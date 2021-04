Liên tục diễn biến vụ vợ Only C tố nhân viên nhà hàng lẩu nhục mạ tục tĩu gia đình: Trích xuất camera, lộ chi tiết khó tin

Sau biến căng liên quan đến việc nhân viên tại nhà hàng lẩu nổi tiếng H liên tục có hành động hạ nhục chồng con, Ngân Hà - bà xã Only C tiếp tục đăng status để chia sẻ quan điểm vì sao cô phải lên tiếng trên MXH. "Đối với nghệ sỹ, danh dự là tiền, hình ảnh là tiền. Sự sống còn của tập thể nhân viên công ty mình dựa vào danh dự của chồng mình. Do đó, mình phải bảo vệ danh dự đến cùng! AI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CON MÌNH, GIA ĐÌNH MÌNH? AI NUÔI 20 CON NGƯỜI TRONG CÔNG TY MÌNH?", Ngân Hà bày tỏ.

Bà xã Only C tiết lộ mình đã đến tận nhà hàng lẩu H, trao đổi trực tiếp với nhân viên kia. Nhưng sau khi tìm hiểu, cô phát hiện con mình không tiếp xúc với người này nên chuyện vô lễ là điều không thể xảy ra. Thậm chí, clip livestream do vợ Only C đăng tải cho thấy nhân viên còn cười cợt khi đối chứng. Đến đây, cô mới bức xúc không biết tại sao nhân viên này lại nhục mạ công khai gia đình mình rồi xin lỗi như chưa có gì. Hiện, vụ việc vẫn thu hút rất đông sự chú ý của dư luận, khán giả.

Vào sáng ngày 4/4, cô tiếp tục chia sẻ status trước những ồn ào, "gạch đá" mình đang phải gánh

Vợ chồng Only C đến ăn tại nhà hàng lẩu H và gặp sự cố với một nhân viên ở đây

Người này hết nhắn tin vào hộp tin nhắn của fanpage với giọng điệu tức giận, tục tĩu...

Rồi bình luận trực tiếp lên fanpage của nam nghệ sĩ. Vô tình, nhân viên của nhà hàng này bị bà xã Only C nhận diện ra

Tin nhắn do bà xã Only C chia sẻ cho thấy phía nhà hàng xác nhận nhân viên bên mình và gửi lời xin lỗi

Nguồn ảnh: Facebook nhân vật