TOÀN CẢNH điểm chuẩn đại học 2026: Kinh tế vẫn nóng nhưng STEM mới là spotlight - Bức tranh ngành nghề thay đổi thật rồi!

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang dần đi đến chặng cuối khi hàng loạt trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn. Bức tranh năm nay cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm ngành: Kinh tế tiếp tục duy trì sức cạnh tranh tại những trường tốp đầu, trong khi các ngành thuộc nhóm STEM, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bán dẫn, tự động hóa, đang nổi lên mạnh mẽ. Ở nhóm Ngoại ngữ, các ngành sư phạm ngoại ngữ tiếp tục có điểm đầu vào cao; còn Y khoa và một số ngành sức khỏe vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu.

Đáng chú ý, năm nay điểm chuẩn xuất hiện trên nhiều thang điểm khác nhau. Có trường sử dụng thang 30, có trường dùng thang 40 hoặc 100, vì vậy các mức điểm không thể so sánh trực tiếp nếu chưa đặt trong đúng phương thức và cách quy đổi của từng trường.

Khối Kinh tế: Ngoại thương áp sát 30 điểm, NEU tiếp tục giữ mặt bằng cao

Kinh tế vẫn là một trong những nhóm ngành được thí sinh quan tâm nhất trong mùa tuyển sinh 2026, đặc biệt tại các trường có mức độ cạnh tranh cao như Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tại Trường Đại học Ngoại thương, điểm chuẩn năm 2026 dao động từ 25 đến 29,7 điểm. Mức cao nhất thuộc về chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại với 29,7 điểm. Một số chương trình khác cũng có mức điểm rất cao, trong đó chương trình tiên tiến Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh ở mức 29,5 điểm.

Mức 29,7 điểm khiến Ngoại thương tiếp tục nằm trong nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất cả nước nếu xét theo thang 30 và phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn từ 23,48 đến 28,84 điểm. Ngành Kiểm toán dẫn đầu với 28,84 điểm. Một loạt ngành khác cũng vượt mốc 28 điểm như Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Điểm chuẩn cao ở những ngành này cho thấy sức hút của các lĩnh vực kết hợp giữa kinh tế với công nghệ, dữ liệu và chuỗi cung ứng đang ngày càng rõ nét. Thay vì chỉ tập trung vào các ngành kinh tế truyền thống, thí sinh có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến những chương trình gắn với thương mại điện tử, phân tích dữ liệu, logistics và hệ thống thông tin.

Tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn dao động từ 24,2 đến 25,17 điểm. Kinh tế quốc tế dẫn đầu với 25,17 điểm, tiếp đến là Kế toán 24,54 điểm, Kinh tế 24,44 điểm và Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh cùng ở mức 24,4 điểm.

Nhìn tổng thể, khối Kinh tế năm nay không tăng đồng loạt ở mọi trường, nhưng tại các cơ sở đào tạo tốp đầu, những ngành gắn với kinh doanh quốc tế, kiểm toán, logistics, thương mại điện tử và dữ liệu vẫn giữ vị trí rất cao.

STEM - Công nghệ: AI, khoa học dữ liệu và bán dẫn trở thành tâm điểm

Nếu Kinh tế vẫn duy trì vị thế quen thuộc thì STEM là nhóm tạo ra nhiều mức điểm gây chú ý nhất trong mùa tuyển sinh 2026. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn của 68 chương trình đào tạo dao động từ 20,06 đến 29,54 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức cao nhất thuộc về chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với 29,54 điểm.

Không chỉ AI và dữ liệu, nhiều ngành kỹ thuật khác cũng có mức điểm rất cao. Điều này cho thấy sức hút của nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ đang được mở rộng, thay vì chỉ tập trung vào Công nghệ thông tin như những năm trước.

Một điểm đáng chú ý khác là tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn dao động từ 22 đến 27,78 điểm. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 27,78 điểm, trong khi Công nghệ thông tin ở mức 25 điểm. Nhà trường cho biết điểm chuẩn năm nay nhìn chung giảm so với năm trước.

Như vậy, ngay trong nhóm công nghệ cũng xuất hiện sự dịch chuyển đáng chú ý: những lĩnh vực như tự động hóa, điều khiển, vi điện tử và các công nghệ nền tảng đang cạnh tranh mạnh với Công nghệ thông tin truyền thống.

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn năm 2026 dao động từ 76 đến 100 điểm theo thang điểm xét tuyển tổng hợp, tương đương 22,8 đến 30 điểm khi quy đổi về thang 30. Đáng chú ý, ngành Trí tuệ nhân tạo đạt 100 điểm, mức cao nhất của trường. Các nhóm ngành có điểm trúng tuyển cao còn có Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, An toàn thông tin và Khoa học máy tính.

Tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, Kỹ thuật bán dẫn có điểm chuẩn 85,80/100 theo phương thức tương ứng, tiếp theo là Khoa học máy tính 85,45, Kỹ thuật máy tính 84,98 và Khoa học dữ liệu 84,97.

Những con số này cho thấy một xu hướng khá rõ của mùa tuyển sinh 2026: STEM không còn đồng nghĩa đơn thuần với Công nghệ thông tin. AI, dữ liệu, bán dẫn, vi mạch, tự động hóa, kỹ thuật máy tính và các lĩnh vực công nghệ chuyên sâu đang trở thành những lựa chọn ngày càng hấp dẫn đối với thí sinh.

Ngoại ngữ: Sư phạm tiếng Anh, tiếng Trung tiếp tục ở nhóm điểm cao

Nhóm ngành Ngoại ngữ năm nay có sự phân hóa khá rõ giữa các trường và giữa đào tạo ngôn ngữ với đào tạo sư phạm ngoại ngữ.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn dao động từ 21,05 đến 28,12 điểm. Sư phạm tiếng Anh dẫn đầu với 28,12 điểm, tiếp đến là Sư phạm tiếng Trung với 28,11 điểm. Sư phạm tiếng Hàn Quốc đạt 27,6 điểm, Sư phạm tiếng Nhật 27,1 điểm và Sư phạm tiếng Đức 26,1 điểm.

Ở nhóm ngôn ngữ, Ngôn ngữ Anh đạt 25,92 điểm, Ngôn ngữ Trung Quốc 25,65 điểm và Ngôn ngữ Hàn Quốc 24,3 điểm. Mức thấp nhất thuộc về Ngôn ngữ Ả Rập với 21,05 điểm.

So với năm 2025, điểm chuẩn hai ngành dẫn đầu của ULIS đã giảm đáng kể. Năm ngoái, Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung đều lấy 30 điểm. Tuy nhiên, việc hai ngành này vẫn đứng đầu bảng điểm của trường cho thấy sức hút của đào tạo giáo viên ngoại ngữ vẫn rất lớn.

Trong khi đó, Trường Đại học Hà Nội tạo ra một mặt bằng điểm đặc biệt bởi trường sử dụng thang điểm 40. Ngành Ngôn ngữ Anh dẫn đầu với 34,45 điểm, tiếp đến là Ngôn ngữ Trung Quốc với 34,2 điểm. Các chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc tiên tiến đạt 33,15 điểm, Ngôn ngữ Anh tiên tiến 32,84 điểm và Ngôn ngữ Hàn Quốc 32,14 điểm.

Ngoài các ngành ngôn ngữ, một số ngành đào tạo liên quan đến quốc tế và truyền thông tại Đại học Hà Nội cũng có mức điểm cao. Quan hệ quốc tế đạt 30,33 điểm, Truyền thông đa phương tiện 29,6 điểm và Marketing 29,13 điểm trên thang 40.

Do cách tính điểm của Đại học Hà Nội có sự thay đổi và sử dụng thang 40, những mức điểm như 34,45 không thể đặt cạnh 28,12 của ULIS để kết luận trường nào có điểm chuẩn cao hơn. Đây là điểm thí sinh cần đặc biệt lưu ý khi so sánh.

Sức khỏe: Y khoa vẫn giữ vị trí đầu bảng

Nhóm ngành Sức khỏe tiếp tục duy trì mặt bằng điểm cao trong mùa tuyển sinh năm nay, đặc biệt ở Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Sáng 11/8, Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó mức cao nhất là 28,5 điểm. Đây tiếp tục là một trong những mức điểm cao nhất cả nước đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn cao nhất thuộc về Y khoa với 27,43 điểm. Răng - Hàm - Mặt cũng nằm trong nhóm dẫn đầu với 27,19 điểm.

Nhìn vào mặt bằng chung, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt vẫn giữ khoảng cách tương đối rõ với nhiều ngành sức khỏe khác. Đây là đặc điểm đã duy trì trong nhiều mùa tuyển sinh và tiếp tục được thể hiện trong năm 2026.

Điểm đáng chú ý là nhóm sức khỏe không chỉ có Y khoa. Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh và các ngành đào tạo sức khỏe khác có mặt bằng điểm thấp hơn đáng kể, tạo ra khoảng điểm khá rộng trong cùng một nhóm ngành.

Sư phạm: nhiều ngành tiếp tục giữ vị trí cao

Sư phạm cũng là nhóm ngành đáng chú ý trong mùa tuyển sinh 2026. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, các ngành đào tạo giáo viên tiếp tục có mức điểm cao. Sư phạm tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ đạt 28,12 điểm; Sư phạm Toán học của Trường Đại học Giáo dục đạt 27,55 điểm.

Điểm chuẩn cao của nhóm sư phạm không chỉ xuất hiện ở ngoại ngữ mà còn ở những ngành đào tạo giáo viên các môn cơ bản. Điều này cho thấy nhóm ngành này tiếp tục có sức cạnh tranh đáng kể tại những cơ sở đào tạo sư phạm lớn.

Một số trường vẫn đang tiếp tục công bố điểm chuẩn trong những ngày cuối của đợt tuyển sinh. Vì vậy, bức tranh về nhóm Sư phạm sẽ còn được bổ sung khi các trường lớn hoàn tất công bố.

Luật, xã hội - nhân văn: mặt bằng điểm phân hóa mạnh

Khác với Kinh tế, STEM hay Y khoa, nhóm Luật và các ngành xã hội - nhân văn có sự phân hóa rõ hơn giữa từng trường và chương trình.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn Trường Đại học Luật dao động khoảng 24,5-24,83 điểm. Trong khi đó, một số chương trình thuộc các trường khác có mức điểm thấp hơn đáng kể.

Sự phân hóa này cho thấy sức hút của ngành học không còn phụ thuộc đơn thuần vào tên nhóm ngành. Cùng thuộc khối xã hội, nhưng những chương trình gắn với luật, truyền thông, quan hệ quốc tế, kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên ngành vẫn có thể có mức cạnh tranh rất khác nhau.

Đây cũng là nhóm mà thí sinh cần xem kỹ điểm chuẩn theo từng chương trình thay vì chỉ nhìn vào điểm chuẩn chung của trường.

Báo chí: điểm chuẩn giảm so với những năm trước, nhưng các ngành truyền thông vẫn giữ sức hút

Ở nhóm Báo chí - Truyền thông, điểm chuẩn năm 2026 có xu hướng hạ nhiệt so với giai đoạn trước, trong bối cảnh mặt bằng điểm của nhiều ngành thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn cùng giảm. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, điểm chuẩn theo thang 30 dao động từ 22,76 đến 27,23 điểm; trong đó Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng cùng dẫn đầu với 27,23 điểm.

Đáng chú ý, các ngành gắn trực tiếp với báo chí - truyền thông vẫn nằm trong nhóm có điểm cao của Học viện. Theo thông tin tuyển sinh chính thức, Học viện đào tạo nhiều lĩnh vực liên quan đến báo chí, truyền thông, lý luận chính trị và khoa học xã hội - nhân văn, với các chương trình được định hướng gắn với cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực báo chí và truyền thông.

Xu hướng này cho thấy Báo chí vẫn là lựa chọn được quan tâm, nhưng cuộc cạnh tranh đang có sự dịch chuyển: thay vì chỉ tập trung vào ngành Báo chí truyền thống, thí sinh ngày càng chú ý tới Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng và các ngành kết hợp giữa truyền thông với công nghệ. Việc điểm chuẩn nhóm ngành xã hội - nhân văn giảm trong năm nay cũng khiến mặt bằng điểm của lĩnh vực Báo chí có sự điều chỉnh đáng kể.

Một mùa tuyển sinh cho thấy sự dịch chuyển rõ về ngành nghề

Nếu nhìn toàn bộ bức tranh điểm chuẩn năm 2026, có thể nhận thấy một số xu hướng nổi bật.

Thứ nhất, AI và các ngành STEM đang thực sự trở thành tâm điểm. Những mức điểm như 29,54 tại Bách khoa Hà Nội hay 100/100 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin cho thấy nhóm ngành công nghệ cao đang thu hút một lượng lớn thí sinh có năng lực học tập tốt.

Thứ hai, Kinh tế vẫn giữ sức hút rất lớn, đặc biệt tại các trường tốp đầu. Ngoại thương có chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại lấy 29,7 điểm, trong khi NEU có nhiều ngành trên 28 điểm.

Thứ ba, Ngoại ngữ không còn chỉ là lựa chọn của nhóm ngành ngôn ngữ. Những ngành như Quan hệ quốc tế, Truyền thông đa phương tiện, Marketing hay các chương trình kinh doanh sử dụng ngoại ngữ cũng có mức điểm cao tại một số trường. Trường Đại học Hà Nội là một ví dụ rõ nét khi các ngành Ngôn ngữ, Quan hệ quốc tế, Truyền thông và Marketing cùng nằm trong nhóm có điểm cao.

Thứ tư, Y khoa và Sư phạm vẫn là những nhóm ngành có tính cạnh tranh cao, đặc biệt ở các trường đào tạo hàng đầu. Y khoa của Đại học Y Hà Nội đạt 28,5 điểm, trong khi nhiều ngành sư phạm tại các trường lớn cũng vượt 27 điểm.

Điểm chuẩn 2026 không thể chỉ nhìn bằng một con số

Một trong những điểm quan trọng nhất khi đọc điểm chuẩn năm nay là phải xác định rõ phương thức xét tuyển và thang điểm.

Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT trên thang 30, đồng thời có các mức tương đương theo phương thức xét tuyển khác. UIT sử dụng thang điểm xét tuyển tổng hợp 100 điểm; Đại học Hà Nội sử dụng thang 40 ở nhiều ngành.

Vì vậy, việc nói một ngành lấy 100 điểm còn ngành khác lấy 29 điểm không có nghĩa ngành 100 điểm khó vào hơn ngành 29 điểm. Muốn so sánh, cần đưa các mức điểm về cùng một hệ quy chiếu hoặc xem đúng phương thức xét tuyển mà nhà trường công bố.

Đây cũng là lý do khi thí sinh tra cứu kết quả, cần kiểm tra đầy đủ tên trường, tên ngành, phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, tiêu chí phụ và các điều kiện đi kèm thay vì chỉ nhìn vào một con số.

Thời hạn cuối: các trường phải hoàn tất công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 13/8

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8. Các trường có thể công bố sớm hơn sau khi hoàn tất quá trình xét tuyển và lọc ảo.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT theo đúng thời hạn. Theo kế hoạch được công bố, hạn xác nhận nhập học đợt 1 là trước 17h ngày 21/8/2026.

Như vậy, mùa điểm chuẩn đại học 2026 đang cho thấy một bức tranh khá rõ: Kinh tế vẫn “nóng”, nhưng STEM và công nghệ đang nổi lên mạnh mẽ; AI, dữ liệu và bán dẫn trở thành những lĩnh vực có sức hút đặc biệt; trong khi Y khoa, Ngoại ngữ và Sư phạm tiếp tục duy trì vị trí cao tại các trường đầu ngành.

Tuy nhiên, đây vẫn là bức tranh được cập nhật theo tiến độ công bố của các trường. Khi toàn bộ cơ sở đào tạo hoàn tất công bố trước thời hạn 13/8, mặt bằng điểm chuẩn năm 2026 mới có thể được nhìn nhận đầy đủ nhất.

Tổng hợp