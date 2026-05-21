Fandom của "Nhà Xương Rồng", Thanh Duy, Thiên Minh, Duy Khánh và Bùi Công Nam đồng hành cùng dự án chữa lành đầy nhân văn

Hành trình thiện nguyện này được khơi nguồn từ chính thói quen làm nghệ thuật gắn liền với trách nhiệm xã hội của bốn nghệ sĩ Nhà Xương Rồng: Duy Khánh, Bùi Công Nam, Thiên Minh và Thanh Duy.

Khi các ngôi sao không chỉ nhiều lần trực tiếp đóng góp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia các đêm nhạc từ thiện mà còn dành toàn bộ doanh thu từ các vật phẩm lưu niệm để gửi đến các quỹ xã hội, cộng đồng Safe Zone đã được truyền cảm hứng mạnh mẽ để nối dài hành trình ý nghĩa đó.

Cộng đồng người hâm mộ Nhà Xương Rồng (ATVNCG) gồm các nghệ sĩ Thanh Duy, Thiên Minh, Bùi Công Nam và Duy Khánh chung tay thực hiện dự án ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập nhóm

Để kỷ niệm hai năm thành lập nhóm nhạc và tròn một năm tên gọi Safe Zone chính thức ra đời, các bạn trẻ đã chủ động kết nối với Trung tâm Trợ giúp xã hội - Ngôi nhà Bình yên để triển khai các hoạt động trợ giúp thiết thực cho nạn nhân trải qua bạo lực trên cơ sở giới.

Ngôi nhà Bình yên hiện là đơn vị trực thuộc Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vận hành các hợp phần gồm nhà tạm lánh an toàn tại Hà Nội và Cần Thơ, phòng tham vấn tại số 20 Thụy Khuê (Hà Nội) và tổng đài hỗ trợ khẩn cấp 24/7.

Đây là nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ miễn phí và toàn diện cho phụ nữ, trẻ em trải qua bạo lực gia đình, xâm hại tình dục hay mua bán trở về. Chia sẻ về lý do thôi thúc cả đội ngũ bắt tay thực hiện hành trình này, chị Phan Mỹ Linh, đại diện phía Safe Zone bày tỏ rằng nhóm muốn hiện thực hóa tinh thần Safe Zone, biến một tên gọi thân thương thành một nơi trở về, mang sức mạnh vỗ về an toàn, lành tính và mạnh mẽ để gửi gắm trọn vẹn tình yêu thương từ người hâm mộ đến những cuộc đời cần được chở che.

Việc cải tạo phòng sinh hoạt tạo nên một không gian an toàn và ấm áp cho các thành viên Ngôi nhà Bình yên

Sự kết hợp giữa hai bên đã được cụ thể hóa bằng những phần việc rất đỗi lan tỏa và gần gũi. Mở màn bằng hoạt động mang tên “Nơi trở về”, Safe Zone tập trung vào việc làm mới không gian lưu trú cho các nạn nhân thông qua việc cải tạo và trang trí lại một phòng sinh hoạt riêng biệt mang tên "Phòng Safe Zone" tại trung tâm.

Hoạt động được chia làm hai giai đoạn cụ thể, trong đó chặng một tập trung vào trang hoàng lại phòng, còn chặng hai tiếp tục bổ sung, thay mới nội thất và các vật dụng sinh hoạt cần thiết để tạo nên một không gian đủ ấm cúng, giúp các thành viên yên tâm phục hồi thể chất lẫn tinh thần.

Ở vai trò cầu nối, hoạt động “Chạm tới bình yên” đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ truyền thông, lan tỏa rộng rãi các thông tin chính thống về Ngôi nhà Bình yên lên các phương tiện báo chí và mạng xã hội.

Bằng cách đưa hình ảnh, thông tin dịch vụ hỗ trợ của trung tâm đến gần hơn với công chúng, dự án mong muốn nâng cao nhận thức xã hội, đồng thời kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng để ngày càng có nhiều người biết đến và tiếp cận được với đơn vị hỗ trợ uy tín này.

Các thành viên của Ngôi nhà Bình yên tham gia buổi workshop “Gọi tên những chiếc gai” (Ảnh: Ngôi nhà Bình yên)

Song song với việc nâng cấp không gian sống và cầu nối thông tin, hoạt động “Chốn vỗ về” đi sâu vào giải pháp chữa lành nội lực bằng một chuỗi workshop được thiết kế bài bản, giảng dạy trực tiếp bởi chính các thành viên có chuyên môn thuộc cộng đồng Safe Zone.

Chuỗi hoạt động được chia làm bốn buổi sinh hoạt chuyên sâu để đồng hành cùng từng giai đoạn tâm lý của nạn nhân. Khởi đầu với buổi "Gọi tên những chiếc gai", hoạt động giúp người tham gia nhận diện chu kỳ bạo lực, thao túng tâm lý để xây dựng kế hoạch an toàn cho riêng mình. Tiếp nối hành trình, buổi "Viết để nở hoa" đồng hành cùng các thành viên trong việc tìm lại ngôn ngữ tích cực, lòng tự tôn để trân trọng giá trị bản thân, học cách nhìn lại tổn thương mà không còn đổ lỗi hay nghi hoặc chính mình.

Ở giai đoạn sẵn sàng chia sẻ, buổi "Thủ thỉ câu chuyện của tôi" hướng dẫn phương pháp lắng nghe trân trọng và kể lại hành trình đã qua trong một nhóm nhỏ an toàn để không còn cảm giác xấu hổ, tự trách.

Cuối cùng, nấc thang "Mạnh mẽ lên tiếng" trang bị kỹ năng làm chủ câu chuyện, làm chủ cảm xúc và bảo vệ bản thân một cách an toàn nhất khi chia sẻ trước cộng đồng. Những bài học về sự sẻ chia ấy đã thực sự tiếp thêm sức mạnh, giúp các nạn nhân từng chịu tổn thương xóa bỏ mặc cảm, tìm lại sự tự tin và sẵn sàng xây dựng cuộc sống độc lập.

Đáp lại sự ủng hộ từ cộng đồng Safe Zone, đại diện Ngôi nhà Bình yên bày tỏ sự xúc động và khẳng định rằng khi cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, cùng quan tâm đến những giá trị an toàn, yêu thương và bảo vệ phụ nữ, trẻ em thì những điều tích cực sẽ được lan tỏa theo cách rất đặc biệt. Sự đồng hành của Safe Zone và Ngôi nhà Bình yên chính là minh chứng cho thấy tình yêu dành cho thần tượng hoàn toàn có thể trở thành bệ phóng cho những giá trị tử tế, cùng xã hội chở che cho những mầm xanh và những cuộc đời cần được bảo bọc.