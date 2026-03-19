Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức

Dù mới đang ở giai đoạn giữa tháng 3 - thời điểm các sĩ tử lớp 12 đang dồn sức cho những bài kiểm tra học kỳ và ôn tập nước rút, nhưng những thông tin về "hậu kỳ thi" đã bắt đầu được quan tâm sát sao. Việc nắm rõ mốc thời gian công bố điểm không chỉ giúp học sinh, phụ huynh giải tỏa áp lực chờ đợi mà còn là căn cứ quan trọng để chuẩn bị cho các bước xét tuyển đại học, cao đẳng ngay sau đó.

Theo kế hoạch dự kiến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6. Ngay sau khi các hội đồng thi hoàn tất công tác chấm kiểm tra và đối soát dữ liệu, kết quả sẽ được công bố rộng rãi. Đây là dấu mốc quan trọng nhất, quyết định thành quả của 12 năm đèn sách của các bạn học sinh.

Dự kiến, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố đồng loạt trên phạm vi cả nước vào 8h00 sáng ngày 1/7/2026.

Mốc thời gian này được tính toán kỹ lưỡng để các địa phương có đủ thời gian chấm bài thi tự luận (Ngữ văn) hai vòng độc lập và chấm bài thi trắc nghiệm bằng máy. Việc công bố điểm vào đầu tháng 7 cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xét công nhận tốt nghiệp và chuẩn bị cho đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học kéo dài suốt tháng 7.

Để đảm bảo tính chính xác và tránh tình trạng nghẽn mạng do lượng truy cập cùng lúc quá lớn, thí sinh có thể tra cứu điểm thi qua các kênh sau:

- Hệ thống Quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thí sinh đăng nhập bằng tài khoản và mã xác nhận đã được cấp để xem chi tiết điểm số các môn.

- Cổng thông tin của các Sở Giáo dục và Đào tạo: 34 tỉnh thành sau sáp nhập địa giới hành chính sẽ có trang tra cứu điểm riêng dành cho thí sinh thuộc địa bàn mình quản lý.

- Tra cứu qua số báo danh trên các trang báo điện tử: Các cơ quan báo chí uy tín sẽ cập nhật hệ thống tra cứu nhanh ngay khi dữ liệu được công bố.

Ngay sau khi biết điểm, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian về phúc khảo. Nếu nhận thấy điểm số có sự sai lệch bất thường so với dự tính dựa trên đáp án chính thức, các em có khoảng 10 ngày để nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Ngoài ra, việc bảo mật tài khoản đăng nhập hệ thống trong thời gian này là cực kỳ quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thực hiện đăng ký nguyện vọng đại học trực tuyến.