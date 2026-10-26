Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, các phương thức và thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng ở địa bàn xã Nghĩa Dân, chiều ngày 23/10, Công an xã Nghĩa Dân phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh trật tự phát hiện và tuyên truyền giúp một công dân nhận diện hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản, kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng xấu chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Nghĩa Dân tuyên truyền giúp một công dân nhận diện hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản, kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng xấu chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo thông tin Công an xã nắm được, mấy ngày gần đây công dân Đ.V.N, địa chỉ: xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng đưa ra thông tin công dân có liên quan đến các hành vi buôn bán ma túy, rửa tiền, đồng thời yêu cầu chuyển số tiền 270 triệu đồng để phục vụ việc xác minh, giải quyết vụ việc và cho số tài khoản để chuyển tiền.

Do lo lắng trước những thông tin mà đối tượng đưa ra, ngày 23/10/2026 công dân Đ.V.N đã đến Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Xá rút toàn bộ 270.000.000đ (Hai trăm bảy mươi triệu đồng) là tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để gửi cho đối tượng.

Ngay sau khi nắm bắt được nội dung thông tin, Công an xã Nghĩa Dân đã phối hợp với Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Xá xác minh thông tin công dân rút tiền tại quỹ tín dụng là đúng. Công an xã tiến hành gặp gỡ công dân Đ.V.N để tuyên truyền, giải thích cho công dân hiểu rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Lực lượng Công an khẳng định các đối tượng thường giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan chức năng, đưa ra những thông tin mang tính đe dọa như liên quan đến các vụ án hình sự, ma túy, rửa tiền nhằm gây hoang mang, tạo áp lực tâm lý, từ đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, Công an xã hướng dẫn công dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP; không chuyển tiền theo yêu cầu của các cuộc gọi không rõ danh tính; không truy cập các đường link lạ và cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin, liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Nhờ được tuyên truyền, giải thích kịp thời, công dân Đ.V.N đã nhận thức được thủ đoạn lừa đảo của đối tượng, không thực hiện việc chuyển số tiền 270 triệu đồng và đã ngăn chặn kịp thời, tránh được nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an xã Nghĩa Dân khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, đặc biệt là những cuộc gọi thông báo liên quan đến các vụ án hình sự và yêu cầu chuyển tiền. Người dân cần ghi nhớ: Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để chứng minh vô tội, phục vụ điều tra hoặc xác minh thông tin qua điện thoại.

Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng, nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Công an xã Nghĩa Dân đề nghị mỗi người dân chủ động tìm hiểu, cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; đồng thời tích cực tuyên truyền đến người thân, gia đình và cộng đồng để nâng cao ý thức phòng ngừa, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên