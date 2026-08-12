Lịch nhập học năm 2026 của gần 100 trường đại học trên cả nước

Hàng loạt trường đại học trên cả nước đã công bố lịch nhập học dành cho tân sinh viên năm 2026, trong đó có trường bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 11/8. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý thời hạn xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8, đồng thời theo dõi lịch riêng của trường để hoàn tất các thủ tục tiếp theo.

Thời gian nhập học năm học 2026-2027 đã được nhiều trường đại học lần lượt công bố sau khi hoàn tất công tác xét tuyển và thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển. Tùy từng trường, tân sinh viên có thể phải thực hiện nhập học trực tuyến trước, sau đó mới đến trường làm thủ tục trực tiếp.

Một trong những mốc quan trọng nhất mà tất cả thí sinh trúng tuyển cần ghi nhớ là 17h ngày 21/8/2026. Đây là thời hạn cuối để thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không thực hiện xác nhận trong thời gian quy định sẽ được xem như từ chối nhập học.

Mốc quan trọng mà tất cả thí sinh trúng tuyển cần ghi nhớ là 17h ngày 21/8/2026

Sau khi hoàn tất bước xác nhận trên hệ thống của Bộ, thí sinh cần tiếp tục theo dõi thông báo của trường đại học đã trúng tuyển. Nhiều trường yêu cầu tân sinh viên thực hiện thêm các thủ tục trên cổng thông tin riêng, như khai hồ sơ sinh viên, cập nhật thông tin cá nhân, nộp bản scan giấy tờ, đăng ký ký túc xá, bảo hiểm hoặc hoàn thành các khoản tài chính theo hướng dẫn.

Thí sinh cũng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để phục vụ việc nhập học trực tiếp. Các loại giấy tờ cần nộp có thể khác nhau giữa các trường, vì vậy tân sinh viên nên kiểm tra kỹ thông báo nhập học chính thức của trường thay vì chỉ dựa vào thông tin chung.

Bên cạnh thời gian, học phí cũng là vấn đề tân sinh viên cần chủ động chuẩn bị. Một số trường yêu cầu hoàn thành học phí hoặc các khoản phí liên quan trong thời gian nhập học, trong khi một số trường có thể cho phép sinh viên thực hiện theo từng đợt. Thí sinh nên đọc kỹ thông báo để tránh trường hợp đã xác nhận nhập học nhưng chậm hoàn tất các thủ tục tiếp theo.

Dưới đây là lịch nhập học năm 2026 của gần 100 trường đại học trên cả nước để thí sinh thuận tiện theo dõi và chủ động chuẩn bị hồ sơ, tài chính cũng như các thủ tục cần thiết.

TT Tên trường Thời gian nhập học tại trường 1 Đại học Đông Á (UDA) - Xem chi tiết 22 - 23/08/2026 (trực tiếp) 2 Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) - Xem chi tiết Từ ngày 13/8 đến 21/8 (trực tiếp) 3 Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) - Xem chi tiết Từ ngày 14/8 đến 17 giờ 00 ngày 21/8/2026 (trực tuyến); từ ngày 16/8 đến ngày 21/8/2026 (trực tiếp) 4 Đại học Công thương TPHCM (HUIT) - Xem chi tiết Từ ngày 12/8/2026 đến ngày 21/8/2026 (trực tiếp) 5 Đại học Bách khoa TPHCM (HCMUT) Từ ngày 16/8 - 21/8 (trực tiếp) 6 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (DUT) Từ ngày 17/8 - 19/8 (trực tuyến) 7 Đại học Điện lực (EPU) Từ ngày 17/8 - 23/8 (trực tuyến) 8 Đại học Đồng Tháp (DTU) Từ ngày 14/8 - 17/8 (trực tuyến); từ ngày 18/8 - 21/8 (trực tiếp) 9 Đại học Kinh tế Tài chính - Xem chi tiết Trước ngày 21/8 10 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) - Xem chi tiết Từ ngày 13/8/2026 đến 05/9/2026 (trực tiếp) 11 Đại học FPT Từ 8h ngày 10/8 (trực tuyến) 12 Đại học Kinh tế ĐHQGHN Sáng 25/08/2026: Kinh tế quốc tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh; chiều 25/08/2026: Kinh tế, Kế toán, Kinh tế phát triển 13 Đại học Công nghệ giao thông vận tải 14/8 đến ngày 22/8/2026 (trực tiếp) 14 Đại học Công nghiệp TPHCM 12/8 - 21/8 (trực tiếp và trực tuyến) 15 Đại học Kinh tế Quốc dân 15/8 - 23/8 (trực tuyến) 16 Học viện Ngân hàng 15/8-17/8 (trực tiếp, trực tuyến thực hiện trước 15/8) 17 Đại học Ngoại thương 11/8 - 28/8 (trực tiếp và trực tuyến) 18 Đại học Thương mại 13/8 - 16/9 (trực tiếp và trực tuyến) 19 Đại học Tiền Giang 14/8 - 21/8 (trực tiếp) 20 Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 08h00 – 11h00 ngày 18/8/2026 (trực tiếp) 21 Đại học Việt Nhật ĐHQGHN Đợt chính thức: trực tuyến 13/8 - 18/8; trực tiếp 19/8 - 20/8. Đợt bổ sung: trực tuyến trước 5/9; trực tiếp 24/8 - 7/9 22 Đại học Hà Nội Sáng 8h00–11h30, chiều 14h00–17h00 ngày 22/8/2026 và 23/8/2026 23 Trường Quốc tế ĐHQGHN Trực tuyến: 11/8 - trước 17h00 ngày 15/8; trực tiếp: 16/8 24 Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật ĐHQGHN 07h30 - 16h30 ngày 20/8 tại cơ sở Hòa Lạc; 07h30 - 16h30 ngày 21/8 tại cơ sở Xuân Thủy 25 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh - ĐHĐN Trực tuyến: 14/8 - 17h30 ngày 21/8; trực tiếp: 21/8 26 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 19/8 - 22/8 (trực tiếp) 27 Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHCM 17/8/2026 - 21/8/2026 (trực tiếp) 28 ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn Trực tuyến: 17/8 - 30/8; trực tiếp: 07h30 ngày 3/9 29 ĐH Văn Lang 13/8 - 21/8 (trực tuyến) 30 Đại học Sư phạm - ĐH Huế Xác nhận tại trường: 14 - 17/8; xác nhận trên cổng Bộ: trước 21/8; nhập học trực tiếp: 20 - 22/8 31 Học viện Phụ nữ 15 - 17/8 32 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQGHCM Từ 13/8: nhập thông tin và đóng học phí trực tuyến; 17/8 - 21/8: nhập học trực tiếp 33 Đại học Kinh tế luật - ĐHQGHCM 12-16/8: xác nhận và nhập học trực tuyến; từ 07/9: nộp hồ sơ giấy trực tiếp 34 Đại học Kiến trúc TP.HCM 24 - 26/8 (trực tiếp) 35 Đại học Intracom 11 - 28 (trực tiếp) 36 Đại học Đại Nam 15 - 17 (trực tiếp) 37 Đại học Thủ đô Hà Nội 14/8 - 22/8 38 Học viện Chính sách và Phát triển 14/8 - 17h00 ngày 22/8 (trực tuyến) 39 Đại học Mở Hà Nội 12/8 - 17h00 ngày 21/8 (trực tuyến) 40 ĐH Hàng hải Việt Nam Trực tuyến: 15/8 - 17h00 ngày 21/8; trực tiếp: 18/8 - 17h00 ngày 21/8 41 Đại học Vinh Trực tuyến: 07h00 ngày 14/8 - trước 17h00 ngày 21/8; trực tiếp: 18/8 - 22/8 42 Đại học Công nghiệp Hà Nội 14/8 - 23/8 (trực tuyến); từ 24/8 (trực tiếp) 43 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định Trực tuyến: 17/8 - 2/9; trực tiếp: 3/9 - 6/9 44 Đại học Dược Hà Nội 03-04/9/2026 (trực tiếp) 45 Đại học Giao thông vận tải Online: 11/8 - 18/8; trực tiếp: 7h30 ngày 20/8 đến 17h00 ngày 21/9/2026 46 Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam 14/9 - 15/9 (trực tiếp) 47 Đại học Y tế công cộng Trực tuyến trước 23/8/2026; trực tiếp 08h00 - 17h00 ngày 23-24/8/2026 48 Đại học Thủ Dầu Một Thanh toán học phí: 14/8 - 17h00 ngày 21/8; nhập học trực tiếp: 16/8 - 21/8 49 Đại học Cần Thơ 14/8 - 22/8 (trực tiếp) 50 Học viện Khoa học quân sự 07h00 - 11h30 ngày 06/9/2026 51 Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM 13/8/2026 - trước 17h00 ngày 21/8/2026 (trực tuyến) 52 Học viện Hậu Cần 07h00 - 16h00 ngày 03/9/2026 53 Đại học Kinh tế TPHCM Trực tuyến: 09h00 ngày 14/8/2026 - 17h00 ngày 21/8/2026 54 Đại học Bách khoa Đà Nẵng Trực tuyến: 17/8 - 19/8; trực tiếp: 25/8 - 27/8 55 Đại học Nha Trang Trực tuyến: 12/8 - 23/8; trực tiếp: 17/8 - 19/8 56 Học viện Chính sách và phát triển Trực tuyến: 14/8/2026 - 17h00 ngày 22/8/2026 57 Đại học Hàng Hải Việt Nam Trực tuyến: 15/8/2026 - 17h00 ngày 21/8/2026; trực tiếp: 18/8/2026 - 17h00 ngày 21/8/2026 58 Đại học Mở Hà Nội Trực tuyến: 12/8/2026 - trước 17h00 ngày 21/8/2026 59 Đại học Vinh Trực tuyến: 07h00 ngày 14/8/2026 - trước 17h00 ngày 21/8/2026; trực tiếp: 18/8 - 22/8 60 Học viện Hành chính và quản trị công Trực tuyến: 20/8 - 23/8; trực tiếp: 25/8 - 26/8 61 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Trực tuyến + trực tiếp: 14/8 - 22/8/2026 62 Đại học Mở TPHCM Trực tuyến: 14/8/2026 - 17h00 ngày 24/8/2026 63 Đại học Nông lâm TPHCM Trực tiếp: 13/8 - 23/8 64 Đại học Khánh Hòa 24 - 25/8 (trực tiếp) 65 Đại học Nguyễn Tất Thành Từ 11/8: trực tiếp (sau khi xác nhận nhập học) 66 Đại học Ngoại ngữ tin học TPHCM 12-14/08: dự kiến làm thủ tục nhập học 67 Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên Trực tuyến: 13/8 - 18/8; trực tiếp: 4/9 - 6/9 68 Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế 16/8 (trực tiếp) 69 Đại học Luật - ĐH Huế Trực tuyến hoặc trực tiếp: 16/8 70 Đại học Nông lâm TPHCM tại Ninh Thuận Nhập học trực tuyến và đóng học phí: 13/8 - 21/8/2026 71 Đại học Đồng Tháp Trực tuyến: 14/8 - 17/8; trực tiếp: 18/8 - 21/8 72 Đại học Hạ Long 07h30 - 17h00 ngày 22/8 (trực tiếp) 73 Đại học Phạm Văn Đồng Trực tiếp: trước 11h ngày 22/8/2026 74 Đại học Hoa Lư 20 - 21/8 (trực tiếp) 75 Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội Trực tuyến: 12h ngày 12/8 - 23h ngày 18/8/2026; trực tiếp: 18 - 19/8/2026 76 Đại học Sao Đỏ 07h00 - 17h00 ngày 16/8/2026 (trực tiếp) 77 Đại học Thủy lợi cơ sở TPHCM Trực tuyến: 8h ngày 21/8 - 17h ngày 22/8/2026; trực tiếp: 8h ngày 24/8 - 16h ngày 26/8/2026 78 Đại học Đà Lạt 18/8 - 21/8 (trực tiếp) 79 Đại học Buôn Ma Thuột 13/8/2026 - 17h00 ngày 23/8/2026 (trực tiếp) 80 Đại học FPT Trực tuyến: 10/8 - 21/8/2026 81 Đại học Phan Thiết Trực tuyến: trước 17h00 ngày 21/8/2026 82 Đại học Phú Xuân 14/8 - 18/8/2026 (trực tiếp) 83 Đại học Phương Đông Trực tuyến: từ ngày 13/8/2026 84 Đại học Quang Trung Trực tiếp: 22/8/2026 - 23/8/2026 85 Đại học Quốc tế Hồng Bàng Trực tiếp: 06h30 - 17h00, từ 12/8 đến hết 21/8/2026 86 Đại học Quốc tế miền Đông Trực tuyến: trước 17h00 ngày 21/8/2026 87 Đại học Quốc tế Sài Gòn Từ ngày 12/8/2026 (trực tiếp) 88 Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 12/08/2026 (xác nhận nhập học và nhập học qua Email và Zalo) 89 Đại học Kiên Giang 13/8/2026 - 17h00 ngày 24/8/2026 (trực tiếp) 90 Đại học Tân Tạo Đến 21/8 (trực tiếp) 91 Đại học Trưng Vương Từ 7h30 ngày 15/08/2026 (trực tiếp) 92 Đại học Thành Đô Đợt 1: 18/08/2026; Đợt 2: 25/08/2026; Đợt 3: 08/09/2026 (trực tiếp) 93 Đại học Thái Bình Dương Đến 17h00 ngày 28/8/2026 (trực tiếp) 94 Đại học Văn Hiến 18 - 21/8 (trực tiếp) 95 Đại học Văn Lang 13/8/2026 - 21/8/2026 (khai báo thông tin trực tuyến trước khi nhập học trực tiếp) 96 Đại học Công nghiệp và thương mại Hà Nội Trực tuyến: 14/8 - 22/8/2026; trực tiếp: 03-04/9/2026 97 Học viện Bưu chính Viễn thông Trực tuyến: 13 - 21/8; trực tiếp: 22 - 24/8 98 Trường Sĩ quan lục quân 2 5/9 (trực tiếp) 99 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 14/8 - 21/8 (trực tuyến)

Trong giai đoạn này, thí sinh cần lưu ý rằng xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT và làm thủ tục nhập học tại trường là hai bước khác nhau. Việc xác nhận trên hệ thống chung là điều kiện quan trọng để chính thức xác nhận lựa chọn trường, nhưng sau đó thí sinh vẫn phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu nhập học mà trường đại học đưa ra.

Vì lịch nhập học của mỗi trường có thể khác nhau, tân sinh viên nên thường xuyên kiểm tra website, cổng thông tin tuyển sinh và các kênh thông báo chính thức của trường. Đặc biệt, cần lưu ý thời hạn khai hồ sơ trực tuyến, thời gian nộp giấy tờ, thời gian nhập học trực tiếp và các mốc đóng học phí để không bỏ lỡ quyền lợi sau khi trúng tuyển.