các nhãn hàng mình nhận hợp tác kết hợp du lịch".

Khép lại chia sẻ, Linh Trương thừa nhận bản thân không hoàn hảo, không giàu như lời đồn, cũng không sống cuộc đời hào nhoáng như nhiều người tưởng tượng.

Linh Trương phủ nhận liên quan những hình ảnh hay đoạn clip nhạy cảm trên web đen, đồng thời khẳng định những chuyến du lịch là do tiền tự kiếm được. Ảnh: FBNV

Hot girl Linh Trương tên đầy đủ là Trương Diệu Linh, sinh năm 2001. Cô cũng vốn là gương mặt không còn xa lạ trong giới người mẫu ảnh. Bởi từ năm 2019, khi vừa tròn 18 tuổi, Linh Trương đã thu hút sự chú ý nhờ gương mặt sáng, visual cuốn hút.

Sau đó đến năm 2022, Linh Trương gây ấn tượng khi tham gia The Face Vietnam. Tại chương trình, hot girl sinh năm 2k1 khiến ai cũng trầm trồ vì gương mặt mộc đẹp không tì vết, thậm chí được ví như "bản sao Phạm Băng Băng".