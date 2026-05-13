Liên tiếp 2 cô gái bị sàm sỡ ở Tây Ninh: Nam thanh niên SN 1997 khai lý do gây phẫn nộ

Ngày 13/5, Công an xã Tân Tập (Tây Ninh) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng với Trần Văn D. (SN 1997, ngụ xã Tân Tập) về hành vi “sàm sỡ, quấy rối tình dục”.

Trước đó, khoảng 13h40 ngày 10/5, chị V.T.N.B. (SN 2008) và chị N.T.H.T. (SN 2005, cùng ngụ xã Tân Tập) đến Công an xã Tân Tập tố giác tội phạm do bị 1 nam thanh niên đi xe máy chạy sàm sỡ, quấy rối tình dục.

Trần Văn D. (SN 1997, ngụ xã Tân Tập) tại cơ quan công an

Chị B. cho biết, chị đang lái xe máy đi trên đường tỉnh 830 thuộc ấp Tân Đông (xã Tân Tập) thì bị nam thanh niên điều khiển xe máy chạy phía sau áp sát. Sau đó, nam thanh niên dùng tay đụng chạm vào vùng ngực của chị rồi bỏ chạy.

Còn chị T. cho biết, khi chi đi ở khu vực đường nội bộ Cảng Quốc tế Long An thuộc ấp Vĩnh Hòa (xã Tân Tập) thì nam thanh niên lái xe máy chạy phía sau tiến lên áp sát. Tiếp đó, nam thanh niên dùng tay đụng chạm vào vùng ngực của chị T. rồi tăng ga trốn thoát vào con lộ nhỏ vùng quê.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Trần Văn D. là người gây ra vụ việc nên mời về trụ sở. Tại đây, D.hừa nhận hành vi sàm sỡ phụ nữ nơi đường vắng trước đó như trình báo là có thật.

“Do trước đó đi nhậu về, trong người đã có sử dụng rượu bia nên thiếu kềm chế, ham muốn bộc phát cá nhân nên đã thực hiện hành vi sàm sỡ với 2 người phụ nữ”, D. thú nhận.