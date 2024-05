Rạng sáng 26/5 (giờ Việt Nam), ban tổ chức LHP Cannes 2024 chính thức công bố trao giải Cành Cọ Vàng cho ekip người Mỹ của bộ phim Anora. Trên sân khấu, đạo diễn kiêm biên kịch Sean Baker phát biển: "Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Tôi muốn tặng giải thưởng này cho những người làm việc trong ngành công nghiệp người lớn trên khắp thế giới, ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai". Dù là một trong những dự án được đánh giá cao tại Cannes, chiến thắng của Anora cũng khiến không ít người bất ngờ. Nhiều chuyên gia trước đó dự đoán Cành Cọ Vàng năm nay là cuộc đua song mã giữa All We Imagine As Light và The Seed of the Sacred Fig.

Đạo diễn Sean Baker nhận Cành Cọ Vàng.

Sean Baker phát biểu sau khi nhận Cành Cọ Vàng

Kịch bản Anora kể về cô gái trẻ đẹp Ani (Mikey Madison thủ vai) ở New York và kiếm sống bằng nghề vũ nữ thoát y. Một ngày, cô tình cờ quen Ivan (Mark Eidelstein đóng) - công tử của một gia đình tài phiệt ở Nga và bước vào mối tình say mê với anh chàng. Tuy nhiên, ngay khi họ đồng ý sẽ kết hôn, cha mẹ giàu có của Ivan đã tìm đến để ngăn cản quyết định đó.

Anora khai thác câu chuyện tình của 1 vũ nữ thoát y ở New York.

Sau buổi công chiếu tại Cannes, dự án nhận mưa lời khen từ khách mời và giới phê bình với tràng pháo tay dài 10 phút. Phim nhận điểm tươi 97% trên chuyên trang Rotten Tomatoes. Cây viết Sarah Manvel còn gọi đây là tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất của Hollywood tính từ đầu thập kỷ. Trang Daily Beast đánh giá cao các mảng hài của phim, đồng thời giành lời ca ngợi cái kết hợp lý, để lại nhiều dư âm cho người xem.

Selena Gomez bất ngờ nhận giải Nữ chính xuất sắc cùng dàn nhân vật nữ của Emilia Pérez. Chiến thắng này được đánh giá cực kỳ bất ngờ khi ban tổ chức quyết định trao hạng mục này cho cả dàn cast chứ không phải cá nhân. Kịch bản kể về hành trình chạy trốn của trùm ma túy người Mexico Manitas. Hắn thuê luật sư Rita giúp mình dàn xếp cuộc đào tẩu này nhằm thoát tội. Để rũ bỏ mọi chứng cứ, Manitas quyết định chuyển giới và sống một cuộc đời mới. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong, gã trùm ma túy thực chất từ lâu đã muốn trở thành phụ nữ. Trong phim, Selena Gomez vào vai vợ của nhân vật chính Manitas del Monte (Karla Sofía Gascón đóng). Bộ phim cũng thắng thêm giải Jury Prize (Giải ban giám khảo) tại LHP năm nay.

Selena Gomez gây chấn động với giải Cannes.

Tài tử người Mỹ Jesse Plemons lần đầu thắng hạng mục Nam chính xuất sắc nhất tại Cannes nhờ màn thể hiện cùng Emma Stone trong Kinds of Kindness. Với bộ phim lấy bối cảnh Myanmar Grand Tour, nhà làm phim người Bồ Đào Nhà Miguel Gomes chiến thắng hạng mục đạo diễn. Grand Prix (Giải thưởng lớn) được trao cho All We Imagine as Light của nữ đạo diễn người Ấn Độ Payal Kapadia. Trong khi đó, giải đặc biệt Prix Spécial thuộc về đạo diễn Mohammad Rasoulof với he Seed of the Sacred Fig.