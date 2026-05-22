LG Electronics đưa nữ diễn viên Shin Ye Eun đến Việt Nam, khởi động chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”

Diễn viên Shin Ye Eun rạng rỡ tại Another Saigon by LG, chính thức khởi động chiến dịch "Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn" của LG Electronics tại Việt Nam. (Ảnh: LG Electronics)

LG Electronics (LG) chính thức khởi động chiến dịch "Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn" tại Việt Nam với sự xuất hiện của nữ diễn viên Shin Ye Eun tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG. Việt Nam được lựa chọn là điểm khởi đầu của chiến dịch này, trước khi tiếp tục mở rộng triển khai sang Indonesia và Thái Lan vào thời gian tới.

Lấy cảm hứng từ văn hóa 집들이 (tân gia) của Hàn Quốc, nơi bạn bè thân thiết và gia đình được mời đến trải nghiệm ngôi nhà mới, chiến dịch "Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn" tái hiện trọn vẹn tinh thần và truyền thống ấy ngay giữa trung tâm TP.HCM.

"Tại Việt Nam, người tiêu dùng và đặc biệt là thế hệ trẻ đang đón nhận văn hóa Hàn Quốc đầy đam mê và hào hứng. Thông qua chiến dịch ‘Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn’, chúng tôi mong muốn mang đến người dùng một không gian trải nghiệm hoàn toàn khác biệt tại Another Saigon by LG. Dù bạn theo đuổi phong cách nào, công nghệ và trí tuệ nhân tạo thấu cảm từ LG vẫn luôn thấu hiểu sâu sắc từng thói quen sinh hoạt thường nhật, giúp cuộc sống trở nên tiện nghi và tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là tinh thần 'Life's Good' mà LG luôn hướng tới", ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ.

Another Saigon by LG: Không gian sống K-House giữa lòng thành phố

Không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG (96 Mạc Thị Bưởi, Phường Sài Gòn, TP.HCM) được làm mới và trở thành không gian sống đậm chất Hàn. Mỗi tầng được thiết kế để tái hiện nhịp sinh hoạt và phong cách sống riêng của những nghệ sĩ Hàn Quốc, từ phòng khách, phòng thay đồ đến gian bếp, góc luyện tập và chăm sóc sức khỏe đến khu vực hồi phục năng lượng tại nhà. Khách tham quan không chỉ trải nghiệm thiết bị công nghệ, mà thực sự bước vào và cảm nhận cuộc sống thường nhật trong không gian ấy.

Không gian sống chữa lành và đậm dấu ấn cá nhân của Shin Ye Eun được định hình hoàn hảo với các giải pháp công nghệ từ LG (Ảnh: LG Electronics)

Tại sự kiện, Shin Ye Eun đã mang đến một nơi trú ẩn thanh bình và ngọt ngào giữa thiên nhiên. Đây là nơi nữ diễn viên chăm sóc bản thân và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Không gian phòng khách được trang bị điều hòa và máy lọc không khí LG PuriCare AeroBooster để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí; TV OLED và loa thanh LG Sound Suite mang đến trải nghiệm giải trí tại gia chuẩn điện ảnh; cùng màn hình LG StanbyMe 2 đồng hành cùng việc luyện tập thể dục và thư giãn mỗi ngày.

Phòng khách chuẩn Hàn được trang bị điều hòa và máy lọc không khí LG PuriCare AeroBooster kiểm soát chất lượng không khí cho không gian. (Ảnh: LG Electronics)

Khu vực bếp đầy tiện nghi với lò vi sóng LG NeoChef, máy rửa bát LG Quadwash TrueSteam và nổi bật là tủ lạnh LG FrenchDoor Instaview hoàn toàn mới. Dòng sản phẩm được tích hợp chức năng làm đá tự động với nhiều kích thước và hình dáng khác nhau như đá tròn, đá viên và đá bào.

Hệ sinh thái thiết bị gia dụng bếp với thiết kế màu beige làm bừng sáng toàn bộ gian bếp. (Ảnh: LG Electronics)

Phòng thay đồ giới thiệu quy trình chăm sóc trang phục chuẩn Hàn. Tháp giặt sấy LG WashTower tích hợp AI giúp tự động phân tích khối lượng, độ bẩn và chất liệu vải để thiết lập chu trình giặt sấy tối ưu. Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler là 'trợ lý' đắc lực giúp làm mới trang phục và định hình phong cách cá nhân một cách dễ dàng.

LG Styler và LG WashTower mang đến quy trình chăm sóc, làm mới quần áo thông minh. (Ảnh: LG Electronics)

Những trải nghiệm độc đáo mang đậm phong cách Hàn Quốc

Tại Việt Nam, "Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn", được triển khai thành 03 hành trình, đại diện cho 03 phong cách sống hiện đại của các khách mời và nghệ sĩ nổi tiếng từ Hàn Quốc. Mỗi nghệ sĩ sẽ mời khách tham quan bước vào không gian sống mang đậm bản sắc cá nhân của riêng mình.

Khám phá bản thân cùng diễn viên điện ảnh Shin Ye Eun: Nổi tiếng với phong cách tinh tế và nhẹ nhàng, Shin Ye Eun mang đến không gian sống chữa lành và mang đậm dấu ấn cá nhân với các thiết bị công nghệ từ LG. Tại đây, người dùng có thể tham gia các hoạt động thú vị như trải nghiệm phân tích màu sắc cá nhân, workshop phong cách sống chuẩn Hàn, làm đồ uống kiểu Hàn,...

Không gian sống đậm bản sắc cá nhân của Shin Ye Eun, mở ra một thế giới riêng để chăm sóc lắng nghe và chăm sóc bản thân.(Ảnh: LG Electronics)

Khơi dậy nguồn năng lượng tươi mới cùng Minho: Minho sẽ mang nguồn năng lượng năng động của Seoul đến Sài Gòn thông qua nhiều hoạt động thú vị tại Another Saigon by LG vào ngày 10/6/2026. Trong thế giới quan của Minho, ngôi nhà không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà còn tái tạo năng lượng. Mọi trải nghiệm sống đều được hỗ trợ tinh tế và tự nhiên bởi công nghệ của LG.

Thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc cùng Chef Son Jong-won: Vị đầu bếp Hàn Quốc điều hành hai nhà hàng đạt sao Michelin sẽ dẫn dắt workshop chế biến tinh hoa ẩm thực trong căn bếp gia đình, trung tâm kết nối và sẻ chia trong văn hóa gia đình Hàn Quốc và Việt Nam vào ngày 30/5 sắp tới. Đồng thời, khách tham quan còn được trải nghiệm các thiết bị gia dụng bếp thông minh từ LG, hỗ trợ người dùng nấu ăn ngon và dễ dàng hơn.

AI Thấu cảm: Thấu hiểu từng phong cách sống

Tại không gian Another Saigon by LG, khách tham quan có thể cảm nhận rõ nét sự đa dạng trong phong cách sống của mỗi người. Thông qua việc tái hiện không gian sống đậm cá tính riêng của Shin Ye Eun và Minho, LG chứng minh công nghệ có thể phục vụ cuộc sống theo những cách khác nhau.

Hai không gian sống với hai màu sắc khác biệt này lại đều được dẫn dắt bởi một triết lý chung: AI Thấu cảm (Affectionate Intelligence) từ LG. Không áp đặt người dùng vào một chuẩn mực sống nào, LG AI được thiết kế và tích hợp để thấu hiểu từng cá nhân, thích ứng với từng phong cách sống, từ đó nâng tầm trải nghiệm mỗi ngày theo những cách tự nhiên, tinh tế và linh hoạt nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.lg.com/vn