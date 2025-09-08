Lời chia tay nghẹn ngào của Liên Bỉnh Phát

Ngay phút mở màn, không khí chương trình chùng xuống khi Liên Bỉnh Phát xuất hiện trên xe lăn qua đoạn clip ngắn, chính thức nói lời chia tay vì chấn thương. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến đồng đội, chúc mọi người giữ vững sức khỏe để hoàn thành hành trình: “Tôi rất tiếc không thể đi cùng anh em. Hy vọng sẽ sớm gặp lại trong một ngày gần nhất” .

Sự vắng mặt của Quốc Thiên ngay sau đó càng khiến bầu không khí thêm nặng trĩu. Thế nhưng, khoảng trống nhanh chóng được lấp đầy khi Binz và Hưng Nguyễn bất ngờ xuất hiện. Nếu như Binz hài hước thú nhận “Em không có gì ngoài thể lực” , thì Hưng Nguyễn lập tức gây ấn tượng bởi sức bền và sự hăng hái, trở thành nguồn năng lượng mới cho cả đội hình.

Bom nổ, đạn bay – cú sốc đầu tiên trong ngày nhập ngũ

Lần đầu khoác lên mình bộ quân phục Cảnh sát cơ động, 12 nghệ sĩ nhanh chóng bị tước điện thoại, bịt mắt và áp giải đến một địa điểm bí mật. Vừa mở mắt, họ đã phải đối diện tình huống bất ngờ: bom giả nổ liên hoàn, súng vang trời, khói lửa bao trùm.

Lê Dương Bảo Lâm hoảng loạn ngồi thụp xuống, thú nhận “Bom nổ nhanh quá, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý” . Kiều Minh Tuấn bật khóc thét, Song Luân sốc nặng: “Khủng khiếp! Tôi tưởng mình đang đóng phim Hollywood” .

Cao trào lên đến đỉnh điểm khi một tiểu đội Cảnh sát cơ động xuất hiện, bao vây toàn bộ trận địa trong tiếng bước chân dồn dập. Binz bàng hoàng: “Tôi thấy đồng trống trơn, không có chỗ nấp, vậy mà đùng một cái, hơn 20 người xuất hiện như từ không khí bước ra” .

“Lò luyện thép” – nơi ý chí vượt lên trên giới hạn

Tại Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, dàn nghệ sĩ chính thức bước vào chương trình huấn luyện 16 chuyên đề khắc nghiệt: từ rèn thể lực, 15 động tác PT liên hoàn, vác nặng qua đầm lầy cho đến vượt rào thép gai và leo đồi cao.

Trong cơn mưa tầm tã, họ phải vác khúc gỗ nặng chạy qua bùn lầy, bò dưới hàng rào thép gai, đeo lốp dây thần vượt dốc cao. Từng bước đi nặng trĩu, đôi vai rệu rã, tiếng thở gấp hòa vào mưa lạnh.

Phan Mạnh Quỳnh ngỡ ngàng: “Gameshow gì mà mệt đến mức này. Thực tế ngoài sức tưởng tượng” . Tiến Luật nghiến chặt răng: “Tôi biết đây là trải nghiệm cả đời chỉ có một lần” . Ngô Kiến Huy bất chấp chấn thương: “Hầu như mọi lực đều dồn vào chân phải, nhưng ý chí buộc tôi phải vượt qua” .

Binz thừa nhận thử thách chạm tới giới hạn thể chất, nhưng “ý chí vẫn chưa gục ngã”. Hưng Nguyễn thì càng hăng máu: “Tiếng súng càng to, tôi càng quyết tâm hơn” . Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm vẫn chưa hết hoảng loạn: “Thật đến mức tôi tưởng mình có thể chết” .

“Lò luyện thép” không chỉ là một tập thi đặc biệt, mà còn là ẩn dụ sinh động về hành trình tôi luyện gian khổ của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Thành lập từ năm 1974, trải qua hàng loạt chiến công – từ chuyên án Z501, triệt phá băng nhóm Năm Cam cho đến bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ Đại hội – lực lượng đã nhiều lần khẳng định vai trò “lá chắn thép” giữ gìn bình yên đất nước.

Năm 2008, Lực lượng Cảnh sát cơ động là đơn vị cấp cục đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân . Ngày nay, với 33 đơn vị trải rộng trên cả ba miền, họ vẫn lặng lẽ rèn luyện, hy sinh để hoàn thành sứ mệnh cao cả.

Chiến Sĩ Quả Cảm đã mang đến cho khán giả cái nhìn gần gũi và chân thực hơn về hành trình đó – nơi từng giọt mồ hôi, từng vết trầy xước đều trở thành minh chứng cho bản lĩnh và lý tưởng phụng sự nhân dân.