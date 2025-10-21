Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, hôm nay (21/10), Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Trong đó, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu cũng như tăng mức giảm trừ gia cảnh với thuế thu nhập cá nhân là vấn đề đang nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia, đại biểu Quốc hội.

Từ năm 2026 sẽ điều chỉnh mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Liên quan đến vấn đề này, vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, sẽ điều chỉnh mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2026.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đồng tình với phương án điều chỉnh này. Về thời điểm áp dụng, theo đại biểu, nếu áp dụng luôn trong năm 2025 thì sẽ không kịp, nên áp dụng kỳ tính thuế vào năm 2026 là phù hợp.

Tuy nhiên, ông Ngân cũng bày tỏ mong muốn sau này sẽ có phương án linh hoạt hơn, chứ không phải chờ nhiều năm mới điều chỉnh.

“Qua bài học này cho thấy việc điều chỉnh mức giảm trừ với người nộp thuế cũng như người phụ thuộc cần phải linh hoạt hơn với tình hình thực tế cũng như biến động về giá cả”, ông Trần Hoàng Ngân nói.

Đại biểu Quốc hội đoàn TPHCM ủng hộ phương án giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, như thế sẽ có sự linh hoạt hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

“Thuế là vấn đề của toàn dân, đặc biệt với người lao động khi được giảm thuế sẽ rất mừng”, ông Trần Hoàng Ngân cho hay.

Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 này.

Cùng với vấn đề giảm thuế, thời gian qua, nhiều đại biểu Quốc hội cũng quan tâm đến việc áp dụng mức lương tối thiểu trong năm 2026.

GS. Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, Việt Nam đang đứng trước “tình thế cấp bách” về vấn đề dân số. Nghiên cứu cho thấy, mức sinh giảm có nguyên nhân từ thu nhập của hai người đi làm không đủ nuôi hai con, nên sẽ không sinh con.

Bên cạnh điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình hợp lý, GS. Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chuyển từ trả lương tối thiểu sang trả lương đủ nuôi 2 con.