Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 65 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng
65 trường đại học trên cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, nhiều trường bố trí cho sinh viên nghỉ trọn 1 tháng.
Bộ Nội vụ ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2026, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện.
Năm 2026, Tết Dương lịch (ngày 1/1) vào thứ Năm. Do đó, giáo viên và học sinh các cấp sẽ nghỉ 1 ngày vào thứ Năm (1/1/2026) và đi học bình thường trở lại vào thứ Sáu (2/1/2026). Theo Bộ Luật Lao động, giáo viên vẫn được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ.
Một số địa phương có thể xem xét cho học sinh nghỉ thêm ngày 2/1 để nối dài kỳ nghỉ cuối tuần thành 4 ngày, nhưng điều này không bắt buộc và phải có thông báo riêng từ Sở GD&ĐT.
Nhiều trường đại học trên toàn quốc dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 cho sinh viên, cán bộ, giảng viên. Trong đó, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho học sinh nghỉ nhiều nhất đến 30 ngày. Hai trường cho học sinh nghỉ 28 ngày là trường Đại học Công thương TP.HCM và trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Đa phần các trường còn lại cho học sinh nghỉ 14 ngày.
Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của các trường cụ thể như sau:
|STT
|Trường
|Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026
|Số ngày nghỉ
|1
|Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|1/2-1/3/2026
|30 ngày
|2
|Đại học Công thương TP.HCM
|9/2-8/3/2026
|28 ngày
|3
|Đại học Nông lâm TP.HCM
|2/2-1/3/2026
|28 ngày
|4
|Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|5
|Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|6
|Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|7
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|8
|Đại học Kiến trúc TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|9
|Học viện Hàng không Việt Nam
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|10
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|11
|Đại học Đại Nam
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|12
|Đại học CMC
|11/2-24/2/2026
|14 ngày
|13
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|14
|Đại học Hùng Vương
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|15
|Đại học Tài chính - Marketing
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|16
|Đại học Nha Trang
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|17
|Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|18
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|19
|Đại học Kinh tế Quốc Dân
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|20
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|21
|Đại học Y Dược TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|22
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|23
|Đại học Quy Nhơn
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|24
|Đại học Xây dựng Hà Nội
|16/2-1/3/2026
|14 ngày
|25
|Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|26
|Đại học Duy Tân
|9/2-25/2/2026
|17 ngày
|27
|Đại học Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|28
|Đại học Mỏ - Địa chất
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|29
|Đại học Mở Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|30
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|31
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|32
|Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|33
|Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|35
|Đại học Thủy lợi
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|36
|Đại học Quốc tế Sài Gòn
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|37
|Đại học Sài Gòn
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|38
|Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|39
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|40
|Đại học Thăng Long
|12/2-25/2/2026
|14 ngày
|41
|Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|42
|Đại học Tôn Đức Thắng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|43
|Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|16/2-28/2/2026
|13 ngày
|44
|Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|45
|Đại học Văn Lang
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|46
|Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|47
|Đại học Đồng Nai
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|48
|Đại học Đà Nẵng
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|50
|Đại học Thương Mại
|10/2-23/2/2026
|14 ngày
|51
|ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐH Quốc gia Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|52
|ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội
|9/2-24/2/2026
|16 ngày
|53
|Trường ĐH Lâm nghiệp
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|54
|Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|55
|Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|56
|Trường Đại học Gia Định
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|57
|Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
|2/2-1/3/2026
|28 ngày
|58
|Trường Đại học Công Thương TP.HCM
|9/2-8/3/2026
|28 ngày
|59
|Đại học Kinh tế TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|61
|Đại học Mở TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|62
|Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|63
|Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2 - TP.HCM)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|64
|Đại học Hoa Sen
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|65
|Đại học Tài nguyên môi trường
|9/2-27/2/2026
|19 ngày