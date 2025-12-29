LifeGenius 2025: Một năm kết nối, trải nghiệm và sống trọn vẹn cùng cộng đồng

Năm 2025 khép lại cũng là lúc cộng đồng LifeGenius của LG nhìn lại một hành trình sôi động, nơi cộng đồng đã cùng nhau đi qua nhiều hoạt động, tạo nên những dấu ấn đáng nhớ và giá trị bền vững cho các thành viên.

LifeGenius Việt Nam là cộng đồng tiên phong dành riêng cho người tiêu dùng do LG thành lập. Nơi đây không chỉ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng qua những sản phẩm công nghệ tiên tiến, mà còn là nơi để các thành viên cùng nhau chia sẻ bí quyết để cuộc sống trở nên dễ dàng và tiện nghi hơn. Cùng nhìn lại năm 2025 xem LifeGenius đã đi qua các hoạt động thú vị nào nhé!

Khởi động năm mới bằng những hoạt động gần gũi và dễ tham gia

Ngay từ những tháng đầu năm, LifeGenius đã khởi động bằng các hoạt động trực tuyến dễ tham gia, tạo cảm giác gần gũi cho cả những thành viên mới. Trong tháng 4, minigame "Đổi gió sống trọn, nhận quà cực chất" hay cuộc thi ảnh "Mẹ và những năm tháng yêu dấu" đã thu hút nhiều câu chuyện giản dị về gia đình, ký ức và tình cảm thân quen. Không chỉ mang lại không khí sôi động trong cộng đồng, những hoạt động này còn giúp các thành viên tìm thấy sự đồng cảm và kết nối từ những điều rất quen thuộc trong cuộc sống.

Bắt đầu lan tỏa cảm xúc và giá trị gia đình qua các hoạt động chia sẻ

Bước sang giữa năm, các hoạt động của LifeGenius bắt đầu đi sâu hơn vào trải nghiệm thực tế. Tháng 6 ghi dấu với chương trình "Đánh giá hay – Nhận ngay sản phẩm thực" và "5 suất trải nghiệm thực – Đánh giá thực", nơi các thành viên có cơ hội trực tiếp trải nghiệm dòng máy giặt LG AI DD™ 2.0 mới và chia sẻ cảm nhận chân thật từ quá trình sử dụng. Việc trải nghiệm sản phẩm không còn là những thông tin khô cứng, mà gắn liền với câu chuyện chăm sóc gia đình, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng sống.

LifeGenius tạo điều kiện để các thành viên trực tiếp trải nghiệm, chia sẻ cảm nhận và nhận quà giá trị thông qua các minigame hấp dẫn

Ngoài ra, LifeGenius cũng tổ chức các Workshop trải nghiệm trực tiếp như Workshop "Thử tài pha chế – Dịu mát ngày Hè". Đây là dịp để các thành viên gặp gỡ, cùng học những kỹ năng mới và tận hưởng không khí kết nối ngoài đời thực. Thông qua đó, công nghệ LG xuất hiện một cách tự nhiên như người bạn đồng hành, hỗ trợ đời sống gia đình trở nên tiện nghi và nhẹ nhàng hơn.

Mở rộng kết nối, ghi nhận sự đồng hành của thành viên tích cực

Từ tháng 7 đến cuối năm, chuỗi Workshop Another Us trở thành một phần quan trọng trong hành trình kết nối của LifeGenius. Mỗi buổi workshop là một trải nghiệm khác nhau: Làm content Creator, làm giấy thơm, sử dụng điện an toàn, làm bánh, khám phá màu sắc cá nhân hay móc len. Không chỉ học thêm kỹ năng mới, các thành viên còn có dịp gặp gỡ trực tiếp, trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống. Những buổi gặp gỡ này dần xóa đi khoảng cách của một cộng đồng trực tuyến, thay vào đó là cảm giác thân quen như những người bạn có cùng nhịp sống.

Chuỗi Workshop Another Us tạo không gian để các thành viên Life Genius kết nối, lắng nghe bản thân và chia sẻ những giá trị sống tích cực

Song song với các Workshop, LifeGenius cũng duy trì sự sôi động trong cộng đồng bằng các hoạt động tương tác như check-in triển lãm "Khoảnh khắc nghệ thuật cùng LG – Đồng hành 30 năm gắn bó", minigame "Mở lời mời – Thêm bạn mới" hay "LG Hunter – Hóa thợ săn LG, rinh quà như ý". Các hoạt động này không chỉ mở rộng cộng đồng một cách tự nhiên, mà còn ghi nhận sự đồng hành của những thành viên tích cực bằng những phần quà giá trị, từ voucher đến các sản phẩm công nghệ gia dụng LG.

Cao điểm của hành trình năm 2025 còn là LifeGenius "Thank you party 2025 – Year end cook-fest: Sum vầy căn bếp cuối năm", sự kiện gặp mặt cuối năm mang đậm tinh thần gắn kết. Tại đây, các thành viên được trải nghiệm hệ sinh thái bếp hiện đại của LG với bộ ba sản phẩm LG French Door, LG Quadwash và LG NeoChef, tham gia Workshop làm Chocobomb mang không khí lễ hội, đồng thời gặp gỡ các coach truyền cảm hứng đã đồng hành cùng cộng đồng suốt năm qua.

Year End Cook-fest cũng là dịp LifeGenius vinh danh những thành viên nổi bật, ghi nhận sự đồng hành và đóng góp tích cực của cộng đồng. Những phần quà giá trị cùng khoảnh khắc gặp gỡ, trò chuyện đã khép lại một năm bằng cảm giác ấm áp và trọn vẹn. Đúng tinh thần "sum vầy" mà LifeGenius và LG hướng đến.

Không khí rộn ràng tại Year End Cook-fest 2025, nơi các thành viên Life Genius sum vầy, trải nghiệm và cùng nhau khép lại một năm đầy kết nối

LifeGenius khép lại năm 2025 bằng những kết nối đã được hình thành, những trải nghiệm đã được sẻ chia và một cộng đồng ngày càng gắn bó hơn. Bước sang năm 2026, Life Genius tiếp tục được LG phát triển như một cộng đồng dành cho những người yêu mến thương hiệu nói riêng và những ai mong muốn lan tỏa các giá trị sống tích cực trong đời sống gia đình nói chung. Hãy cùng tham gia vào LifeGenius để không chỉ theo dõi một cộng đồng, mà còn để trở thành một phần của cộng đồng ấy: Nơi mỗi trải nghiệm đều mang lại giá trị và cảm hứng sống tích cực mỗi ngày.