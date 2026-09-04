LG mang hệ sinh thái AI Home mới tới IFA 2026, hướng tới AI tự hiểu và điều phối cả ngôi nhà

LG Electronics giới thiệu hệ sinh thái LG AI Home mở rộng tại IFA 2026 ở Berlin, Đức. Với chủ đề "Innovation in tune with you", hãng tập trung vào khái niệm Trí tuệ Nhân tạo Thấu cảm (Affectionate Intelligence), hướng tới khả năng thấu hiểu lối sống người dùng, kết nối thiết bị và không gian để tạo ra trải nghiệm tiện nghi, cá nhân hóa và tiết kiệm năng lượng hơn.

Tâm điểm khu trưng bày là LG AI Home, xoay quanh trung tâm điều khiển LG ThinQ ON và nền tảng LG ThinQ. Bên cạnh đó là giải pháp Fit & Max, nhóm thiết bị gia dụng hiệu suất năng lượng cao, hệ sinh thái giải trí với TV AI 2026 và khu vực dành cho LG SIGNATURE.

AI không chỉ điều khiển thiết bị mà còn kết nối cả ngôi nhà

Ngay tại lối vào, LG giới thiệu LG AI Orchestra, màn trình diễn trên hệ thống màn hình LED chuyển động kích thước 16 x 4 mét. Robot quản gia LG CLOiD đóng vai trò "nhạc trưởng", kết nối và điều phối các thiết bị gia dụng, TV, điều hòa không khí và robot trong cùng hệ sinh thái.

Màn trình diễn thể hiện tầm nhìn "Zero Labor Home, Makes Quality Time" (Nhàn rỗi việc nhà, Tận hưởng tối đa), hướng tới giảm bớt công việc nhà thông qua sự phối hợp giữa AI, thiết bị gia dụng và robot.

Tại khu vực LG AI Home, LG ThinQ ON kết hợp với nền tảng ThinQ để nhận biết người dùng và đặc điểm từng không gian sống. Thay vì chỉ phản hồi từng câu lệnh, hệ thống có thể phân tích lịch trình, thói quen, môi trường trong nhà và cách sử dụng thiết bị để đưa ra gợi ý theo từng tình huống.

Một điểm mới tại IFA 2026 là ThinQ Claw, tác nhân AI tương tác bằng hội thoại văn bản được tích hợp với ThinQ ON. Công nghệ này hiểu ngôn ngữ tự nhiên và ngữ cảnh, kết nối thông tin giữa các thiết bị và dịch vụ để đề xuất hành động phù hợp.

Chẳng hạn, khi người dùng sắp đón khách, hệ thống có thể hỗ trợ chuẩn bị thiết bị nấu nướng; trước khi người dùng trở về nhà, hệ thống có thể điều chỉnh điều kiện không khí. ThinQ Claw cũng có thể phối hợp với lịch cá nhân để đưa ra gợi ý phù hợp.

LG đồng thời mở rộng AI Home ra ngoài phạm vi nhà ở. LG ThinQ Pro là giải pháp quản lý dành cho môi trường B2B, cho phép giám sát và điều khiển tập trung các thiết bị gia dụng và hệ thống HVAC.

Trong khi đó, hệ thống quản lý năng lượng gia đình HEMS dựa trên nền tảng Homey có khả năng phối hợp quá trình tạo, lưu trữ và tiêu thụ năng lượng trong nhà, góp phần tối ưu hóa việc sử dụng điện.

Fit & Max được mở rộng từ tủ lạnh sang máy giặt, máy sấy và máy rửa bát

Bên cạnh AI, LG mở rộng giải pháp Fit & Max, được phát triển dựa trên đặc điểm của không gian sống hiện đại. Nếu trước đây tập trung vào tủ lạnh, tại IFA 2026 giải pháp này được mở rộng sang máy giặt, máy sấy và máy rửa bát.

Ở nhóm tủ lạnh, thiết kế cửa mỏng kết hợp bản lề Zero Clearance giúp thiết bị có thể bố trí sát tường hoặc tủ bếp mà vẫn thuận tiện khi đóng mở.

Đối với sản phẩm giặt sấy, LG tối ưu cấu trúc bên trong nhằm tăng dung tích lồng giặt mà không làm kích thước bên ngoài tăng đáng kể.

Máy rửa bát Fit & Max được thiết kế đồng bộ với hệ tủ bếp, tích hợp chu trình Wash & Dry trong một giờ và công nghệ AI SenseClean™, có khả năng tự động điều chỉnh quá trình làm sạch dựa trên mức độ bẩn của từng mẻ rửa.

Thông qua Fit & Max, LG hướng tới bài toán tối ưu không gian lắp đặt nhưng vẫn duy trì dung tích, hiệu suất và sự tiện lợi.

Công nghệ tiết kiệm năng lượng được đưa xuống nhiều sản phẩm hơn

LG cũng giới thiệu các giải pháp hiệu suất năng lượng cao với những công nghệ như động cơ Direct Drive™, Dual Inverter Heat Pump™ và máy nén inverter, nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn duy trì hiệu suất vận hành.

Đáng chú ý, một mẫu máy giặt tại IFA 2026 có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn tới 70% so với ngưỡng tối thiểu của tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng hạng A hiện hành tại châu Âu. Danh mục sản phẩm hiệu suất cao còn có tủ lạnh, máy sấy và máy rửa bát.

LG muốn đưa hiệu quả năng lượng từ một đặc điểm chủ yếu xuất hiện trên các sản phẩm cao cấp trở thành giá trị phổ biến hơn trong danh mục thiết bị gia dụng.

TV AI 2026 kết nối hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm cá nhân hóa

Tại khu vực giải trí, LG kết hợp công nghệ hiển thị với nội dung để tạo thành một hệ sinh thái giải trí thống nhất.

Trung tâm là LG OLED evo W6, mẫu TV có thiết kế dán tường siêu mỏng và khả năng truyền tín hiệu không dây, được trình diễn cùng nhiều dòng TV khác.

Danh mục TV AI 2026 sử dụng bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ 3, hỗ trợ xử lý hình ảnh, âm thanh và cá nhân hóa trải nghiệm.

Các tính năng Voice ID, AI Chatbot và AI Concierge cho phép TV nhận diện từng người dùng, đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem và xử lý yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

LG cũng trang bị hệ thống bảo mật LG Shield với nhiều lớp bảo vệ dành cho thiết bị và dữ liệu người dùng.

Ngoài TV, khu vực giải trí còn có màn hình gaming UltraGear hỗ trợ tần số quét lên tới 1.000 Hz ở độ phân giải FHD, nền tảng webOS, màn hình phong cách sống StanbyME 2 Max và hệ thống âm thanh gia đình Sound Suite.

LG SIGNATURE kết hợp AI với thiết kế cao cấp

Khu vực LG SIGNATURE tập trung vào sự kết hợp giữa thiết kế cao cấp và AI. Một số sản phẩm có tủ lạnh hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tự nhiên và lò nướng tích hợp camera AI.

Camera trên lò nướng có khả năng nhận diện món ăn và đề xuất chế độ nấu phù hợp, cho thấy AI tiếp tục được LG mở rộng sang các thiết bị gia dụng.

Chú thích ảnh

Ông Baek Seung-tae, Chủ tịch Công ty Giải pháp Thiết bị Gia dụng LG Electronics, cho biết: "Hệ sinh thái LG AI Home mở rộng thể hiện cách LG kết nối thiết bị AI, trung tâm điều khiển và các dịch vụ thông minh để tạo ra trải nghiệm ngày càng thuận tiện và cá nhân hóa. Thông qua các sản phẩm và giải pháp được phát triển phù hợp với đặc điểm không gian sống tại châu Âu, LG đặt mục tiêu tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường thiết bị gia dụng cao cấp trong khu vực".

Khách tham quan IFA 2026 có thể trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái LG AI Home, Fit & Max, các thiết bị hiệu suất năng lượng cao cùng những giải pháp giải trí và phong cách sống cao cấp của LG tại Hall 18, Messe Berlin, từ ngày 04 đến 08 tháng 9 năm 2026.